¿De qué hablaron Tom Cruise y Taylor Swift? El actor reveló el secreto de su charla en el partido de los Chiefs

Cruise contó en televisión qué había hablado con Swift después de que ambos fueron fotografiados juntos en el estadio (Credit: Jay Biggerstaff-Imagn Images)

Guardar

Taylor Swift dejó vacía su butaca en los premios Emmy 2026 para sentarse junto a Tom Cruise en el palco de Arrowhead Stadium, y la curiosidad por saber de qué hablaron ambos durante el partido de los Kansas City Chiefs se mantuvo durante días, hasta que el propio actor lo reveló.

Cruise, de 64 años, rompió el silencio sobre la conversación durante su visita a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon el jueves 17 de septiembre, mientras promocionaba su nueva película, Digger.

PUBLICIDAD

Cuando el conductor le preguntó qué se dicen “la estrella de cine más grande del mundo” y “la artista más grande del mundo” al estar sentados juntos, el actor no dudó: “Ella me estaba enseñando cosas de fútbol americano”. Ante la insistencia de Fallon, que quiso confirmar si hablaba en serio, Cruise repitió: “En serio”, según las declaraciones recogidas por People.

Swift, de 36 años, se ausentó de la ceremonia realizada en Los Ángeles pese a competir en categorías como Mejor Especial de Variedades (Pregrabado), anunciadas semanas antes en los Creative Arts Emmys.

Tom Cruise reveló que Taylor Swift fue quien le explicó algunos aspectos del fútbol americano durante el partido de los Chiefs. (The Tonight Show starring Jimmy Fallon)

En su lugar, apareció en un sketch pregrabado de Law & Order: SVU que se emitió durante la gala, mientras seguía en vivo el desarrollo del partido en Misuri.

PUBLICIDAD

La estrella de Misión Imposible explicó que la cantante se mostró como una experta durante el encuentro deportivo. “Ella entendía el fútbol americano. Primero que nada, es un genio. La sigo desde que era una niña”, afirmó. “Todos los que estaban ahí, todos sus amigos, son una pareja hermosa y mágica a su manera”.

El actor remarcó que no asistía a un partido de este tipo desde antes de la pandemia de covid-19, por motivos laborales, y que la experiencia en el palco resultó, en sus palabras, “muy divertida”.

El propio Cruise y Fallon recordaron que Swift había admitido en el pasado que no sabía nada de fútbol americano cuando conoció a Kelce, jugador de los Chiefs. El actor relató una anécdota de esa etapa inicial de la relación: “Ella dijo, ‘sabes, él es tan paciente’. Yo dije, ‘estoy seguro de que lo fue’. Creo que todos serían muy pacientes con ella”, contó entre risas.

PUBLICIDAD

Tom Cruise describió a Taylor Swift como una persona divertida y con un gran sentido del humor (Credit: Jay Biggerstaff-Imagn Images)

Los elogios de Cruise no se limitaron al deporte

Además del fútbol americano, Cruise contó que con Swift conversaron sobre música y cine, terrenos en los que también destacó sus cualidades. “Es divertida. Tiene un gran sentido del humor. También es una escritora brillante, por cierto. Una música y directora brillante. Muy talentosa”, sostuvo.

Vale recordar que Swift ha dirigido varios de sus propios videoclips y que profundizó en el cine con el cortometraje All Too Well: The Short Film, estrenado en 2021. A fines de 2022 se anunció que la cantante haría su debut como directora de un largometraje para Searchlight Pictures, proyecto que, según el mismo medio, quedó postergado por la extensión del Eras Tour hasta diciembre de 2024.

PUBLICIDAD

El partido, que los Chiefs ganaron 31 a 10, marcó además el regreso a las canchas del mariscal de campo Patrick Mahomes, tras la lesión de ligamentos que sufrió en diciembre de 2025. Para Swift, la cita en Arrowhead representó su primera visita a un partido de Kelce desde que ambos se casaron, y su regreso a las tribunas, lugar al que acudió regularmente desde 2023.

Tom Cruise en el podcast de los hermanos Kelce (Redes sociales/New Heights)

En paralelo, Cruise continúa la promoción de Digger, dirigida por Alejandro González Iñárritu. Su gira de prensa incluiye una aparición en el podcast New Heights, conducido por Travis y Jason Kelce, que se publicó este viernes.

PUBLICIDAD