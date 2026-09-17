América Latina

Lula afirmó que viajará a la Asamblea General de la ONU para decirle a Trump que “no se meta” en las elecciones de Brasil

El presidente brasileño tiene previsto pronunciar su discurso ante Naciones Unidas el próximo martes en Nueva York, donde puede coincidir con el líder republicano, aunque por ahora no existe una reunión bilateral específica prevista entre ambos

Lula afirmó que viajará a la Asamblea General de la ONU para decirle a Trump que “no se meta” en las elecciones de Brasil (REUTERS)
Lula afirmó que viajará a la Asamblea General de la ONU para decirle a Trump que “no se meta” en las elecciones de Brasil (REUTERS)
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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó el miércoles por la noche que viajará a la Asamblea General de las Naciones Unidas para decirle al mandatario estadounidense, Donald Trump, que no intervenga en las elecciones brasileñas de octubre, en las que buscará la reelección. La declaración se produce en medio de las tensiones diplomáticas entre Brasilia y Washington por los aranceles, la seguridad y las críticas de Estados Unidos a la lucha contra el crimen organizado.

“Voy a la reunión de la ONU para tener una charla con Trump y decirle: no se meta en las elecciones de Brasil”, afirmó Lula durante un acto de campaña en Ceilândia, un barrio popular de Brasilia. El mandatario brasileño tiene previsto pronunciar su discurso el próximo martes en Nueva York, donde puede coincidir con Trump, aunque por ahora no existe una reunión bilateral específica prevista entre ambos presidentes.

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El secretario de Asuntos Multilaterales Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Carlos Bicalho Cozendey, señaló que “no está prevista una reunión bilateral específica” entre Lula y Trump. Sin embargo, ambos presidentes probablemente coincidirán durante la Asamblea General, como ocurrió en 2025, debido a que sus discursos están programados de forma sucesiva.

El viaje de Lula a Nueva York se producirá a pocas semanas de las elecciones presidenciales brasileñas y en un contexto de fuerte tensión entre Brasilia y Washington. El presidente brasileño sostiene que las medidas adoptadas por Estados Unidos contra productos de su país constituyen una forma de presión sobre Brasil en el contexto electoral.

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Estados Unidos impuso en julio dos rondas de aranceles a productos brasileños, medidas que Lula cuestionó de forma pública. La disputa comercial se sumó a otros desacuerdos entre los dos gobiernos, entre ellos las críticas estadounidenses contra la política brasileña frente al crimen organizado.

El mandatario brasileño tiene previsto pronunciar su discurso el próximo martes en Nueva York, donde puede coincidir con Trump, aunque por ahora no existe una reunión bilateral específica prevista entre ambos presidentes (EP)
El mandatario brasileño tiene previsto pronunciar su discurso el próximo martes en Nueva York, donde puede coincidir con Trump, aunque por ahora no existe una reunión bilateral específica prevista entre ambos presidentes (EP)

Trump volvió a expresar el miércoles su preocupación por la lucha contra las organizaciones criminales de Brasil en un documento enviado al Congreso estadounidense. El mandatario republicano cuestionó la actuación del Gobierno de Lula frente al Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), dos de las principales organizaciones criminales del país y consideradas organizaciones terroristas por Estados Unidos.

Ante ese escenario, fuentes de la diplomacia brasileña citadas por EFE indicaron que Lula responderá a las críticas durante su discurso ante la ONU y presentará medidas “proactivas”, entre ellas iniciativas de cooperación internacional con países de la región y con Estados Unidos, además de un refuerzo de las acciones contra los delitos ambientales.

El objetivo será mostrar que Brasil adopta medidas contra el crimen organizado y, al mismo tiempo, defender la posición de Brasilia frente a cualquier intervención externa. La seguridad pública ocupa uno de los principales lugares en la campaña electoral brasileña de este año.

El senador Flávio Bolsonaro, principal rival de Lula en la disputa por la Presidencia y primogénito del ex presidente Jair Bolsonaro, defiende una política más dura contra las organizaciones criminales. Entre sus propuestas figura el endurecimiento de las penas y la declaración del PCC y el Comando Vermelho como organizaciones terroristas.

Lula también vinculó las tensiones con Estados Unidos con las gestiones de integrantes de la familia Bolsonaro ante el Gobierno de Trump. Durante el acto de campaña en Brasilia, el presidente brasileño afirmó: “Brasil no acepta a quien de día agita la bandera nacional y de noche se entrega a Estados Unidos”.

El senador Flávio Bolsonaro, principal rival de Lula en la disputa por la Presidencia y primogénito del ex presidente Jair Bolsonaro, defiende una política más dura contra las organizaciones criminales (REUTERS)
El senador Flávio Bolsonaro, principal rival de Lula en la disputa por la Presidencia y primogénito del ex presidente Jair Bolsonaro, defiende una política más dura contra las organizaciones criminales (REUTERS)

La relación entre Brasilia y Washington se deterioró a partir de 2025, cuando Estados Unidos aplicó medidas comerciales contra Brasil en represalia por el proceso judicial contra Jair Bolsonaro por la causa relacionada con un intento de golpe de Estado. Lula acusó entonces a la familia Bolsonaro de promover ante Washington medidas contra su Gobierno.

En paralelo, Lula prevé utilizar su presencia en Nueva York para defender la soberanía nacional y cuestionar la actuación de las principales potencias dentro de Naciones Unidas. El mandatario brasileño calificó de “cobardes” a los líderes de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad —Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido— por su actuación ante los conflictos armados.

Lula también tiene previsto reunirse con el secretario general de la ONU, António Guterres, para abordar una reforma del organismo. Guterres afronta su último año al frente de Naciones Unidas.

El presidente brasileño viajará a Nueva York el domingo y permanecerá allí durante la Asamblea General. Además, podría mantener el lunes un encuentro con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, aunque esa actividad todavía no fue confirmada.

(Con información de AFP y EFE)

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