El presidente Jair Bolsonaro habló, por primera vez en forma directa, contra la ex presidenta Cristina Kirchner: "No puede volver" enfatizó en una exposición televisiva a través de sus redes sociales. Sostuvo que la ex presidenta argentina "estaba vinculada a Dilma (Rousseff), a Lula (da Silva), a la Venezuela de (Nicolás) Maduro y de Hugo Chávez, y a Cuba". Luego de adjudicarle estos vínculos, precisamente con ex presidentes que convivieron en la región exactamente en la misma época, el actual jefe del gobierno brasileño indicó que "si eso vuelve, con seguridad la Argentina va a entrar en una situación como la de Venezuela".