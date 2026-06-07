Perú

Resultados ONPE de Roberto Sánchez EN VIVO: conteo oficial de las votaciones de segunda vuelta del 7 de junio

Los peruanos acuden a las urnas para elegir entre dos modelos opuestos, en una definición marcada por la incertidumbre y la vigilancia de organismos electorales tras semanas de tensión política

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El domingo 7 de junio, Perú vivió una jornada electoral que definirá el rumbo del país para el periodo 2026-2031. La segunda vuelta presidencial enfrenta a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, después de una primera ronda en la que ninguno de los candidatos logró superar el 50 % de los votos válidos. Este balotaje surge en un ambiente de fragmentación política y creciente polarización social, según reportó EFE.

En la primera vuelta, Keiko Fujimori alcanzó el 17,19 % de los votos, mientras que Roberto Sánchez obtuvo el 12,03 %. La diferencia con sus principales competidores fue mínima, lo que refleja la dispersión del voto y la falta de consenso entre el electorado, de acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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Espera de resultados en Barbadillo

Pedro Castillo aprovecha audiencia del Poder Judicial para hacer campaña política. Foto: Captura Justicia TV
Pedro Castillo aprovecha audiencia del Poder Judicial para hacer campaña política. Foto: Captura Justicia TV

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, anunció durante un mitin en Áncash que esperará los resultados de la segunda vuelta electoral de este domingo 7 de junio en los exteriores del Penal de Barbadillo, lugar donde se encuentra recluido el exmandatario Pedro Castillo. Sánchez vinculó directamente su campaña con la situación legal del expresidente, reafirmando que entre sus principales objetivos políticos está conseguir su liberación y “recuperar el gobierno popular”, al mismo tiempo que hizo un llamado a sus simpatizantes para que actúen como personeros y defiendan activamente el voto ciudadano durante la jornada.

Contexto político y clima social antes de la votación

Peruvian presidential candidate Roberto Sanchez addresses his supporters during his closing campaign ahead of the June 7 runoff election against Keiko Fujimori, in Lima, Peru, June 4, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque
Peruvian presidential candidate Roberto Sanchez addresses his supporters during his closing campaign ahead of the June 7 runoff election against Keiko Fujimori, in Lima, Peru, June 4, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

El proceso electoral se desarrolla bajo una fuerte presión institucional. La renuncia de Piero Corvetto como jefe de la ONPE, tras denuncias de irregularidades en la primera vuelta, incrementó la atención sobre la transparencia y legitimidad del proceso. La campaña de Juntos por el Perú planteó propuestas como la nacionalización de recursos naturales, el aumento del presupuesto educativo al 10 % del Producto Interno Bruto y una mayor inversión en salud pública.

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La legislación electoral en Perú establece que la segunda vuelta se resuelve por mayoría simple. El candidato que obtenga más votos válidos será proclamado presidente, sin necesidad de alcanzar un porcentaje mínimo. Las actas que presentan inconsistencias numéricas o materiales se remiten a los Jurados Electorales Especiales (JEE), y solo el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene la facultad de otorgar validez definitiva al resultado.

Jornada electoral: organización y medidas

El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez se dirige a sus seguidores durante su cierre de campaña de cara a la segunda vuelta electoral del 7 de junio contra Keiko Fujimori, en Lima, Perú, el 4 de junio de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque
El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez se dirige a sus seguidores durante su cierre de campaña de cara a la segunda vuelta electoral del 7 de junio contra Keiko Fujimori, en Lima, Perú, el 4 de junio de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Las autoridades dispusieron la apertura de los centros de votación a las 7:00 y el cierre a las 17:00. La jornada estuvo marcada por la aplicación de la ley seca desde las 8:00 del sábado 6 de junio hasta las 8:00 del lunes 8, una medida destinada a garantizar el orden público durante el proceso. Personas con multas electorales pendientes pudieron votar sin impedimentos, lo que permitió la participación de un mayor número de ciudadanos.

La ONPE informó que los resultados oficiales se emitirán en tiempo real a medida que se procesen las actas válidas. En paralelo, las actas con observaciones se trasladan a los JEE, donde se celebran audiencias públicas con la presencia de personeros de los partidos. Esta dinámica busca garantizar la transparencia y legitimidad del conteo.

Resultados y expectativas: ¿quién será el próximo presidente?

Peruvian presidential candidate Roberto Sanchez addresses the media ahead of the June 7 runoff election against Keiko Fujimori, in Lima, Peru, June 5, 2026. REUTERS/Angela Ponce
Peruvian presidential candidate Roberto Sanchez addresses the media ahead of the June 7 runoff election against Keiko Fujimori, in Lima, Peru, June 5, 2026. REUTERS/Angela Ponce

El escrutinio oficial, de acuerdo con la vocera del JNE, Grecia Rentería, podría extenderse hasta mediados de julio, debido al aumento de actas observadas y a la implementación de nuevos procedimientos de recuento. La proclamación formal del ganador se realizará únicamente cuando todos los JEE hayan resuelto las observaciones y el JNE emita el acta centralizada.

El perfil de Roberto Sánchez y su propuesta

Peruvian presidential candidate Roberto Sanchez holds a hat as he leaves after addressing the media ahead of the June 7 runoff election against Keiko Fujimori, in Lima, Peru, June 5, 2026. REUTERS/Angela Ponce
Peruvian presidential candidate Roberto Sanchez holds a hat as he leaves after addressing the media ahead of the June 7 runoff election against Keiko Fujimori, in Lima, Peru, June 5, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Roberto Sánchez, exministro durante el gobierno de Pedro Castillo, emergió como representante de la izquierda en esta contienda. Su campaña se enfocó en la defensa de la soberanía sobre los recursos naturales, la expansión de la educación pública y el fortalecimiento de la inversión estatal en salud. Estos ejes programáticos buscaron captar el voto de los sectores populares y de quienes demandan cambios profundos en la estructura económica del país.

En la primera vuelta, Sánchez logró superar por estrecho margen a Rafael López Aliaga, lo que confirmó la persistencia de una fuerte disputa entre fuerzas progresistas y conservadoras en el electorado peruano.

Transparencia, legalidad y próximos pasos

El candidato izquierdista Roberto Sánchez habla durante una reunión con integrantes de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP) este viernes, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar
El candidato izquierdista Roberto Sánchez habla durante una reunión con integrantes de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP) este viernes, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

El proceso de conteo y proclamación final requiere la resolución de todas las actas observadas, un punto crítico en esta elección debido al incremento de incidencias reportadas. Infobae explicó que solo el acta de proclamación emitida por el JNE tiene valor legal definitivo y que los avances de la ONPE permiten conocer tendencias, pero no constituyen el resultado final.

El país permanece atento a la publicación de los primeros resultados oficiales y a la posibilidad de que Roberto Sánchez, respaldado por Juntos por el Perú, logre el apoyo necesario para asumir la presidencia, o que Keiko Fujimori concrete su retorno al poder. La expectativa se mantiene alta ante una de las definiciones más reñidas y observadas de los últimos años.

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