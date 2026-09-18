El cuerpo de Claudia Tacoronte fue entregado a su familia para que sea repatriada a España

Foto: Instagram / Cuartoscuro

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La mañana de este viernes autoridades mexicanas entregaron el cuerpo de Claudia Tacoronte a su familia. La estudiante española fue asesinada el 14 de septiembre en un presunto robo en el estado de Morelos.

Infobae México pudo conocer que el cuerpo de la estidiante universitaria tras una reunión donde estuvieron presentes el papá y una comitiva familiar, así como el fiscal General Fernando Blumenkron Escobar; el secretario de Gobierno Edgar Maldonado; el Cónsul de España, Marco Rodríguez; y un representante de la Comisión Nacional de Víctimas del gobierno de México.

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Cerca de las 10:00 de la mañana, varias camionetas arribaron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Morelos, donde los familiares y el representante diplomático realizaron las diligencias correspondientes.

Familiares de Claudia Tacoronte llegaron este viernes a Morelos e ingresaron a la Fiscalía General del Estado, en Temixco, para iniciar los trámites correspondientes para la entrega del cuerpo de la joven española, asesinada en Cuautla.

Foto: Instagram

Los restos de Claudia serán trasladados a España, su país de origen. Además, se espera que sus familiares coloquen una ofrenda floral en la Casa de la Cultura de Cuautla, lugar donde perdió la vida.

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Tras concluir los trámites, el cortejo partirá de la Fiscalía con rumbo a la Ciudad de México, desde donde posteriormente se trasladará el cuerpo de Claudia Tacoronte a España.

A su llegada a la Fiscalía, tanto los familiares de Claudia Tacoronte como el Cónsul General de España en México solicitaron al fiscal hacer saber a los medios de comunicación que no ofrecerán entrevistas.

Su presunto asesino ya está en la cárcel

Francisco Javier Meléndez, alias “El Trompas” o “El Paco”, señalado por las autoridades como presunto responsable del feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte, fue detenido en Cuautla, Morelos, después de que un ciudadano lo reconociera en la vía pública y alertara a la policía. La Fiscalía estatal anunció que buscará una pena de hasta 70 años de prisión.

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El hombre, de 37 años, ya contaba con antecedentes ante las autoridades antes del asesinato de Claudia. De acuerdo con el historial criminal presentado tras su captura, había sido detenido en cinco ocasiones y había ingresado en igual número de veces a la cárcel distrital de Cuautla.

En 2007 fue detenido en dos ocasiones por el delito de robo calificado. Tres años después, en 2010, volvió a ser arrestado, esta vez por robo a transeúnte con violencia y robo calificado.

En 2023 enfrentó una nueva detención por allanamiento de morada, lesiones y amenazas.

Ese historial antecede a la investigación que ahora enfrenta por el feminicidio de Claudia Tacoronte, ocurrido el sábado pasado en Cuautla.

Francisco Javier Meléndez, alias “El Trompas” o “El Paco”, fue detenido como presunto responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte. (CUARTOSCURO)

Lo reconocieron en La Alameda

La captura de Meléndez ocurrió después de que un ciudadano asegurara haberlo identificado mientras caminaba por el centro de Cuautla.

El hombre publicó en Facebook un aviso en el que alertaba que había visto al presunto responsable del asesinato de la estudiante española en la zona de La Alameda. También proporcionó una descripción de su vestimenta y advirtió que el sospechoso se había rapado.

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El mensaje fue publicado alrededor de las 17:24 horas y, cerca de las 18:00 horas, comenzó a difundirse información sobre la detención de Meléndez.

La captura fue confirmada posteriormente por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó sobre el aseguramiento del hombre señalado como presunto responsable del feminicidio.

Tras ser detenido, Meléndez quedó a disposición de las autoridades ministeriales para continuar con el procedimiento correspondiente.

Caso Claudia Tacoronte: cronología de la captura

Detención de “El Trompas” en Cuautla, Morelos. Toca los elementos para más detalle.

El móvil del crimen habría sido el robo del celular de Claudia Tacoronte. La Fiscalía descarta, hasta el momento, que se tratara de un ataque de índole sexual.

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Fiscalía señala el robo del celular como móvil

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó que, de acuerdo con las investigaciones, el móvil del crimen habría sido el robo del teléfono celular de Claudia Tacoronte.

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El fiscal explicó que la joven había acudido a la Casa de Cultura de Cuautla para participar en la Fiesta Nacional de la Planta Tradicional.

El sábado, alrededor de las 20:00 horas, Claudia salió al estacionamiento después de cenar para fumar un cigarro y hablar por teléfono. Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, fue en ese lugar donde habría ingresado el ahora detenido y ocurrido la agresión que terminó con la muerte de la estudiante.

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La Fiscalía descartó que, con base en las investigaciones realizadas hasta ese momento, se tratara de un ataque de índole sexual.

Blumenkron Escobar adelantó que solicitarán la pena máxima de 70 años de prisión, al considerar que en el caso se configuran las circunstancias de violencia extrema contempladas para el delito de feminicidio.