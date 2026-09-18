Colombia

Así operaban “Los Dinos Duros”: la banda delincuencial que asaltaba, extorsionaba y violaba mujeres en Cartagena

Los hechos investigados ocurrieron entre el 22 de febrero y el 3 de marzo de 2025 en la vía principal hacia Barú

Policía Nacional desarticula a “Los Dinos Duros”, señalados de cometer delitos sexuales y hurtos violentos en Cartagena - crédito Polícia Metropolitana de Cartagena
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El 18 de septiembre de 2026, la Dijín confirmó la captura de cuatro presuntos integrantes de “Los Dinos Duros” y vinculó mediante imputación a otros dos por su presunta participación en hurtos y delitos sexuales contra personas que transitaban hacia Barú, en Cartagena, Bolívar. La operación , denominada La Ladrillera se desarrolló en el corregimiento de Pasacaballos, donde las autoridades ubicaron la estructura.

Según la investigación, las víctimas eran interceptadas, amordazadas, golpeadas y amenazadas para despojarlas de sus pertenencias o forzarlas a transferir dinero mediante aplicaciones como Nequi. El expediente también documentó denuncias por acceso carnal violento y actos sexuales violentos cometidos bajo intimidación con armas de fuego, cuchillos, machetes, palos y piedras, informó el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol.

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Policía Nacional capturó a cuatro integrantes de “Los Dinos Duros” - crédito Policía Metropolitana de Cartagena
Policía Nacional capturó a cuatro integrantes de “Los Dinos Duros” - crédito Policía Metropolitana de Cartagena

“Asimismo, se estableció que algunas de las víctimas habrían sido sometidas a accesos carnales violentos y actos sexuales violentos, bajo intimidación con armas de fuego, armas cortopunzantes y objetos contundentes, entre ellos machetes, cuchillos, palos y piedras, utilizados para reducir y someter la voluntad de las personas afectadas”.

Los hechos investigados ocurrieron el 22 de febrero y el 3 de marzo de 2025 en la vía principal hacia Barú, cerca de la ladrillera La Clay. Los testimonios de víctimas y testigos permitieron reconstruir el modo de actuar del grupo y establecer los posibles roles de sus integrantes.

“Como resultado de la operación, fueron materializadas cuatro capturas y dos imputaciones, mediante diligencias de allanamiento y registro, por los delitos de acceso carnal violento, acto sexual violento, hurto calificado y agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones y concierto para delinquir”, explicó la Policía en un comunicado.

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La banda delincuencial es judicializada por extorsión y hurtos violentos en Cartagena - crédito Policía Metropolitana de Cartagena
La banda delincuencial es judicializada por extorsión y hurtos violentos en Cartagena - crédito Policía Metropolitana de Cartagena

La lista de capturados la encabeza Luis Edgardo Julio Ramírez, alias Luis o Pea, y Olis Alberto De La Rosa Berrío, alias Olis. Ambos aparecían en el cartel de los más buscados de la Policía Metropolitana de Cartagena, que ofrecía hasta $10.000.000 por información sobre su ubicación. También fueron detenidos José Rafael Gazabón Vitola, alias Rafa, y Randy José Mendoza Romero, alias Guavino, durante allanamientos y registros.

Los otros dos vinculados son Jairo José Puello Correa, alias Jairo o Pipeta, y César Antonio Novoa Bertel, alias Bogar. Este último es señalado de cumplir funciones logísticas, facilitar armas de fuego y tener una presunta relación con el tráfico de estupefacientes.

La Fiscalía General de la Nación investiga a los seis por acceso carnal violento, acto sexual violento, hurto calificado y agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones y concierto para delinquir. Las autoridades consideran desarticulada la estructura que operaba en Pasacaballos.

Policía de Cartagena realizó tres capturas por tráfico de estupefacientes

Capturado delincuente por hurto de cadena de oro en Cartagena - crédito Policía
Policía de Cartagena realizó tres capturas por tráfico de estupefacientes - crédito Policía

La Policía Nacional capturó a tres hombres y incautó 280 gramos de sustancias estupefacientes durante procedimientos de patrullaje y registro en los barrios Santa Mónica, Santa Lucía y El Rubí de Cartagena, Bolívar. Los detenidos serían responsables del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Los capturados y la droga quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, autoridad que deberá definir su situación jurídica. La sustancia incautada tendría un valor aproximado de $1.350.000.

En el barrio El Rubí, sector Las Cunetas, uniformados de la Zona de Atención interceptaron a un hombre de 27 años que llevaba 100 gramos de base de coca. En Santa Lucía, a la altura del sector Madre Bernarda, fue detenido un hombre de 28 años con 100 gramos de clorhidrato de cocaína.

El tercer procedimiento ocurrió en Santa Mónica, donde agentes del CAI San Pedro encontraron 80 gramos de marihuana a un hombre de 39 años durante un registro. Las sustancias fueron incautadas por sus características, que corresponderían a estupefacientes.

La institución sostuvo: “Con estas acciones reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad ciudadana, golpeando de manera contundente las estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes. Continuaremos desarrollando operativos permanentes para sacar de circulación estas sustancias ilícitas, proteger a nuestros niños y jóvenes y preservar la tranquilidad de los cartageneros”.

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