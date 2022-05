Jair Bolsonaro sustituyó a su ministro de Energía tras criticarlo por el aumento del diésel

Bento Albuquerque junto a Jair Bolsonaro (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, sustituyó este miércoles a su ministro de Minas y Energía, Bento Albuquerque, pocos días después de haberlo criticado públicamente por permitir que la petrolera estatal Petrobras anunciara un nuevo aumento en los precios del diésel.

De acuerdo con un decreto publicado hoy en el Diario Oficial y que no había sido anunciado previamente, el líder ultraderechista sustituyó a Albuquerque, un almirante de la Marina y que era uno de sus principales hombres de confianza, por el economista Adolfo Sachsida.

Pese a que el decreto afirma que el relevo fue hecho a petición del ministro saliente, el sorpresivo cambio en el Gabinete se produjo tan sólo seis días después de que el jefe de Estado lanzara duras y públicas críticas a su ministro y al presidente de Petrobras, José Mauro Coelho, por los continuos ajustes en los precios de los combustibles.

Petrobras, que tiene una política de paridad de precios por la que repasa en el mercado brasileño la cotización internacional del crudo, anunció esta semana un nuevo aumento del diésel, el principal combustible usado por los camiones en Brasil, en un ajuste que puede presionar aún más la creciente inflación, que ya se acerca al 12 % interanual, a pocos meses de las elecciones presidenciales.

“Ustedes, ministro Bento Albuquerque y señor José Coelho, de Petrobras, no pueden aumentar el precio del diésel. No estoy rogando. Estoy transmitiendo una constatación teniendo en cuenta el lucro abusivo que ustedes consiguieron”, dijo Bolsonaro en una transmisión en directo en redes sociales al referirse al beneficio neto récord anunciado ese mismo día por la petrolera estatal.

Bento Albuquerque (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)

“Ustedes no pueden quebrar Brasil. Ahora sí es una petición: Petrobras no quiebre a Brasil. No aumente el precio de los combustibles. Yo no puedo intervenir (en la empresa), pero ustedes tiene un gran lucro y tienen el papel social de Petrobras definido en la Constitución”, agregó el mandatario.

Bolsonaro, que aspira a ser reelegido en octubre próximo pero aparece en segundo lugar en las encuestas a gran distancia del favorito, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, calificó a los gritos las ganancias de Petrobras como una “violación” que tan sólo beneficia a inversores extranjeros.

Pese a ser de control estatal, Petrobras tiene acciones negociadas en las bolsas de valores de San Pablo, Nueva York y Madrid, y reglas que impiden una intervención directa del Estado.

La petrolera anunció la semana pasada que en el primer trimestre obtuvo un beneficio de 44.561 millones de reales (unos 8.912,2 millones de dólares), en un 3.718 % superior al de los tres primeros meses de 2021 y el mayor valor para el período en su historia.

Cinco días después la estatal anunció un aumento del 8,87 % del diésel, que, según los economistas, tendrá un fuerte impacto en la inflación en Brasil en los próximos meses.

Sachsida, ahora nuevo titular del Minas y Energía, era asesor y hombre de confianza del ministro de Economía, Paulo Guedes.

“Agradezco al presidente por la confianza, al ministro Guedes por el apoyo y al ministro Bento por el trabajo en pro del país. Con mucho trabajo y dedicación espero estar a la altura de éste, que es el mayor desafío profesional de mi carrera. Con la gracia de Dios vamos a ayudar a Brasil”, dijo en un mensaje publicado en Twitter.

El logo de la estatal brasileña Petrobras en su sede en Río de Janeiro, Brasil (REUTERS/Sergio Moraes/Archivo)

Sachsida es doctor en Economía y abogado y ha publicado artículos técnicos sobre política económica, monetaria y fiscal. Fue profesor de diversas universidades, entre las cuales la Universidad Católica de Brasilia, en donde es director de la maestría en Economía. También fue profesor de la Universidad de Texas (EEUU).

Pese a las críticas de Bolsonaro, el nuevo ministro ha dado declaraciones en las que defiende la política de paridad de precios de Petrobras.

“Si anuncio medidas que generen temor sobre la consolidación fiscal, el riesgo país sube, el real se deprecia y los combustibles suben. Comienza por una medida para reducir el precio de los combustibles, pero es equivocada. Va a tener el resultado contrario”, afirmó.

Antes de la sustitución de Albuquerque, que estaba en el Gabinete desde que Bolsonaro asumió su mandato en enero de 2019, el gobernante ya había promovido dos cambios en la presidencia de Petrobras igualmente por su insatisfacción con los continuos aumentos de los precios de los combustibles.

El cambio en Minas y Energía se produjo tan sólo un mes y medio después de que el jefe de Estado sustituyera a nueve ministros que tuvieron que salir por tener aspiraciones en les elecciones presidenciales, legislativas y regionales de octubre.

Los cambios se produjeron en los ministerios de Agricultura; Infraestructura; Trabajo; Turismo; Ciudadanía; Mujer, Familia y Derechos Humanos; Desarrollo Regional; Secretaría de Gobierno, y Ciencia y Tecnología.

(Con información de EFE)

SEGUIR LEYENDO: