Entretenimiento

¿De qué hablaron Tom Cruise y Taylor Swift? El actor reveló el secreto de su charla en el partido de los Chiefs

El protagonista de “Top Gun” habló sobre el encuentro con la cantante y aprovechó para elogiar su talento en la música y la dirección

Cruise contó en televisión qué había hablado con Swift después de que ambos fueron fotografiados juntos en el estadio (Credit: Jay Biggerstaff-Imagn Images)
Cruise contó en televisión qué había hablado con Swift después de que ambos fueron fotografiados juntos en el estadio (Credit: Jay Biggerstaff-Imagn Images)
Guardar

Taylor Swift dejó vacía su butaca en los premios Emmy 2026 para sentarse junto a Tom Cruise en el palco de Arrowhead Stadium, y la curiosidad por saber de qué hablaron ambos durante el partido de los Kansas City Chiefs se mantuvo durante días, hasta que el propio actor lo reveló.

Cruise, de 64 años, rompió el silencio sobre la conversación durante su visita a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon el jueves 17 de septiembre, mientras promocionaba su nueva película, Digger.

PUBLICIDAD

Cuando el conductor le preguntó qué se dicen “la estrella de cine más grande del mundo” y “la artista más grande del mundo” al estar sentados juntos, el actor no dudó: “Ella me estaba enseñando cosas de fútbol americano”. Ante la insistencia de Fallon, que quiso confirmar si hablaba en serio, Cruise repitió: “En serio”, según las declaraciones recogidas por People.

Swift, de 36 años, se ausentó de la ceremonia realizada en Los Ángeles pese a competir en categorías como Mejor Especial de Variedades (Pregrabado), anunciadas semanas antes en los Creative Arts Emmys.

Tom Cruise
Tom Cruise reveló que Taylor Swift fue quien le explicó algunos aspectos del fútbol americano durante el partido de los Chiefs. (The Tonight Show starring Jimmy Fallon)

En su lugar, apareció en un sketch pregrabado de Law & Order: SVU que se emitió durante la gala, mientras seguía en vivo el desarrollo del partido en Misuri.

PUBLICIDAD

La estrella de Misión Imposible explicó que la cantante se mostró como una experta durante el encuentro deportivo. “Ella entendía el fútbol americano. Primero que nada, es un genio. La sigo desde que era una niña”, afirmó. “Todos los que estaban ahí, todos sus amigos, son una pareja hermosa y mágica a su manera”.

El actor remarcó que no asistía a un partido de este tipo desde antes de la pandemia de covid-19, por motivos laborales, y que la experiencia en el palco resultó, en sus palabras, “muy divertida”.

El propio Cruise y Fallon recordaron que Swift había admitido en el pasado que no sabía nada de fútbol americano cuando conoció a Kelce, jugador de los Chiefs. El actor relató una anécdota de esa etapa inicial de la relación: “Ella dijo, ‘sabes, él es tan paciente’. Yo dije, ‘estoy seguro de que lo fue’. Creo que todos serían muy pacientes con ella”, contó entre risas.

Tom Cruise describió a Taylor Swift como una persona divertida y con un gran sentido del humor (Credit: Jay Biggerstaff-Imagn Images)
Tom Cruise describió a Taylor Swift como una persona divertida y con un gran sentido del humor (Credit: Jay Biggerstaff-Imagn Images)

Los elogios de Cruise no se limitaron al deporte

Además del fútbol americano, Cruise contó que con Swift conversaron sobre música y cine, terrenos en los que también destacó sus cualidades. “Es divertida. Tiene un gran sentido del humor. También es una escritora brillante, por cierto. Una música y directora brillante. Muy talentosa”, sostuvo.

Vale recordar que Swift ha dirigido varios de sus propios videoclips y que profundizó en el cine con el cortometraje All Too Well: The Short Film, estrenado en 2021. A fines de 2022 se anunció que la cantante haría su debut como directora de un largometraje para Searchlight Pictures, proyecto que, según el mismo medio, quedó postergado por la extensión del Eras Tour hasta diciembre de 2024.

El partido, que los Chiefs ganaron 31 a 10, marcó además el regreso a las canchas del mariscal de campo Patrick Mahomes, tras la lesión de ligamentos que sufrió en diciembre de 2025. Para Swift, la cita en Arrowhead representó su primera visita a un partido de Kelce desde que ambos se casaron, y su regreso a las tribunas, lugar al que acudió regularmente desde 2023.

