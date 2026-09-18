México

Perrito se vuelve viral tras “comerse” la olla del pozole de su familia durante las fiestas patrias

El lomito fue captado metiendo la cabeza en una enorme olla mientras disfrutaba del tradicional platillo mexicano y las imágenes desataron memes en redes

La peculiar escena sorprendió a usuarios durante las celebraciones del 15 de septiembre y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Guardar

Las redes sociales volvieron a convertir una escena aparentemente cotidiana en uno de los contenidos más comentados durante las fiestas patrias. Esta vez, el protagonista fue un pequeño perrito Chihuahua que supuestamente habría cometido una enorme travesura al meterse directamente en una olla de pozole y acabar con la comida que una familia tenía preparada para celebrar el 15 de septiembre.

El video rápidamente comenzó a circular entre usuarios, quienes quedaron sorprendidos al observar al lomito introducir la cabeza en el recipiente mientras comía directamente del tradicional platillo mexicano. Por la apariencia de las imágenes, algunos internautas llegaron a considerar que se trataba de una grabación auténtica de un perro que había encontrado la manera de disfrutar del pozole antes de que sus dueños pudieran servirlo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, detrás de la peculiar escena no hubo ninguna mascota hambrienta ni una familia que se quedara sin cena. El video fue generado mediante inteligencia artificial, por lo que la situación mostrada en las imágenes no corresponde a un hecho real.

El supuesto “crimen” del lomito nunca ocurrió

El pequeño animal protagonizó una escena que causó sorpresa y memes al aparecer disfrutando del tradicional platillo patrio. (Captura de pantalla)
El pequeño animal protagonizó una escena que causó sorpresa y memes al aparecer disfrutando del tradicional platillo patrio. (Captura de pantalla)

Aunque la grabación presenta al Chihuahua comiendo del recipiente con aparente naturalidad, no existe evidencia de que el animal haya entrado realmente en una cocina o haya terminado con el pozole preparado para una celebración familiar.

Además, la publicación no señala un sitio específico donde presuntamente habría ocurrido la escena ni proporciona información que permita identificar a los supuestos dueños del perro. Estos elementos resultan relevantes debido a que el contenido comenzó a compartirse como si se tratara de una anécdota ocurrida durante las celebraciones patrias.

PUBLICIDAD

La apariencia realista del material ayudó a que la publicación llamara la atención de los usuarios. No obstante, la escena pertenece al creciente volumen de videos creados o modificados mediante herramientas de inteligencia artificial que pueden representar situaciones inexistentes con un nivel de detalle cada vez mayor.

Redes sociales reaccionan con memes

Las imágenes del lomito comiendo directamente del recipiente causaron furor entre usuarios que compartieron la peculiar escena. (Captura de pantalla)
Las imágenes del lomito comiendo directamente del recipiente causaron furor entre usuarios que compartieron la peculiar escena. (Captura de pantalla)

Una vez que el video comenzó a difundirse, las reacciones no tardaron en aparecer. Los usuarios aprovecharon la supuesta travesura para imaginar la reacción de una familia que, después de preparar una olla de pozole para las fiestas patrias, habría descubierto a su mascota disfrutando de la comida.

Entre bromas y memes, el Chihuahua fue presentado como el responsable de haber dejado a todos sin cena. La situación resultó especialmente llamativa por coincidir con una de las fechas en las que el pozole suele ocupar un lugar importante en las mesas mexicanas.

La combinación entre un perro pequeño, una enorme olla de comida y una supuesta travesura hizo que el material tuviera todos los elementos necesarios para convertirse rápidamente en contenido viral.

Sin embargo, la historia detrás de las imágenes es muy distinta. No hay una familia identificada, tampoco un lugar confirmado y no existe evidencia de que el Chihuahua haya cometido semejante travesura.

El contenido generado con IA vuelve a generar confusión

La supuesta travesura del lomito se convirtió en una de las escenas más comentadas en redes durante la celebración de Independencia. (Captura de pantalla)
La supuesta travesura del lomito se convirtió en una de las escenas más comentadas en redes durante la celebración de Independencia. (Captura de pantalla)

Este caso también refleja la facilidad con la que las imágenes y videos creados mediante inteligencia artificial pueden mezclarse con publicaciones reales en redes sociales. Cuando una grabación tiene una apariencia suficientemente convincente, puede ser compartida miles de veces antes de que los usuarios conozcan su verdadero origen.

