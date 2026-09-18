México

David Monreal presume avances en seguridad, pero embajador de EEUU recuerda el coche bomba de Zacatecas

El gobernador de Zacatecas recibió a integrantes de la II Asamblea de Legisladores de California, mientras el embajador Ronald Johnson recordó el ataque con explosivos ocurrido días atrás en Ojocaliente

Fotomontaje horizontal con dos hombres maduros que visten traje y corbata durante sendos discursos públicos.
David Monreal recibió en Zacatecas a integrantes de la II Asamblea de Legisladores de California, ante quienes destacó avances en materia de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La agenda de seguridad en Zacatecas tuvo este jueves dos mensajes provenientes de encuentros con representantes de Estados Unidos. Por un lado, el gobernador David Monreal Ávila aseguró que su administración ha obtenido avances bajo una estrategia de pacificación; por otro, el embajador estadounidense Ronald Johnson volvió a referirse al ataque con un vehículo cargado de explosivos ocurrido en el municipio de Ojocaliente.

Monreal informó que recibió en Zacatecas a legisladoras y legisladores que participan en la II Asamblea de Legisladores de California, encuentro que, de acuerdo con el mandatario, busca fortalecer los vínculos de colaboración entre el estado mexicano y California.

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A través de sus redes sociales, el gobernador señaló que durante la reunión se abordaron temas como migración, economía, cultura, educación y turismo.

Sin embargo, entre los asuntos tratados destacó también la seguridad. Monreal afirmó que compartió con los representantes estadounidenses los avances alcanzados en esta materia y los atribuyó a la estrategia de pacificación implementada por su administración.

El gobernador David Monreal Ávila se reunió con legisladores de California para abordar temas de migración, economía, educación, turismo y seguridad. (Facebook David Monreal Ávila)
El gobernador David Monreal Ávila se reunió con legisladores de California para abordar temas de migración, economía, educación, turismo y seguridad. (Facebook David Monreal Ávila)

El mandatario sostuvo que esta estrategia ha permitido consolidar resultados y avanzar hacia un Zacatecas más seguro. El gobierno estatal ha señalado recientemente reducciones en distintos delitos y ha destacado la participación de las Fuerzas Armadas y corporaciones de seguridad en estas acciones.

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Ronald Johnson recuerda el coche bomba de Ojocaliente

Mientras el gobernador hablaba de los avances de seguridad ante representantes de California, Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, publicó un mensaje en el que puso nuevamente el foco sobre uno de los episodios de violencia más graves registrados recientemente en Zacatecas.

El diplomático recordó el ataque con un coche bomba contra la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, ocurrido entre el 30 y 31 de agosto, y expresó solidaridad con las personas heridas y sus familias.

Johnson calificó el hecho, desde la posición del gobierno estadounidense, como un “crudo recordatorio” de la violencia que las organizaciones terroristas están dispuestas a infligir en las comunidades. También afirmó que Estados Unidos continuará trabajando con México para enfrentar a esas organizaciones y a quienes resulten responsables.

La utilización del término “organizaciones terroristas” corresponde al mensaje del embajador estadounidense. En México, las investigaciones sobre el ataque continúan y las autoridades han señalado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como presunto responsable.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, recordó el ataque con coche bomba ocurrido en Ojocaliente, Zacatecas. (X @USAmbMex)
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, recordó el ataque con coche bomba ocurrido en Ojocaliente, Zacatecas. (X @USAmbMex)

El ataque dejó heridos y daños materiales

El coche bomba explotó frente a las instalaciones policiales de Ojocaliente y provocó afectaciones tanto en la comandancia como en viviendas y vehículos de la zona.

De acuerdo con información presentada posteriormente por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el vehículo habría sido cargado con al menos 200 kilogramos de explosivos. El funcionario informó que el ataque dejó 11 personas heridas, además de daños en 63 viviendas y 15 vehículos.

La investigación también derivó en la detención de tres presuntos responsables. Una de las primeras capturas fue la de un hombre identificado como Juan Pedro “N”, a quien las autoridades relacionaron con la colocación de artefactos explosivos improvisados en la comandancia. Posteriormente fueron detenidos otros dos hombres señalados por presuntamente realizar labores de vigilancia para facilitar el ataque.

El gobierno estatal había informado previamente que existían indicios de la posible participación del CJNG. La investigación federal, según lo expuesto por García Harfuch, ubicó el atentado dentro de una disputa entre células del CJNG y el Cártel de Sinaloa por el control de rutas de narcotráfico.

El contraste entre ambos mensajes se produce en un momento en que Zacatecas busca proyectar ante autoridades estadounidenses los avances de su estrategia de seguridad, mientras que desde Washington se mantiene la atención sobre los episodios de violencia registrados en la entidad.

La reunión de Monreal con los legisladores de California tuvo como uno de sus ejes la cooperación bilateral, incluida la seguridad, mientras que el pronunciamiento de Johnson volvió a colocar en la conversación binacional el atentado con explosivos que sacudió a Ojocaliente apenas unas semanas antes.

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