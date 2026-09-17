La circulación de presuntos billetes falsos de 2,000 y 5,000 CUP deja media docena de detenidos en Manzanillo

Seis detenidos en Manzanillo por presuntos billetes falsos de 2,000 y 5,000 pesos cubanos tras denuncias en varios establecimientos. (Foto: Redes Entérate con Aytana Alama)

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Seis detenidos por presuntos billetes falsos de 2,000 y 5,000 pesos cubanos (CUP) en Manzanillo, provincia de Granma, tras denuncias sobre intentos de pago en varios establecimientos del municipio.

La información fue difundida por la página de Facebook Entérate con Aytana Alama retomada por Periódico Cubano, señala que los involucrados habrían intentado introducir el dinero en comercios concurridos. La publicación mostró imágenes de billetes que habrían sido ocupados, aunque no aportó detalles sobre las circunstancias particulares de las detenciones ni sobre el monto total incautado.

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Según el post, los billetes bajo sospecha habrían llegado a una cafetería frente al hospital infantil de Manzanillo, así como a negocios cercanos al parque Céspedes y al centro recreativo Sky Club. La denuncia advirtió a comerciantes y clientes sobre la necesidad de revisar el efectivo recibido durante las operaciones cotidianas.

El caso se refiere a denominaciones de alto valor que comenzaron a utilizarse recientemente en Cuba.

Las series mencionadas corresponden a los billetes de mayor valor incorporados en 2026

La página Entérate con Aytana Alama citada por Periódico Cubano indicó que los ejemplares de 5,000 CUP vinculados con la denuncia corresponderían a las series LAA-01 y LAA-02. Para los billetes de 2,000 CUP, mencionó la serie KAA-17.

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El Banco Central de Cuba (BCC) puso en circulación esas dos denominaciones en abril de 2026, ante la necesidad de contar con valores más altos en un contexto de inflación, pérdida de valor del peso cubano y dificultades para acceder a efectivo. El billete de 5,000 CUP lleva la imagen de Celia Sánchez Manduley y el de 2,000 CUP está dedicado a Mariana Grajales Cuello.

Hasta entonces, esas emisiones eran las de mayor valor incorporadas al sistema monetario cubano. Su llegada implicó que comerciantes, trabajadores y ciudadanos comenzaran a familiarizarse con nuevos diseños, series y mecanismos de seguridad para validar el efectivo.

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Los billetes de 5,000 CUP vinculados con la denuncia corresponderían a las series LAA-01 y LAA-02, mientras que los de 2,000 CUP serían de la serie KAA-17. (Foto: Redes Entérate con Aytana Alama)

Los reportes sobre posibles falsificaciones aparecieron después de que estos valores comenzaran a circular. En agosto, dos jóvenes fueron detenidos en Guantánamo tras intentar pagar con un billete falso de 2,000 CUP durante las Fiestas de San Joaquín. La irregularidad habría sido detectada por un trabajador privado al recibir el dinero.

Las alertas también alcanzaron a otras denominaciones. En julio, autoridades y usuarios denunciaron una modalidad basada en la modificación de billetes auténticos de 200 pesos para hacerlos parecer de 1,000 CUP. De acuerdo con las advertencias, el cambio podía detectarse al observar el papel contra la luz.

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A comienzos de agosto surgieron avisos relacionados con billetes falsificados de 500 CUP. En esos casos, los problemas señalados se vinculaban con la impresión, los colores y la textura del papel.

El Código Penal cubano prevé penas de cuatro a diez años por circular moneda falsa

El BCC ha recomendado revisar las series, las numeraciones y las medidas de seguridad antes de aceptar un billete. Esa sugerencia cobra relevancia en operaciones rápidas y en comercios con una circulación constante de clientes, donde una revisión incompleta puede favorecer el ingreso de dinero adulterado.

La falsificación, modificación, distribución o circulación de moneda falsa está contemplada como delito en el Código Penal cubano. Las personas que sean declaradas responsables pueden recibir sanciones de cuatro a diez años de privación de libertad.

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La reiteración de reportes sobre efectivo presuntamente fraudulento coincide con la incorporación de nuevas denominaciones y con una situación en la que parte de la población todavía no identifica todos los elementos de seguridad de los billetes recientes.