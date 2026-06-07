Resultados ONPE de Roberto Sánchez EN VIVO: conteo oficial de las votaciones de segunda vuelta del 7 de junio

El domingo 7 de junio, Perú vivió una jornada electoral que definirá el rumbo del país para el periodo 2026-2031. La segunda vuelta presidencial enfrenta a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, después de una primera ronda en la que ninguno de los candidatos logró superar el 50 % de los votos válidos. Este balotaje surge en un ambiente de fragmentación política y creciente polarización social, según reportó EFE.
En la primera vuelta, Keiko Fujimori alcanzó el 17,19 % de los votos, mientras que Roberto Sánchez obtuvo el 12,03 %. La diferencia con sus principales competidores fue mínima, lo que refleja la dispersión del voto y la falta de consenso entre el electorado, de acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
PUBLICIDAD
Espera de resultados en Barbadillo
El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, anunció durante un mitin en Áncash que esperará los resultados de la segunda vuelta electoral de este domingo 7 de junio en los exteriores del Penal de Barbadillo, lugar donde se encuentra recluido el exmandatario Pedro Castillo. Sánchez vinculó directamente su campaña con la situación legal del expresidente, reafirmando que entre sus principales objetivos políticos está conseguir su liberación y “recuperar el gobierno popular”, al mismo tiempo que hizo un llamado a sus simpatizantes para que actúen como personeros y defiendan activamente el voto ciudadano durante la jornada.
Contexto político y clima social antes de la votación
El proceso electoral se desarrolla bajo una fuerte presión institucional. La renuncia de Piero Corvetto como jefe de la ONPE, tras denuncias de irregularidades en la primera vuelta, incrementó la atención sobre la transparencia y legitimidad del proceso. La campaña de Juntos por el Perú planteó propuestas como la nacionalización de recursos naturales, el aumento del presupuesto educativo al 10 % del Producto Interno Bruto y una mayor inversión en salud pública.
PUBLICIDAD
La legislación electoral en Perú establece que la segunda vuelta se resuelve por mayoría simple. El candidato que obtenga más votos válidos será proclamado presidente, sin necesidad de alcanzar un porcentaje mínimo. Las actas que presentan inconsistencias numéricas o materiales se remiten a los Jurados Electorales Especiales (JEE), y solo el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene la facultad de otorgar validez definitiva al resultado.
Jornada electoral: organización y medidas
Las autoridades dispusieron la apertura de los centros de votación a las 7:00 y el cierre a las 17:00. La jornada estuvo marcada por la aplicación de la ley seca desde las 8:00 del sábado 6 de junio hasta las 8:00 del lunes 8, una medida destinada a garantizar el orden público durante el proceso. Personas con multas electorales pendientes pudieron votar sin impedimentos, lo que permitió la participación de un mayor número de ciudadanos.
PUBLICIDAD
La ONPE informó que los resultados oficiales se emitirán en tiempo real a medida que se procesen las actas válidas. En paralelo, las actas con observaciones se trasladan a los JEE, donde se celebran audiencias públicas con la presencia de personeros de los partidos. Esta dinámica busca garantizar la transparencia y legitimidad del conteo.
Resultados y expectativas: ¿quién será el próximo presidente?
El escrutinio oficial, de acuerdo con la vocera del JNE, Grecia Rentería, podría extenderse hasta mediados de julio, debido al aumento de actas observadas y a la implementación de nuevos procedimientos de recuento. La proclamación formal del ganador se realizará únicamente cuando todos los JEE hayan resuelto las observaciones y el JNE emita el acta centralizada.
PUBLICIDAD
El perfil de Roberto Sánchez y su propuesta
Roberto Sánchez, exministro durante el gobierno de Pedro Castillo, emergió como representante de la izquierda en esta contienda. Su campaña se enfocó en la defensa de la soberanía sobre los recursos naturales, la expansión de la educación pública y el fortalecimiento de la inversión estatal en salud. Estos ejes programáticos buscaron captar el voto de los sectores populares y de quienes demandan cambios profundos en la estructura económica del país.
En la primera vuelta, Sánchez logró superar por estrecho margen a Rafael López Aliaga, lo que confirmó la persistencia de una fuerte disputa entre fuerzas progresistas y conservadoras en el electorado peruano.
PUBLICIDAD
Transparencia, legalidad y próximos pasos
El proceso de conteo y proclamación final requiere la resolución de todas las actas observadas, un punto crítico en esta elección debido al incremento de incidencias reportadas. Infobae explicó que solo el acta de proclamación emitida por el JNE tiene valor legal definitivo y que los avances de la ONPE permiten conocer tendencias, pero no constituyen el resultado final.
El país permanece atento a la publicación de los primeros resultados oficiales y a la posibilidad de que Roberto Sánchez, respaldado por Juntos por el Perú, logre el apoyo necesario para asumir la presidencia, o que Keiko Fujimori concrete su retorno al poder. La expectativa se mantiene alta ante una de las definiciones más reñidas y observadas de los últimos años.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Elecciones en Perú 2026 EN VIVO HOY: minuto a minuto de la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
Los candidatos presidenciales cumplieron con el tradicional desayuno y ya se dirigen a sus centros e votación en el distrito limeño de San Borja
Erick Delgado explotó por fichaje de Hernán Barcos a Sporting Cristal: “No lo necesita, sino yo jugaría con 43 años”
El exarquero se mostró en contra de la llegada del ‘Pirata’ al cuadro ‘celeste’, minimizando su etapa goleadora en FC Cajamarca
Rafael López Aliaga, Carlos Álvarez y Carlos Espá acuden juntos a votar pese a tener locales distintos
El actor humorístico afirmó que la iniciativa de reunirse y acompañar a los otros dos exaspirantes para acudir juntos a sus respectivos locales de votación partió de él
Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: conteo oficial de las votaciones de la segunda vuelta del 7 de junio
La candidata del fujimorismo esperará el resultado oficial que proporcionará la ONPE en su local partidario, acompañada de su equipo y simpatizantes. Cualquier pronunciamiento público dependerá del avance del escrutinio y la publicación de cifras preliminares.
ONPE resultados EN VIVO por regiones: mapa electoral de segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
La ONPE habilitará su plataforma digital para mostrar, a medida que avance el conteo, los resultados desagregados por departamentos, permitiendo observar en tiempo real dónde cada candidato logrará mayor respaldo y cómo se irá configurando el mapa electoral de la segunda vuelta
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD