"El comisionado Ramón Avellán llegó a catearme la casa, buscaban armas, pero armas no tengo, dos machetes es lo que tengo, y se los dije", relata Salvadora. "Entraron a revisarme todo, andaban con una perrita buscando, me pidieron que anduviera detrás de ellos para que mirara que no iban a robar nada. Uno de ellos me dijo que les 'iba a hablar con la verdad'. Sí, les contesté, porque quien no la debe no la teme. Me revisaron el celular. Preguntaron dónde estaba Carlos, pero parece que ellos ya sabían que lo habían apresado".