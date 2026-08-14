EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes viales y manifestaciones hoy 14 de agosto

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Agenda de movilizaciones hoy viernes 14 de agosto

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las protestas centrales, destaca la concentración convocada a las 11:00 horas en el Centro Nacional de las Artes por la organización “Libertad para Morir”, que recabará firmas en favor de una ley para la asistencia médica en procesos de muerte digna en la capital.

De manera simultánea, en el Zócalo, el colectivo Solidaridad Militante “Va por Cuba” organizará la jornada “¡La solidaridad no se detiene!” con actividades artísticas y acopio de víveres, en el marco del centenario de Fidel Castro. Se prevé la participación de al menos 150 personas y otras comunidades cubanas radicadas en CDMX.

Otro punto de afluencia será el Monumento a la Madre y otros puntos de Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero, donde la Plataforma 4:20 realizará actividades para la difusión de derechos cannábicos y talleres de reducción de daños.

En Tlalpan, el Instituto Electoral de la Ciudad de México llevará a cabo desde las 10:00 horas el foro “Información y Análisis de la Ley de Participación Ciudadana”, con presencia de pueblos originarios y vecinos interesados en mecanismos de presupuesto participativo.

Familiares y amigos de una víctima de hechos viales se presentarán en los Juzgados Penales de la colonia Doctores para exigir justicia por un accidente fatal ocurrido el 5 de agosto en Coyoacán.

Durante todo el día, el Movimiento de Regeneración Sindical pondrá mesas de recolección de firmas en Benito Juárez, mientras que usuarios y trabajadores del Deportivo “José Gorostiza”, en Coyoacán, realizarán una protesta por las obras de remodelación y eventual cierre del lugar.

Por la tarde-noche, están previstas una asamblea del Frente por la Defensa de los Pueblos en Milpa Alta para abordar temas de protección de tierras y cultura náhuatl, así como una conferencia de prensa de la organización Sueña Dignidad en el Centro para denunciar recientes ataques a defensores de derechos humanos en Xochimilco.

Rodadas y movilizaciones deportivas

La tarde y noche estarán marcadas por al menos cuatro rodadas motociclistas que cruzarán las alcaldías Iztacalco, Iztapalapa, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc, con posibles afectaciones viales en los trayectos. Se suman rodadas ciclistas y en patines, como la de “Beta Rollers” en Alameda Central.

Eventos culturales y de esparcimiento

Al margen de las movilizaciones, la ciudad contará con una amplia oferta cultural y recreativa, con más de 22 eventos mapeados desde la mañana. Destacan conciertos de artistas como Arcángel y Cristian Castro, además de la esperada función de “El Rey León” en el Auditorio Nacional.

La tradicional Exposición Culinaria del Elote y Tortilla en el Zócalo y la XII Fiesta de las Culturas Indígenas en el Monumento a la Revolución acercarán la diversidad y riqueza del país a residentes y visitantes.