Tom Cruise
Tom Cruise en el podcast de los hermanos Kelce (Redes sociales/New Heights)

En paralelo, Cruise continúa la promoción de Digger, dirigida por Alejandro González Iñárritu. Su gira de prensa incluiye una aparición en el podcast New Heights, conducido por Travis y Jason Kelce, que se publicó este viernes.

Temas Relacionados

Tom CruiseTaylor Swift

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La enfermedad de Kim Kardashian que provocó terror en la familia: “¿Tu padre no murió de eso?"

El nuevo tráiler de The Kardashians muestra a la empresaria hospitalizada y a Kris Jenner conmovida por el diagnóstico

La enfermedad de Kim Kardashian que provocó terror en la familia: “¿Tu padre no murió de eso?"

Brad Pitt llegó camuflado al estreno de Heart of the Beast y bromeó: “Intentaba pasar desapercibido y no ser visto”

El actor, de 62 años, asistió a la alfombra roja de Nashville junto a Inés de Ramón y convirtió su atuendo verde bosque en un guiño a la trama de supervivencia de la película dirigida por David Ayer

Brad Pitt llegó camuflado al estreno de Heart of the Beast y bromeó: “Intentaba pasar desapercibido y no ser visto”

Miley Cyrus vuelve a los grandes escenarios en Los Ángeles con dos conciertos que serán el ensayo general para una posible residencia

La cantante anunció actuaciones para el 16 y el 18 de octubre y dejó abierta la puerta a una temporada estable, tras reunir a casi 1,5 millones de personas en la fila virtual durante la preventa de boletos

Miley Cyrus vuelve a los grandes escenarios en Los Ángeles con dos conciertos que serán el ensayo general para una posible residencia

Mis muertos tristes lleva el universo de Mariana Enriquez a Netflix

Pablo Larraín dirige la miniserie de cuatro capítulos protagonizada por Mercedes Morán, que se estrenará el 24 de septiembre tras su presentación en San Sebastián

Mis muertos tristes lleva el universo de Mariana Enriquez a Netflix

André Aciman habla de “Llámame por tu nombre” a casi 20 años de su publicación y su nueva versión como novela gráfica

El escritor egipcio-estadounidense dialogó con Infobae sobre la adaptación ilustrada de su obra, la tensión como motor narrativo y por qué la historia de Elio y Oliver sigue convocando lectores de todas las edades

André Aciman habla de “Llámame por tu nombre” a casi 20 años de su publicación y su nueva versión como novela gráfica

DEPORTES

Harry Kane habló sobre la derrota ante Argentina en el Mundial y reveló qué le dijo a Lionel Messi

Harry Kane habló sobre la derrota ante Argentina en el Mundial y reveló qué le dijo a Lionel Messi

El entrenador de Lazio explicó por qué rechazó el fichaje de Mauro Icardi: la teoría del “equilibrio del vestuario” que aplicó

Quiénes armaron la lista de 30 nominados al Balón de Oro y cómo se elegirá al ganador del trofeo en 2026: el peso clave del rendimiento en el Mundial

De changador en Lanús a pelear por un título internacional en Italia: la historia de Kevin Ramírez

El drástico cambio en los “desfiles” de los jugadores de Francia en cada concentración que impuso Zidane en el inicio de su gestión

TELESHOW

El fuerte comunicado que emitió la familia del Indio Solari: “Desde que se fue no paran de usarlo”

El fuerte comunicado que emitió la familia del Indio Solari: “Desde que se fue no paran de usarlo”

Las vacaciones de Cami Homs junto a su hija Aitana en Estados Unidos: playa, compras y relax

Juan Otero se tatuó una frase viral de Nicole Neumann y sorprendió a la modelo: “No lo puedo creer”

Se filtró la lista de famosos invitados a la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

La misión de la soprano Verónica Cangemi: conectar a los jóvenes del mundo a través de la ópera

INFOBAE AMÉRICA

El exfutbolista Ronald Corrales de Costa Rica es vinculado con un secuestro ordenado por la banda de alias Pecho de Rata

El exfutbolista Ronald Corrales de Costa Rica es vinculado con un secuestro ordenado por la banda de alias Pecho de Rata

Colegio Médico de Honduras mantiene las asambleas pese a pagos anunciados por Salud: estas son las demandas que siguen pendientes

El secretario general de la OEA propone una reunión de cancilleres para abordar la crisis en Nicaragua

El Ministerio Público lleva a juicio al exministro de Hacienda de República Dominicana por supuesta defraudación millonaria

Cuatro operadores internacionales están interesados en administrar los aeropuertos panameños de Río Hato y David