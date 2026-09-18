De la disputa al baño de sangre: violenta rencilla por tierras y ganado entre familias desató a una masacre en Cuba

Varias reses y caballos caminan por un camino de tierra junto a una casa en un entorno rural cubierto por la niebla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un cruento enfrentamiento violento entre integrantes de las familias Martínez y Pruneda en el poblado rural de Cascajal, perteneciente al municipio de Santo Domingo en la provincia de Villa Clara, ha provocado una profunda consternación popular.

El suceso, que comenzó a trascender inicialmente como un incidente sangriento con un saldo preliminar de víctimas, ha cobrado la vida de cuatro personas y dejado al menos a una herida de gravedad, según las más recientes revelaciones divulgados por plataformas de comunicación independientes en Cuba.

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De acuerdo con diversos testimonios recogidos por el espacio NiO Reportando Un Crimen y compartidos por la comunidad en redes sociales, el enfrentamiento fatal no fue un hecho aislado, sino el trágico desenlace prolongado. Durante varios meses, ambas familias mantuvieron fuertes desacuerdos originados por la delimitación de terrenos de propiedades cercanas y por la desaparición constante de animales de trabajo y crianza, principalmente reses y caballos.

Esta disputa entre colindantes fue escalando en violencia e intimidaciones recíprocas. Semanas antes de esta tragedia, la tirantez ya se había tornado crítica tras un enfrentamiento previo en el que Yoel Martínez resultó gravemente herido y tuvo que ser ingresado en un centro hospitalario. Lejos de aplacar las diferencias, aquel primer evento violento sirvió para profundizar la enemistad y alimentar un ambiente de represalia inminente entre los bandos familiares.

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Un puesto de salud rural permanece iluminado durante la noche con una camilla cubierta por una sábana en el porche exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La irrupción de la violencia y el ataque en el puesto médico

La reconstrucción preliminar de los acontecimientos basada en versiones de allegados y vecinos de Cascajal a los medios independientes indica que el día de los hechos varios miembros de la familia Martínez acudieron fuertemente armados con machetes y cuchillos a la propiedad de Yoelvis Pruneda, apodado “El Ahorcado”. En el sitio se desencadenó un altercado encarnizado.

Los detalles sobre cómo transcurrió la agresión describen una secuencia espeluznante. Según reportes comunitarios, la pelea inicial en el terreno dejó múltiples lesionados con machetazos.

Sin embargo, la espiral sangrienta continuó incluso en las inmediaciones del puesto de salud adonde acudieron las víctimas para recibir primeros auxilios. Se sostiene que un integrante del clan Pruneda irrumpió armado con un machete en las instalaciones asistenciales y atacó mortalmente a Yordanis Martínez, conocido como “El Enano”, en el preciso momento en que este yacía en una camilla siendo atendido por el personal médico.

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Entre los fallecidos identificados a lo largo de las horas figuran miembros clave de ambos núcleos, entre ellos el propio Yordanis Martínez y un hombre de la misma familia apodado “El Bobo”. Las autoridades sanitarias y policiales acudieron de emergencia al lugar rodeando la comunidad con ambulancias y patrullas para frenar el caos e impedir nuevos brotes de venganza.

El saldo final de la contienda cuatro muertos y un herido grave (Cortesía: Noticias Cubita Now).

Conmoción en la comunidad y hermetismo de las autoridades

El sangriento hecho ha provocado una mezcla de terror e indignación entre los habitantes de Cascajal y zonas aledañas. Para muchos pobladores, la inacción preventiva tras los altercados previos permitió que una simple rivalidad de campo escalara hasta convertirse en una auténtica matanza que destrozó a múltiples hogares.

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Hasta el momento, los órganos oficiales del Ministerio del Interior (MININT) y las instituciones estatales no han emitido un comunicado público detallado donde expongan la cifra oficial de detenidos, las armas incautadas o la responsabilidad penal específica atribuida a cada involucrado.

Por ello, gran parte de la información sigue siendo contrastada a partir de las averiguaciones de periodistas independientes y los angustiosos relatos de los propios habitantes.

Mientras los heridos de gravedad continúan luchando por sus vidas en centros hospitalarios de Villa Clara, el poblado de Cascajal intenta asimilar las trágicas consecuencias de una disputa prolongada.