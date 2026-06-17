Tom Holland revela a su favorito para ser el próximo Spider-Man: “Es muy talentoso”

"Spider-Man: Brand New Day" será la cuarta película en solitario de Tom Holland como Peter Parker y llegará el 30 de julio a los cines de América Latina (Marvel Studios)

Tom Holland reveló que el joven actor Owen Cooper sería un candidato ideal para reemplazarlo como Spider-Man, en momentos en que el intérprete británico inicia la promoción de su cuarta película en solitario con el personaje.

“Owen Cooper sería increíble. Obviamente es muy talentoso y es el tema del momento”, dijo en una entrevista publicada el pasado 16 de junio por la revista Esquire, aunque también señaló que el papel funciona bien con una cara nueva y desconocida.

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Cooper, de 16 años, saltó a la fama en 2025 con su papel en la aclamada miniserie de Netflix Adolescencia, donde interpretó a un niño de 13 años detenido bajo sospecha de asesinato.

La actuación le valió el Emmy al mejor actor de reparto en una miniserie o película, convirtiéndose en el ganador más joven de esa categoría y en el nominado más joven de la historia en esa categoría.

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También se alzó con un Globo de Oro, un BAFTA y un Actor Award. Cabe destacar que la miniserie británica fue su primer trabajo profesional como actor.

Owen Cooper ganó protagonismo tras "Adolescencia", la miniserie de Netflix que lo convirtió en favorito de los fanáticos de Marvel para el rol de Spider-Man (Netflix)

En 2026, Cooper debutó en el cine con Cumbres borrascosas, de Emerald Fennell, donde interpreta a un joven Heathcliff, y tiene confirmada su participación en el próximo filme de Tom Ford, Cry to Heaven.

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Tom Holland no es el primero en señalar a Owen Cooper como sucesor natural del papel: el joven actor es favorito entre los fanáticos de Marvel desde el estreno de Adolescencia.

El propio Cooper expresó interés en el rol, aunque sin apuro. “Me gustaría hacerlo, pero no por un buen tiempo, algo así como 10 o 15 años”, dijo a la revista Variety en 2025. “Pero eso sería solo cuando Tom Holland se haga a un lado”.

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En otra ocasión, en The Tonight Show, admitió que interpretar a Spider-Man es “un sueño que tengo desde que era niño”, aunque aclaró que no lo “espera” como algo seguro.

Las declaraciones de Holland llegan en el arranque de la promoción de Spider-Man: Brand New Day, su primera aparición como Peter Parker desde 2021 y la cuarta película en solitario con el personaje, lo que lo convierte en el primer actor de Spider-Man en carne y hueso en protagonizar esa cantidad de filmes.

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La actuación de Cooper le dio el Emmy al mejor actor de reparto y lo convirtió en el ganador más joven de esa categoría (REUTERS/Mario Anzuoni)

Tobey Maguire encabezó tres entregas, antes de que Andrew Garfield lo reemplazara en 2012, y este último solo tuvo dos películas antes de que Holland asumiera el rol. Tom Holland tenía 19 años recién cumplidos cuando se anunció su casting en junio de 2015.

El actor, que cumplió 30 años este mes, reconoció en Esquire que quiere permanecer ligado a la franquicia más allá de su propio ciclo como el superhéroe.

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“De la manera en que Robert Downey Jr. fue un mentor para mí en mis primeras tres películas, me encantaría ser esa persona para quien venga después”, explicó.

En declaraciones recogidas por Empire, precisó su deseo: “Para quien sea el próximo, ya sea un Miles Morales, una Spider-Gwen, una Spider-Woman o algo así, me encantaría ser parte de la preparación del próximo capítulo. Si pudiera hacer lo que Downey hizo por mí, me iría contento”.

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Respecto a Spider-Man: Brand New Day, el artista británico se mostró entusiasta pese a reconocer que tomó riesgos.

Tom Holland señaló que quiere seguir ligado a la franquicia de Spider-Man como mentor del próximo protagonista, ya sea Miles Morales, Spider-Gwen o Spider-Woman (Marvel Studios)

“Es un poco arriesgado, pero creo que realmente vale la pena”, dijo a Esquire, y la calificó como “la mejor película de Spider-Man que hemos hecho”. El filme llega el 30 de julio a los cines de América Latina.

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En cuanto a sus propios plazos como el Hombre Araña, Tom Holland revisitó en GQ una declaración que hizo en 2021, cuando afirmó que si seguía interpretando a Spider-Man pasados los 30 años, “algo habría hecho mal”.

“Creo que el punto es que me encantaría pasar el testigo, y todavía no lo he logrado”, aclaró. “Quizás necesito cambiar la cita a los 37”.

También dejó abierta otra lectura sobre aquel comentario original: “También podría haber estado tratando de presionar a Sony y asustarlos haciéndoles creer que no iba a hacer Spider-Man 4”, admitió en la misma entrevista.