Activista Félix Maradiaga afirma que la acusación de narcotráfico de Estados Unidos abre un frente peligroso para el régimen nicaragüense

Maradiaga sostuvo que la determinación de Washington puede empujar a los responsables del régimen de Nicaragua ante la justicia internacional./ (Artículo 66)

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El dirigente opositor nicaragüense Félix Maradiaga afirmó que la acusación de Estados Unidos por narcotráfico incrementa la presión sobre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Según informó Artículo 66, el exiliado consideró que el pronunciamiento de Washington puede llevar a los responsables del régimen de Nicaragua a responder ante la justicia internacional.

Maradiaga se refirió a la determinación presidencial remitida al Congreso de Estados Unidos, que incluyó a Nicaragua entre los 23 países considerados relevantes para el tránsito o la producción de drogas ilícitas. De acuerdo con el medio nicaragüense, el opositor sostuvo que el documento describió al régimen de Ortega y Murillo como una “dictadura socialista” y un “régimen ilegítimo”.

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“Estados Unidos puso por escrito lo que los nicaragüenses sabemos desde hace años”, expresó Maradiaga en un video compartido con medios de comunicación y citado por Artículo 66. El dirigente añadió que, a su juicio, en Nicaragua el narcotráfico no constituye un fenómeno combatido por el Estado, sino una actividad protegida por la dictadura.

De acuerdo con el medio, Maradiaga vinculó el nuevo posicionamiento de Washington con la posibilidad de que se cierre el “cerco” sobre el oficialismo nicaragüense.

FOTO DE ARCHIVO: Félix Maradiaga afirmó que la acusación de Estados Unidos por narcotráfico aumenta la presión sobre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo./ (REUTERS/Oswaldo Rivas)

Maradiaga recordó que el Gobierno de Nicaragua expulsó a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), ocultó estadísticas vinculadas a la criminalidad y permitió el paso de aeronaves con cargamentos de cocaína, según recogió Artículo 66.

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El opositor descartó que estos hechos respondan a una falta de control estatal. “No es que sea negligente, sino que es cómplice”, afirmó en referencia al régimen.

Asimismo, comparó el lenguaje empleado por la administración de Donald Trump para referirse a Nicaragua con el utilizado en el caso de Venezuela. Según explicó, el documento calificó como “ilegítimo” al régimen de Ortega y Murillo, el mismo término que Washington había aplicado a la dictadura de Nicolás Maduro.

Para el dirigente opositor, esa definición coloca el caso nicaragüense dentro de la agenda de seguridad nacional de Estados Unidos y representa un riesgo político para la administración de Managua. “Claramente abre un frente nuevo y es un frente peligroso para la dictadura”, expresó Maradiaga en declaraciones recogidas por Artículo 66.

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Maradiaga denunció que en Nicaragua el narcotráfico no es combatido por el Estado, sino protegido por la dictadura. /(EFE/ Ejército de Nicaragua)

El dirigente exiliado planteó que Estados Unidos debería descertificar al régimen nicaragüense e impulsar imputaciones penales contra miembros del Gobierno que, según denunció, estarían involucrados en actividades de narcotráfico.

También reclamó medidas para limitar las fuentes de financiamiento del “clan Ortega-Murillo”. A la vez, propuso una coordinación entre Washington, países europeos y naciones de Centroamérica para establecer un plan de acción contra Managua.

Estados Unidos incluyó a Nicaragua en su lista de países de tránsito o producción de drogas para 2027

La determinación presidencial de Estados Unidos incorporó a Nicaragua entre los 23 países considerados de tránsito relevante o producción ilícita de drogas para el año fiscal 2027.

El documento fue firmado el 11 de septiembre por el presidente Donald Trump, remitido al Congreso el 15 de septiembre y anunciado públicamente un día después por el Departamento de Estado.

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Estados Unidos incluyó a Nicaragua entre los 23 países de tránsito relevante o producción ilícita de drogas para el año fiscal 2027. /(EFE/ @realDonaldTrump)

La lista incluye a Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.

En el caso nicaragüense, el texto sostiene que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no ha adoptado medidas suficientes contra el tráfico de drogas y menciona la “complicidad de actores del régimen” en ese negocio.

La determinación aclara que la incorporación de un país a la nómina responde a factores geográficos, comerciales y económicos que facilitan el tránsito de estupefacientes o precursores químicos.