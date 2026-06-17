América Latina

Estados Unidos anunció que brindará capacitación y equipamiento a Bolivia para reforzar la lucha contra el narcotráfico

“Washington colaborará estrechamente con el gobierno boliviano” para proporcionar apoyo con el objetivo de investigar y desmantelar redes de tráfico de droga, señaló la embajada estadounidense desde La Paz

Guardar
Google icon
El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, se reúne con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en el Departamento de Estado, en Washington, D. C. (EE. UU.), el 31 de octubre de 2025 (REUTERS/Annabelle Gordon)
El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, se reúne con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en el Departamento de Estado, en Washington, D. C. (EE. UU.), el 31 de octubre de 2025 (REUTERS/Annabelle Gordon)

Estados Unidos anunció que proporcionará a Bolivia capacitación y equipamiento para combatir el narcotráfico, en el marco de un acuerdo bilateral que restableció la cooperación tras casi veinte años de interrupción. La embajada estadounidense confirmó el martes una ayuda de USD 20 millones, destinada a fortalecer la lucha contra el tráfico de drogas mediante una operación liderada por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado norteamericano.

La cooperación se reanudó después de que en 2008, el entonces presidente boliviano Evo Morales rompió relaciones con Estados Unidos y expulsó a la Agencia Antidrogas (DEA) del país. El actual mandatario, Rodrigo Paz, quien asumió el poder en noviembre tras dos décadas de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), busca reconstruir los lazos con Washington.

PUBLICIDAD

Estados Unidos colaborará estrechamente con el gobierno boliviano para proporcionar capacitación, equipo y otras formas de apoyo” con el objetivo de investigar y desmantelar redes de narcotráfico, detalló la embajada en un comunicado. El apoyo también se dirigirá a la persecución de delitos financieros y al fortalecimiento de la transparencia policial y judicial, según el mismo texto.

La DEA no restableció formalmente sus oficinas en Bolivia, aunque La Paz reconoció que personal de la agencia colabora en la nueva operación. Tanto La Paz como Washington manifestaron su intención de restablecer relaciones diplomáticas de alto nivel, aunque ninguno de los dos países restituyó a su embajador.

PUBLICIDAD

Datos de las Naciones Unidas indican que el país andino ocupa el tercer puesto mundial en producción de cocaína, detrás de Colombia y Perú. El país sudamericano integra la coalición Escudo de las Américas, impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump para combatir el crimen organizado internacional. Otros miembros de la coalición expresaron su respaldo a Paz ante las protestas antigubernamentales que afectan a Bolivia.

Miembros de la Administración para el Control de Drogas (DEA) (Archivo/Reuters/Kylie Cooper)
Miembros de la Administración para el Control de Drogas (DEA) (Archivo/Reuters/Kylie Cooper)

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Bolivia comunicó la concreción del acuerdo de cooperación con Estados Unidos: “Bolivia y Estados Unidos han suscrito una Carta de Acuerdo que permitirá canalizar hasta 20 millones de dólares en cooperación técnica, capacitación y equipamiento para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”.

El acuerdo se dio a conocer días después de que la coalición Escudo de las Américas, iniciativa de seguridad impulsada por la administración de Donald Trump, expresó su apoyo al gobierno de Rodrigo Paz. La coalición señaló la preocupación por la posible presencia de “dinero sucio proveniente del narcotráfico y el crimen transnacional” en la financiación de las protestas y bloqueos de carreteras contra el gobierno boliviano.

En medio de la frágil situación que se vive en La Paz y El Alto por los bloqueos a carreteras y rutas estratégicas del país realizados por sindicalistas y miembros de la Central Obrera Boliviana (COB), el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, señaló que Washington intensificará la asistencia de emergencia y el apoyo logístico a Bolivia para ayudar a quienes enfrentan una grave escasez de alimentos y medicamentos, según sostuvo su cartera.

La decisión fue comunicada por el secretario de Estado, Marco Rubio, durante una conversación telefónica con el presidente boliviano, Rodrigo Paz. Según informó el Departamento de Estado, la administración de Donald Trump incrementará tanto la ayuda de emergencia como el respaldo logístico para atender a las poblaciones afectadas por la interrupción del transporte terrestre.

