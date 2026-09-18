El Salvador

El Salvador: Condenan a dos personas por abusar de una menor tras engañarla con supuestos “malos espíritus”

La Fiscalía General de la República informó que los delitos ocurrieron entre 2023 y 2024 y se extendieron por más de un año, hasta que la víctima denunció tras sufrir afectaciones físicas y psicológicas

Collage en tonos grises con la silueta de una joven, una cinta negra sobre su rostro, fotos de una niña sentada y un oso de peluche.
La Fiscalía de El Salvador informó que las agresiones sexuales contra la menor ocurrieron entre 2023 y 2024 y se repitieron durante más de un año. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Miguel Isaac Rivera y Claudia Verónica Cruz fueron condenados a penas de 40 y 30 años de cárcel por abusar sexualmente de una menor de edad en hechos ocurridos entre 2023 y 2024 en Tonacatepeque, municipio de San Salvador Este, según informó este jueves la Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR).

La sentencia fue dictada por el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, que declaró culpables a ambos imputados luego de valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público. La Fiscalía señaló que el caso incluyó agresiones sexuales reiteradas durante más de un año.

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De acuerdo con la acusación fiscal, los condenados utilizaron una supuesta explicación espiritual para manipular a la víctima. Los imputados le habrían asegurado que algunos de sus familiares habían realizado un trabajo en su contra y que los encuentros sexuales con Rivera servirían para alejar los “malos espíritus”.

La investigación estableció que esa versión fue parte del mecanismo empleado para someter a la menor. La Fiscalía sostuvo que, además de esa manipulación, los acusados la amenazaban con el objetivo de impedir que relatara los hechos a personas de su entorno.

Miguel Isaac Rivera y Claudia Verónica Cruz fueron condenados por abusar sexualmente de una menor de edad en Tonacatepeque, San Salvador Este. (Cortesía: Fiscalía General de la República)
Miguel Isaac Rivera y Claudia Verónica Cruz fueron condenados por abusar sexualmente de una menor de edad en Tonacatepeque, San Salvador Este. (Cortesía: Fiscalía General de la República)

La víctima contó lo ocurrido a un familiar después de más de un año

Los abusos se extendieron desde 2023 hasta 2024, según la información divulgada por la Fiscalía. Durante ese período, la menor sufrió afectaciones físicas y psicológicas que finalmente la llevaron a contar lo sucedido a un familiar.

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Ese relato permitió que el caso llegara a las autoridades y que se activara la investigación penal. La denuncia abrió paso a la recolección de elementos de prueba para reconstruir la dinámica de los hechos y determinar la participación de cada uno de los acusados.

La FGR indicó que presentó pruebas suficientes contra Rivera y Cruz durante el proceso judicial. El Tribunal Sexto de Sentencia acreditó esos elementos y emitió las condenas contra la pareja por los delitos cometidos contra la menor.

Aunque la Fiscalía comunicó que las penas impuestas fueron de 40 y 30 años de prisión, en la información divulgada no se precisó a cuál de los dos condenados corresponde cada una de las sentencias. La resolución judicial confirmó, de todos modos, la responsabilidad penal de ambos en los hechos investigados.

Manos de una persona sujetadas con esposas de metal plateado sobre una camiseta blanca.
La acusación fiscal sostuvo que los condenados manipularon a la víctima con una supuesta explicación espiritual para someterla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía acreditó amenazas y manipulación contra la menor

El caso expuso una modalidad de violencia en la que la intimidación y el engaño fueron señalados como herramientas para prolongar los abusos. Según la Fiscalía, los condenados no solo recurrieron a la falsa promesa de alejar un supuesto daño espiritual, sino que también presionaron a la víctima para mantener el silencio.

La acusación presentada ante el tribunal sostuvo que esas amenazas contribuyeron a que los ataques continuaran durante un período prolongado. La menor pudo revelar la situación cuando relató a un familiar el daño que padecía.

La condena fue difundida por la FGR a través de sus canales oficiales. El organismo identificó a los sentenciados como Miguel Isaac Rivera y Claudia Verónica Cruz y ubicó los hechos en Tonacatepeque, en San Salvador Este.

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