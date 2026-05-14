El presidente de Ecuador se reunió con JD Vance en Washington con el objetivo de fortalecer la relación bilateral

Fotografía difundida en la cuenta en Instagram @danielnoboaok del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de él junto al vicepresidente de EEUU, JD Vance, este martes, en Washington (EFE/ @danielnoboaok)

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunió el miércoles con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, en el inicio de su visita oficial a Washington, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral. La presidencia ecuatoriana informó que el encuentro sirvió para impulsar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, así como para promover la inversión y el desarrollo en Ecuador.

Noboa, involucrado en una disputa fronteriza con Colombia que derivó en una guerra arancelaria, es considerado uno de los aliados regionales de Washington. Estados Unidos y Ecuador firmaron un acuerdo de comercio recíproco en diciembre y mantienen una colaboración creciente en materia de combate al narcotráfico.

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El mandatario ecuatoriano llegó a la capital estadounidense acompañado de la canciller Gabriela Sommerfeld, quien mantuvo reuniones en el Departamento de Estado. Noboa tiene previsto intervenir ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y reunirse con congresistas estadounidenses el jueves.

Desde 2023, Noboa aplica una política de mano dura contra el crimen organizado, ampliando operaciones militares y ordenando bombardeos en la frontera con Colombia. La administración del presidente de Estados Unidos Donald Trump colabora con estas acciones como parte de la estrategia estadounidense contra el narcotráfico.

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Noboa oficializó su viaje a Estados Unidos para cumplir una agenda diplomática en Washington D.C. que incluye actividades en la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Congreso estadounidense y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, impulsa las relaciones bilaterales en materia de seguridad con Estados Unidos (Foto AP/Mark Schiefelbein)

La visita fue formalizada mediante el Decreto Ejecutivo No. 380, suscrito el 11 de mayo de 2026, que designa en comisión de servicios a la comitiva que acompañó al mandatario en el viaje oficial, previsto desde el 12 al 17 de mayo. El documento también notificó a la Asamblea Nacional la salida del país, conforme a la Constitución ecuatoriana.

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Según el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Noboa cumplirá una agenda de alto nivel junto a la canciller Gabriela Sommerfeld entre el 13 y el 14 de mayo. El eje de la visita será la consolidación de la asociación estratégica entre Ecuador y Estados Unidos en seguridad, migración ordenada y digna, y comercio e inversiones.

Uno de los actos centrales será la participación del presidente ecuatoriano en una sesión protocolaria del Consejo Permanente de la OEA, donde Ecuador buscará reafirmar su compromiso con la cooperación hemisférica en seguridad y lucha contra el crimen organizado. Noboa también sostendrá una reunión con el secretario general del organismo, Albert Ramdin.

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En el Congreso estadounidense, Noboa mantendrá una reunión bipartidista con senadores y encuentros individuales con legisladores considerados clave por el Gobierno ecuatoriano, en busca de reforzar la cooperación política, económica y de seguridad.

La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, a la derecha, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin (AP/Dolores Ochoa)

Este 13 de mayo, el mandatario andino asistirá a la CHLI Annual Gala Leadership Awards, organizada por The Congressional Hispanic Leadership Institute, donde recibirá el Premio Internacional de los Fundadores 2026 en reconocimiento a su liderazgo y trabajo en seguridad, fortalecimiento de la relación con Estados Unidos, competitividad económica y generación de oportunidades para los ecuatorianos.

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En el BID, Noboa tiene previsto reunirse con el presidente del organismo y participar en un conversatorio con el Directorio y la Alta Administración para tratar prioridades de desarrollo, inversión y fortalecimiento de proyectos orientados al crecimiento económico y social.

La canciller Sommerfeld, en paralelo, participará en la firma de un instrumento de cooperación entre la Academia Diplomática del Ecuador y su par estadounidense, y transmitirá el interés ecuatoriano en negociar el Acuerdo 123 sobre cooperación en energía nuclear de uso civil.

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El viaje se produce en un contexto donde el Gobierno ecuatoriano busca profundizar su relación con Washington, especialmente en seguridad y cooperación internacional. La Cancillería presentó la agenda como una estrategia de largo plazo basada en la confianza mutua, la defensa de valores democráticos y la promoción de oportunidades para el desarrollo.

(Con información de AFP)

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