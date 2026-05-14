América Latina

Rodrigo Paz dejó sin efecto una ley de tierras rechazada por campesinos e indígenas bolivianos

La normativa queda retirada luego de negociaciones impulsadas por las demandas de organizaciones campesinas y originarias, que promovieron manifestaciones y bloqueos para exigir cambios en la legislación agraria

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, firmó este miércoles la abrogación de la ley 1720 de tierras, tras las protestas de campesinos e indígenas que marcharon desde la Amazonía hasta La Paz, así como de otros sectores que mantienen bloqueos en carreteras.

“Como resultado del diálogo, como resultado de encontrarnos entre todos los bolivianos, la ley 1720 fue abrogada. ¿Qué significa la palabra abrogación? Eliminación, ya no existe, se acabó esa ley”, afirmó el mandatario en un video difundido por la Presidencia.

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El jefe de Estado, que alcanzó seis meses en el cargo el pasado 8 de mayo, señaló que será necesario elaborar “una nueva ley sobre la tierra, con consensos, socializando, escuchando a todos los sectores”.

La Cámara de Diputados de Bolivia sancionó este miércoles la ley 417, que abroga la ley 1720. Esta última norma, aprobada por los propios diputados el 26 de marzo y promulgada por el presidente Rodrigo Paz el 8 de abril, generó una ola de protestas entre campesinos e indígenas amazónicos, quienes iniciaron una marcha hacia La Paz el mismo día de su promulgación.

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La ley 1720 estuvo vigente durante 35 días, el mismo periodo en que los sectores movilizados mantuvieron una vigilia en el Parlamento a la espera de la sanción de la ley de abrogación. La oficina presidencial difundió una fotografía de Paz firmando la abrogación, aunque hasta las 20:30 la norma no había sido publicada en la Gaceta Oficial y solo se conocía el video del mandatario anunciando la medida.

Rodrigo Paz, firmando un documento este miércoles, en La Paz (Bolivia) (EFE/ Presidencia de Bolivia)
Rodrigo Paz, firmando un documento este miércoles, en La Paz (Bolivia) (EFE/ Presidencia de Bolivia)

Aún restan trámites legislativos; el documento será remitido este jueves al Ejecutivo. El Gobierno espera que la firma desactive las movilizaciones que se mantenían desde la entrada en vigor de la ley 1720.

El Ejecutivo comunicó que el nuevo debate sobre la legislación agraria se realizará a través de mesas de diálogo y procesos de socialización en distintas regiones del país.

Campesinos de las tierras bajas de Bolivia se movilizaron días atrás hacia La Paz tras una marcha de 27 días, en protesta por la ley 1720, que autorizaba la reclasificación de la tierra. El dirigente Faifer Coaquira, quien encabezó la movilización, exigió la abrogación de la norma promulgada el 8 de abril, la cual habilitaba el cambio voluntario de la pequeña a la mediana propiedad rural para utilizarla como garantía en créditos bancarios.

Los manifestantes sostuvieron que la ley colocaba en situación de vulnerabilidad a los pequeños productores y a las tierras indígenas colectivas, además de facilitar la concentración de tierras. “Le estamos dando 24 horas al gobierno nacional a partir del día lunes. Queremos decirles una vez más que nosotros no nos vendemos, radicalizamos nuestra marcha”, declaró Coaquira ante medios locales el pasado 4 de mayo.

Primer plano de un hombre indígena de mediana edad con cabello oscuro, barba, collar de cuentas y camiseta blanca, con una bandera de Bolivia al fondo
Un hombre indígena boliviano alza su voz durante una marcha de campesinos e indígenas que reclaman por una ley de tierras en Bolivia (EFE/ Gabriel Márquez)

“Son 27 días con lluvia, con sol, en esta carretera que ni es bien transitable, tenemos que unirnos. Una pena que haya dirigentes que se dejan comprar con el presidente. Esos dirigentes deben ser colgados en la plaza Murillo”, expresó Coaquira, citado por el periódico La Razón.

El dirigente también reclamó seguridad jurídica y la eliminación de un proyecto de ley que penaliza los bloqueos. “Nosotros no nos rendimos, ni nos vendemos por si acaso, estamos unidos. Queremos decirle al presidente que está a tiempo todavía y si él no nos oye y no nos tiende el lunes, la cosa irá en contra de él”, advirtió.

(Con información de EFE)

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