Miles de transportistas atrapados en los bloqueos de vías claman por auxilio en Bolivia (EFE/Jore Ábrego)
Miles de transportistas atrapados en los bloqueos de vías claman por auxilio en Bolivia (EFE/Jore Ábrego)

La decisión de fortalecer la cooperación fue comunicada por el secretario de Estado, Marco Rubio, durante una conversación telefónica con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. Según informó el Departamento de Estado, la administración de Donald Trump aumentará tanto la ayuda de emergencia como el respaldo logístico orientado a asistir a las poblaciones afectadas por la interrupción del transporte terrestre.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por Washington, Rubio transmitió a Paz el respaldo político de la Casa Blanca y reiteró el apoyo de Estados Unidos a las instituciones bolivianas.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaBoliviaEstados UnidosEEUUDEAnarcotráficoWashingtonLa PazEvo Morales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alemania rinde homenaje a salvadoreña por cambiar la vida de mujeres y familias migrantes

La salvadoreña Lucy Grimme Escobar, oriunda de Santa Ana y radicada en Alemania desde 1985, ha convertido su historia migratoria en un ejemplo de integración y compromiso social reconocido en el país europeo

Alemania rinde homenaje a salvadoreña por cambiar la vida de mujeres y familias migrantes

Hay 2,4 millones de jóvenes en el padrón de Guatemala hasta junio de 2026, menos que en 2023

Hasta el 15 de junio de 2026 había 2.405.563 personas menores de 30 años en el registro, cerca del 24% de 10.095.713 inscritos, según el jefe de Inscripción, Omar Gereda

Hay 2,4 millones de jóvenes en el padrón de Guatemala hasta junio de 2026, menos que en 2023

El Salvador avanza para proteger marcas, patentes y diseños con una sola solicitud internacional

La comisión legislativa aprobó tres dictámenes para adherirse a tratados administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, un paso que reduciría trámites y costos para creadores, inventores y empresas salvadoreñas.

El Salvador avanza para proteger marcas, patentes y diseños con una sola solicitud internacional

Aumenta el costo de la canasta básica mientras solo el 22 % de hondureños tiene empleo formal

El encarecimiento de los alimentos y la alta informalidad laboral continúan afectando a la población hondureña.

Aumenta el costo de la canasta básica mientras solo el 22 % de hondureños tiene empleo formal

Honduras: Partido Libre llama a movilizaciones y plantea un paro nacional en defensa de la ENEE

La dirigencia del Partido Libertad y Refundación (Libre) instruyó a su militancia en todo el país a organizar asambleas y movilizaciones con el objetivo de impulsar un paro nacional en defensa de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en medio del debate sobre las reformas al sistema energético.

Honduras: Partido Libre llama a movilizaciones y plantea un paro nacional en defensa de la ENEE
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La declaración de Zapatero, en directo: el expresidente del Gobierno llega a la Audiencia Nacional como imputado en el caso Plus Ultra

La declaración de Zapatero, en directo: el expresidente del Gobierno llega a la Audiencia Nacional como imputado en el caso Plus Ultra

Así llegó la Selección de Panamá aToronto para su debut en el Mundial 2026 ante Ghana

El hombre de 104 años que ha llevado su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos: reclama 43.200 euros por dos años de trabajo forzoso en la Alemania nazi

Una provincia decretó asueto administrativo tras la victoria de la selección argentina ante Argelia

Marvel estuvo a punto de matar a uno de sus superhéroes más icónicos antes de tiempo: “Nadie lo hubiera esperado”

INFOBAE AMÉRICA

Alemania rinde homenaje a salvadoreña por cambiar la vida de mujeres y familias migrantes

Alemania rinde homenaje a salvadoreña por cambiar la vida de mujeres y familias migrantes

Hay 2,4 millones de jóvenes en el padrón de Guatemala hasta junio de 2026, menos que en 2023

El Salvador avanza para proteger marcas, patentes y diseños con una sola solicitud internacional

Aumenta el costo de la canasta básica mientras solo el 22 % de hondureños tiene empleo formal

Honduras: Partido Libre llama a movilizaciones y plantea un paro nacional en defensa de la ENEE

ENTRETENIMIENTO

Marvel estuvo a punto de matar a uno de sus superhéroes más icónicos antes de tiempo: “Nadie lo hubiera esperado”

Marvel estuvo a punto de matar a uno de sus superhéroes más icónicos antes de tiempo: “Nadie lo hubiera esperado”

Guillermo del Toro se pronuncia en contra de la IA: “El pacto entre hombre e imagen es sagrado”

Tom Holland ya tendría un actor favorito para sustituirlo como Spider-Man: “Sería fantástico”

Tom Holland revela a su favorito para ser el próximo Spider-Man: “Es muy talentoso”

Jennifer Lopez lanza una sutil crítica a Marc Anthony tras decir que crió a sus hijos con “muy poca ayuda”