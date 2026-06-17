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Tom Holland ya tendría un actor favorito para sustituirlo como Spider-Man: “Sería fantástico”

El actor ya tiene a un candidato perfecto para una nueva etapa del superhéroe y ha afirmado que le gustaría acompañarlo como mentor, al igual que Robert Downey Jr. hizo con él en la saga

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Spider-Man: Un Nuevo Día presenta su primer tráiler.

Al igual que ha habido muchos Batman a lo largo de la historia del cine, también se han sucedido diferentes Spider-Man según las etapas por las que ha atravesado la franquicia: Tobey Maguire, Andrew Garfield y, ahora, Tom Holland.

El próximo 29 de julio se estrena Spider-Man: Brand New Day, la cuarta parte de la saga protagonizada por Holland en la que ya quedaron atrás los tiempos como adolescente que caracterizan al personaje: ahora es un hombre adulto que ha desaparecido del recuerdo de aquellos a los que amó de acuerdo a los hechos acontecidos en la anterior parte, aunque sigue combatiendo el crimen en solitario.

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En medio de la gira de presentación de la película se le ha preguntado quién podría sustituirle en el puesto y el intérprete ha dado una respuesta clara: Owen Cooper.

El candidato perfecto para sustituir a Holland

Holland ha dicho a Esquire UK que Cooper “sería fantástico” como próximo Peter Parker y lo ha descrito como un intérprete “superdotado” y “del que todo el mundo habla ahora mismo”. The Hollywood Reporter añade que el actor también ha contemplado que el relevo pueda recaer en una cara nueva y que ese papel sería una “gran plataforma” para alguien que aún no sea conocido.

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La elección no llega en abstracto. Cooper ya había manifestado su interés por el personaje en marzo de 2025, cuando dijo a la revista i-D: “Quiero interpretar a Spider-Man”.

Owen Cooper
El actor Owen Cooper, que se hizo popular gracias a su papel en la miniserie 'Adolescencia', de Netflix (Foto AP/Chris Pizzello)

El nombre de Cooper ha ganado peso después de Adolescencia, la miniserie de Netflix con la que se dio a conocer, un trabajo que le valió premios en los BAFTA TV Awards, los Globos de Oro y los Primetime Emmy.

En la misma entrevista con Esquire UK, Holland ha explicado que le gustaría participar en el desarrollo futuro del personaje, aunque ha admitido que “es bastante difícil conseguir un crédito de productor en películas futuras”. La idea, según sus palabras, es poder acompañar al siguiente intérprete como él fue acompañado al comienzo de su recorrido en Marvel.

Un trabajo de acompañamiento

“De la misma manera que Robert Downey Jr. fue un mentor para mí en mis tres primeras películas, me encantaría ser esa persona para quien venga después”, ha dicho Holland. La comparación con Downey no es nueva: Deadline recuerda que el actor ya había mencionado antes esa influencia en otras entrevistas.

En declaraciones recientes a Empire, Holland ha ampliado esa idea más allá de Peter Parker y ha abierto la puerta a otros personajes del universo arácnido. “Para quien venga después, ya sea un Miles Morales o una Spider-Gwen o una Spider-Woman o algo así, me encantaría formar parte de la preparación del siguiente capítulo”, ha dicho.

Tom Holland y Zendaya posan en el photocall de Spider-man: Brand New Day, en Madrid, el 15 de junio de 2026. (Infobae España)
Tom Holland y Zendaya posan en el photocall de Spider-man: Brand New Day, en Madrid, el 15 de junio de 2026. (Infobae España)

Ese deseo de continuidad convive con una etapa todavía abierta como protagonista. Holland debutó como Spider-Man en 2016 con Capitán America: Civil War, donde pasó a integrarse oficialmente en el Universo Cinematográfico de Marvel, y un año después encabezó Spider-Man: Homecoming, distribuida por Sony Pictures, con Downey retomando el papel de Iron Man.

Después repitió como Peter Parker en Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019), Spider-Man: Lejos de casa (2019), Venom: Habrá matanza (2021) y Spider-Man: No Way Home (2021).

La cuarta película de Tom Holland como Spider-Man está dirigida por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos) y escrita por Chris McKenna y Erik Sommers. En el reparto figuran Holland de nuevo como Peter Parker y Zendaya como MJ, además de Jon Bernthal, Sadie Sink y Liza Colón-Zayas.

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