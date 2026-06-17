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Marvel estuvo a punto de matar a uno de sus superhéroes más icónicos antes de tiempo: “Nadie lo hubiera esperado”

Los hermanos Russo, encargados de dirigir varias de las entregas de la saga, revelan la muerte que tenían planificada

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Imagen de Avengers: Infinity War, en la que se puede ver a Taraja Ramses detrás de Scarlett Johansson
Imagen de Avengers: Infinity War, en la que se puede ver a Taraja Ramses detrás de Scarlett Johansson

Marvel Studios estuvo a punto de sorprender al mundo eliminando a uno de sus superhéroes más icónicos antes de lo esperado. Durante la producción de Vengadores: Infinity War, los directores Joe Russo y Anthony Russo analizaron seriamente la posibilidad de que Tony Stark muriera en esa entrega, mucho antes de su desenlace en Vengadores: Endgame. La revelación, confirmada por los propios cineastas y por Robert Downey Jr. en una charla exclusiva, expone cómo las decisiones narrativas más trascendentes del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) a veces se debaten hasta último momento.

La idea de eliminar a Tony Stark antes del final de la saga no solo habría impactado a los seguidores, sino que también sorprendió a quienes participaron en la discusión. Según los hermanos Russo, ese tipo de propuestas suelen surgir cuando el equipo creativo busca la mejor manera de mantener la tensión narrativa. “Hay momentos en que pensamos que nadie lo esperaría”, admitió Joe Russo en la entrevista, refiriéndose a la opción de sacrificar a Iron Man durante el enfrentamiento con Thanos en Titán. Durante el proceso de escritura y filmación de Vengadores: Infinity War, los Russo evaluaron todas las posibilidades respecto al destino de los personajes principales. Entre ellas, surgió la alternativa de que Tony Stark encontrara su final a manos de Thanos en la penúltima película, en vez de en el gran cierre de la saga.

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El propio Robert Downey Jr. participó en la conversación, bromeando sobre su preferencia: “La mía es simple, no me maten”. Sin embargo, el debate era real. Según los directores, existió un momento en el que la opción de la muerte prematura de Iron Man se consideró “el mejor lugar” para sorprender a la audiencia. “Todo está sobre la mesa. Siempre decimos que la mejor idea gana”, sostuvo Joe Russo, explicando la dinámica de trabajo en una franquicia donde las expectativas del público son tan altas. La escena en cuestión, en la que Thanos apuñala a Iron Man en Titán, fue vista por muchos como una posible despedida del personaje. Sin embargo, finalmente sobrevivió, y el desenlace se pospuso para Vengadores: Endgame. El método de trabajo de los Russo Brothers se caracteriza por la exploración constante de alternativas, incluso aquellas que parecen arriesgadas o poco convencionales. “Hay que estirar las posibilidades y ver hasta dónde llegan”, explicó Joe Russo sobre el proceso de crear una narrativa capaz de sorprender y emocionar.

Robert Downey Jr. Iron Man
Tres años de convertirse en Iron Man, Robert Downey Jr. estuvo a punto de convertirse en un villano dentro del UCM Marvel/Paramount/Kobal/Shutterst

El regreso de Downey Jr.

El debate sobre el destino de Tony Stark no solo involucraba el impacto inmediato en la trama de Vengadores: Infinity War, sino también la necesidad de que el personaje pudiera contribuir al desenlace de la saga. “Teníamos que pensar cómo podría participar en la siguiente película”, relató el director, evidenciando el nivel de detalle y previsión requerido para mantener la coherencia y el interés en una franquicia de gran escala. La elección de reservar la muerte de Iron Man para Vengadores: Endgame respondió a la búsqueda de un momento aún más emotivo y decisivo, que diera cierre a la trayectoria del personaje y sirviera de clímax para toda una generación de espectadores.

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La decisión final de posponer el sacrificio de Tony Stark se tomó tras analizar el efecto que tendría en el público y en la estructura de la narrativa. “Podíamos hacerlo aquí, pero después tendríamos que encontrar la forma de que siguiera participando en la siguiente película”, recordó Joe Russo sobre el dilema. Finalmente, optaron por darle a Iron Man su último acto heroico en Vengadores: Endgame, permitiendo que el personaje tuviera un cierre acorde a su peso en el MCU. El desenlace elegido permitió que Tony Stark completara su arco heroico, enfrentando a Thanos y sacrificándose para salvar al universo, consolidando así su legado como uno de los pilares fundamentales de la saga.

La revelación del debate detrás de cámaras ofrece una nueva perspectiva sobre el desarrollo de las películas más exitosas de Marvel. El propio Robert Downey Jr. reconoció que la posibilidad de morir antes de tiempo estuvo sobre la mesa, aunque, en tono humorístico, se inclinaba por sobrevivir. Estas discusiones reflejan la complejidad de construir una narrativa colectiva que equilibre la sorpresa, la emoción y la continuidad, elementos que han definido el éxito de la saga. La elección final de reservar el sacrificio de Iron Man para el desenlace de Vengadores: Endgame marcó un cierre inolvidable para el personaje y para toda una era del cine de superhéroes.

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