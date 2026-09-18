El Salvador se ubicó entre los tres destinos con mayor aumento de turismo internacional en el mundo, según ONU Turismo

Luis, el Piry, es un reconocido restaurador de tablas de surf de la zona conocida como Punta Roca, en La Libertad, El Salvador. Ha sido surfista desde pequeño, y se dedicó su vida al mar y la zona. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

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El Salvador creció 43% en turismo internacional durante el primer trimestre de 2026, más de 20 veces el ritmo del promedio mundial, y se posicionó como el tercer destino con mayor expansión de llegadas entre los países destacados en el más reciente informe de ONU Turismo, organismo de las Naciones Unidas especializado en la materia.

Solo Paraguay, con +46%, y Nueva Caledonia, con +45%, superaron ese resultado. El resto de los destinos de alto crecimiento —Mongolia (+39%), Palau (+37%), Uzbekistán (+37%), Irlanda (+24%) y Brunéi (+23%)— quedaron por debajo del desempeño salvadoreño.

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El informe mide llegadas de turistas internacionales, es decir, visitantes que pernoctan en el destino. No incluye cifras absolutas de turistas recibidos por El Salvador ni datos sobre ingresos, gasto promedio o mercados emisores.

El informe no identifica las causas específicas del crecimiento salvadoreño. Una variación de esa magnitud puede asociarse con factores como mayor percepción de seguridad, mejoras en conectividad, promoción internacional o incremento de viajes intrarregionales, aunque el organismo no los confirma individualmente.

(Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El Salvador creció más del doble que Centroamérica, la subregión más dinámica de las Américas

La región de las Américas avanzó apenas 2% en el primer trimestre, igual que el promedio mundial. Dentro del continente, Centroamérica fue la subregión más activa, con un alza de 18%. Aun así, El Salvador, con +43%, creció más del doble del promedio centroamericano.

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El Salvador supera hasta julio las visitas internacionales registradas en el mismo periodo de 2025 (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

América del Norte creció 2%, el Caribe prácticamente se estancó (+0,2%) y América del Sur registró una contracción de 1%. En ese contexto, la fortaleza de Centroamérica fue el principal factor que evitó un resultado más débil para el continente.

México fue el motor de América del Norte, con un aumento de 7% en llegadas. Brasil, pese a la caída regional, registró un incremento de 12% en ingresos turísticos durante el trimestre.

El turismo mundial creció solo 2% y marzo casi se detuvo por el conflicto en Oriente Medio

A escala global, el primer trimestre de 2026 cerró con un avance de 2% en llegadas internacionales respecto al mismo período de 2025. Se estima que viajaron 307 millones de turistas, unos seis millones más que un año antes.

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El crecimiento fue más sólido en enero (+2%) y febrero (+3%), pero en marzo las llegadas prácticamente se detuvieron, con un alza de apenas 0,4%. La causa principal fue el conflicto en Oriente Medio, iniciado el 28 de febrero de 2026, que restringió espacios aéreos, generó cancelaciones masivas, desvió rutas y elevó los costos del combustible.

(Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

ONU Turismo señala que Oriente Medio es un corredor aéreo estratégico entre Asia, África y Europa. Las interrupciones no se limitaron a esa zona: afectaron conexiones globales, disponibilidad de asientos y patrones de viaje en todo el mundo.

El tráfico aéreo internacional creció 4% en el trimestre, pero en marzo descendió 1%, con una caída de 61% entre las aerolíneas de Oriente Medio. La capacidad aérea internacional bajó 6% ese mes, y la reducción en Oriente Medio alcanzó 57%.

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Europa y África lideraron el crecimiento regional con 4% cada una

Europa recibió más de 130 millones de turistas internacionales en el trimestre y avanzó 4%, con Europa Central y Oriental como la subregión más dinámica (+6%). Europa Mediterránea Meridional y Europa del Norte crecieron 4% cada una, mientras que Europa Occidental avanzó 2%.

El continente europeo conserva su posición como el principal receptor de turismo mundial. En 2025 registró aproximadamente 809.6 millones de llegadas, equivalentes al 52,4% del total global.

FOTO DE ARCHIVO: Varias personas permanecen a la sombra en el centro de la ciudad durante una ola de calor primaveral en Madrid, España, el 30 de mayo de 2026. REUTERS/Kacper Pempel

África también creció 4%. Dentro del continente, el norte tuvo un marzo particularmente fuerte: Túnez avanzó 26% ese mes y Marruecos, 18%.

Asia y el Pacífico crecieron 3% en el trimestre, con un comportamiento irregular: enero cerró con una caída de 2%, febrero repuntó con +9% y marzo moderó a +2%. Asia del Sur fue la subregión más afectada, con una caída de 27% en marzo por las disrupciones en los centros de conexión aérea de Oriente Medio.

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Oceanía fue la subregión más dinámica del bloque, con +9%, seguida por Asia Nororiental (+5%). En ingresos, Pakistán lideró con +60%, seguido por la República de Corea (+38%) y Mongolia (+27%).

ONU Turismo recortó sus proyecciones para 2026 y el optimismo del sector se modera

Antes del conflicto, el organismo proyectaba un crecimiento global de entre 3% y 4% para 2026. Tras las disrupciones, estima que el conflicto podría restar entre 1 y 2 puntos porcentuales a esa expansión, según su duración e impacto sobre vuelos, precios y confianza de los viajeros.

El Índice de Confianza de ONU Turismo para el período mayo-agosto de 2026 se ubica en 105 puntos sobre una escala de 200, por debajo de los 117 previstos para el período anterior. El 39% de los expertos consultados espera resultados mejores o mucho mejores; el 28% anticipa un desempeño similar al de 2025, y el 31% prevé resultados peores.

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De la montaña a la costa: El Salvador despliega su agenda turística para las Fiestas Agostinas

Para El Salvador, el organismo advierte que el encarecimiento de los viajes aéreos puede ser tanto una oportunidad —si logra captar viajeros regionales que buscan destinos accesibles— como un desafío, si su crecimiento depende de conectividad internacional costosa o limitada. Convertir el fuerte aumento de llegadas en un crecimiento sostenido y rentable será la prueba del resto del año.