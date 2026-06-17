América Latina

Estados Unidos lanzó un ataque cinético contra una narco lancha en el Pacífico Oriental: un muerto y dos sobrevivientes

“La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico. Ninguna fuerza militar de EE. UU. resultó herida”, comunicó el cuerpo militar

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El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) llevó adelante una operación militar en el océano Pacífico oriental contra una embarcación vinculada a organizaciones del narcotráfico, con un saldo de un narcotraficante muerto y otro dos sobrevivientes. La acción fue llevada adelante por la Fuerza de Tarea Conjunta “Lanza del Sur”, unidad que opera en aguas internacionales desde hace nueve meses.

Según la información oficial, tareas de inteligencia identificaron que la embarcación transitaba rutas conocidas por el narcotráfico en la zona oceánica y estaba involucrada en actividades relacionadas con el tráfico de drogas. El SOUTHCOM describió el operativo como un “ataque cinético letal”.

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“Tras el enfrentamiento, SOUTHCOM notificó de inmediato a la Guardia Costera de EE. UU. para activar el sistema de Búsqueda y Rescate para los sobrevivientes”, subrayó el cuerpo militar.

Con este ataque, la ofensiva contabiliza al menos 63 operaciones contra embarcaciones y más de 200 muertos, según recuentos de medios especializados basados en datos oficiales del Comando Sur estadounidense. La campaña fue objeto de escrutinio en Washington y en mayo, la oficina del inspector general del Pentágono inició una evaluación para determinar si el Comando respetó los protocolos de selección de objetivos en estas acciones.

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Desde septiembre de 2025, la iniciativa de Estados Unidos se centró en la eliminación de narcotraficantes que derivaban la mercancía ilegal hacia territorio mexicano y estadounidense. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, explicó que el objetivo de la campaña es “establecer una disuasión efectiva frente a organizaciones que han podido traficar casi sin obstáculos”.

El Comando Sur de EEUU lanzó una ofensiva contra una narco lancha en el Pacífico Oriental (@SOUTHCOM)
El Comando Sur de EEUU lanzó una ofensiva contra una narco lancha en el Pacífico Oriental (@SOUTHCOM)

El titular del Pentágono subrayó que la preferencia de Washington es actuar en conjunto con aliados regionales, aunque consideró que la intervención militar directa resulta indispensable para enfrentar a los cárteles. Las autoridades estadounidenses afirmaron que los recientes ataques permitieron reducir los flujos de fentanilo en un 56% y forzaron a las organizaciones criminales a modificar rutas y estrategias.

“Estuvimos varias semanas sin atacar ni una sola embarcación. ¿Por qué? Pues porque no encontrábamos suficientes barcos que hundir”, sostuvo Hegseth durante un encuentro con representantes militares de dieciocho países. El funcionario insistió en que la única vía para combatir a los cárteles consiste en “pasar a la ofensiva” y llamó a los países asistentes a reforzar la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el tráfico ilícito en la región.

En paralelo con la Operación Lanza del Sur, Washington procura profundizar la ampliación de relaciones bilaterales con Venezuela tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses.

Este martes, la Marina de Estados Unidos remarcó su apoyo a la operación vía X y mostró las unidades del Ejército estadounidense que están a disposición: “Desde la cubierta de vuelo del USS Nimitz (CVN 68), los F/A-18E Super Hornets asignados a los “Kestrels” del Escuadrón de Cazas y Ataque (VFA) 137, lanzan bombas aéreas MK12/BLU-111 sobre blancos simulados durante una demostración de poder aéreo sobre el Golfo de América".

“Las fuerzas militares de EEUU están desplegadas en el área de responsabilidad del Comando Sur de EEUU en apoyo a operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra, y las prioridades del presidente para interrumpir el tráfico ilícito de drogas, disuadir a actores malignos y proteger la patria mediante una presencia continua”, sostuvo la cuenta oficial del cuerpo militar.

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