En esta ocasión, la historia del supuesto lomito que se adelantó a la cena patriota terminó siendo simplemente una creación digital. El video pudo provocar risas y memes, pero la familia que supuestamente se quedó sin pozole nunca existió como parte de un hecho comprobado.

Así, lo que parecía una divertida anécdota ocurrida durante las fiestas patrias terminó revelándose como otro ejemplo del contenido generado con inteligencia artificial que consigue llamar la atención de miles de personas en internet.

Temas Relacionados

perritoDía de la Independenciapozoleredes socialesmexico-viralesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

No existe un aguinaldo sólo por tener INAPAM: así funciona el programa que sí lo garantiza

Vinculación Productiva conecta a adultos mayores con vacantes formales y les da acceso a sueldo, seguridad social, prima vacacional y la gratificación anual que debe pagarse antes del 20 de diciembre

No existe un aguinaldo sólo por tener INAPAM: así funciona el programa que sí lo garantiza

Sheinbaum minimiza declaraciones de Alejandro Armenta sobre que mujeres gobiernen municipios inseguros: “Ya cambió la declaración”

La presidenta recordó que en Morena los candidatos se asignan por encuesta

Sheinbaum minimiza declaraciones de Alejandro Armenta sobre que mujeres gobiernen municipios inseguros: “Ya cambió la declaración”

El cuerpo de Claudia Tacoronte fue entregado a su familia para que sea repatriada a España

El cónsul de España en México junto con autoridades hicieron los trámites para entregar el cuerpo al padre de la joven

El cuerpo de Claudia Tacoronte fue entregado a su familia para que sea repatriada a España

David Monreal presume avances en seguridad, pero embajador de EEUU recuerda el coche bomba de Zacatecas

El gobernador de Zacatecas recibió a integrantes de la II Asamblea de Legisladores de California, mientras el embajador Ronald Johnson recordó el ataque con explosivos ocurrido días atrás en Ojocaliente

David Monreal presume avances en seguridad, pero embajador de EEUU recuerda el coche bomba de Zacatecas

La compró en Francia, la conservó por años y luego se arrepintió: así devolvió un coleccionista japonés máscara prehispánica a México

El coleccionista pidió que su identidad no se diera a conocer, pero aseguró que su intención es que la pieza regrese a donde pertenece

La compró en Francia, la conservó por años y luego se arrepintió: así devolvió un coleccionista japonés máscara prehispánica a México
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Hay traiciones que no se pagan con dinero, se pagan con sangre”: Grecia Quiroz arremete contra El Brilloso tras su vinculación a proceso

“Hay traiciones que no se pagan con dinero, se pagan con sangre”: Grecia Quiroz arremete contra El Brilloso tras su vinculación a proceso

David Monreal presume avances en seguridad, pero embajador de EEUU recuerda el coche bomba de Zacatecas

Del robo al feminicidio: “El Trompas” fue detenido cinco veces antes de matar a Claudia Tacoronte

Rafael Ojeda no está escondido ni se ha negado a declarar: Sheinbaum descarta investigación contra exsecretario de la Marina

Matan a joyero de un balazo en la cabeza y detienen a tres sospechosos en Mexicali: uno estaría ligado a Los Rusos

ENTRETENIMIENTO

Timbiriche remasteriza videos de sus mayores éxitos: dónde verlos gratis en HD

Timbiriche remasteriza videos de sus mayores éxitos: dónde verlos gratis en HD

Aumentan los señalamientos contra Julio Camejo por supuesto maltrato animal en La Granja VIP 2

Mariana Ochoa ya prepara concierto al salir de La Casa de los Famosos México: fecha y dónde será

Aleks Syntek anuncia que se irá de México tras explotar en su show del Grito de Independencia: “Mi ira fue justificada”

¿Quién es Michelle Zepeda? La conductora del clima de N+ que habría atropellado a motociclista en Guadalajara

DEPORTES

Conoce la canción que Los Tucanes de Tijuana hicieron para el América vs Chivas y pocos recuerdan

Conoce la canción que Los Tucanes de Tijuana hicieron para el América vs Chivas y pocos recuerdan

Selección Mexicana escala importantes posiciones en el ranking mundial de basquetbol

Brian Rodríguez calienta el Clásico Nacional y pone a América por encima de Chivas: “Somos mejores hombre por hombre”

Carlos Álvarez asegura que el América tiene un nivel “muy alto” y lo pone a la altura de Europa

México vuelve a hacer historia en Artes Marciales Mixtas y conquista el título panamericano por sexto año consecutivo