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Este es el mapa en tiempo real con los lugares en Bogotá donde puede ayudar como voluntario en el envío de donaciones para los afectados por el terremoto en Colombia

La iniciativa de Sofía Garcés busca “mejor distribución y ahorro de tiempo, esfuerzo y recursos”

El archivo permanece en actualización constante - créditos @novelagrafica/IG | @sofigarcesc/IG

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En medio de la emergencia nacional provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia la mañana del 10 de agosto —y que hasta el momento deja 287 muertos, 3.975 heridos y 378 personas desaparecidas—, cientos de ciudadanos han salido a ofrecer ayuda a los damnificados.

Sin embargo, la avalancha de solidaridad en Bogotá ha generado un nuevo reto: muchos puntos de acopio y centros de voluntariado se encuentran saturados, lo que dificulta canalizar el apoyo de quienes quieren sumarse a las labores humanitarias

Frente a este escenario, una joven identificada como Sofía Garcés creó una herramienta digital de acceso abierto que centraliza y actualiza en tiempo real los lugares que requieren voluntarios en la capital.

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Su iniciativa busca evitar el colapso de los centros más concurridos y facilitar la distribución organizada de la ayuda.

Gracias a este archivo, cualquier persona interesada en colaborar puede consultar la dirección exacta de los puntos que necesitan apoyo, el tipo de ayuda requerida, la hora de la última actualización, los horarios de atención y notas específicas con consejos útiles.

El documento también incluye enlaces a grupos de WhatsApp, números de contacto y observaciones que permiten optimizar la experiencia de los voluntarios y evitar desplazamientos innecesarios.

La herramienta, que se actualiza de manera dinámica, cuenta además con una pestaña dedicada a donaciones, donde se detalla en tiempo real qué insumos son prioritarios, cuáles ya han sido cubiertos y en qué lugares hace falta abastecimiento.

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Así, los interesados pueden saber exactamente qué artículos llevar y a dónde, evitando la acumulación de productos en puntos ya saturados y asegurando que la ayuda llegue de forma equitativa a quienes más lo necesitan.

La iniciativa surgió tras observar el “cuello de botella” informativo que se generó en redes sociales y grupos de mensajería, donde la sobreoferta de datos y la falta de coordinación provocaban confusión y pérdida de tiempo.

“Ahora mismo estamos viviendo un cuello de botella de tanta información que está saliendo y necesita atención, entonces mantenerla ordenada y actualizada es crucial. Así va a haber una mejor distribución y ahorro de tiempo, esfuerzo y recursos”, señaló el creador de contenido Juan Camilo Hernández, que replicó la iniciativa de Garcés.

La joven tiene disponible la información en su cuenta de Instagram (@sofigarcesc), los usuarios encontrarán el enlace directo al archivo y a otros recursos útiles para quienes buscan ayudar.

El objetivo es democratizar la información, reducir la saturación de los puntos de acopio y maximizar el impacto de la solidaridad ciudadana en un momento crítico para el país.

La respuesta a la iniciativa ha sido positiva y varios colectivos y organizaciones han sumado esfuerzos para mantener la actualización del documento, reportar cambios en las necesidades de los centros y garantizar un flujo constante de información verificada.

De esta manera, la labor de los voluntarios puede enfocarse en las zonas y comunidades donde la ayuda es más urgente.

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