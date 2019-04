—Sin duda hay un impacto. Argentina es gran un socio comercial y esperamos que rápidamente pueda retomar la senda del crecimiento. Pero, quiero decir que yo, personalmente, soy un admirador del país. Estuve con el presidente Macri, quien me recibió como alcalde de la ciudad de San Pablo, en un viaje a Buenos Aires. Quiero señalar también mi afinidad con la política liberal del presidente y, sin duda, desde aquí haremos fuerza para su reelección y para que no vuelva más el populismo de izquierda. Conocemos las dificultades financieras, pero no tenemos dudas de que el país volverá a crecer y tendrá un impacto positivo en la economía brasileña y, por lo tanto, en la de San Pablo.