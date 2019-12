Hay quienes dicen que el concepto cyborg pasa por una autopercepción y que en realidad uno es cyborg simplemente si se concibe como tal. Y están también quienes dicen que ser cyborg no necesariamente implica concebirse como transhumano porque dentro de la concepción del transhumanismo hay una idea de que las modificaciones (digitales, celulares o de cualquier tipo) se hacen para lograr una mejora de la especie y para algunos estos cambios no son necesariamente positivos, ni negativos, simplemente son una forma de experimentar la vida. Moon Ribas, por ejemplo, se percibe como cyborg pero no se define transhumana.