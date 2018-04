-El hecho de tener una antena genera reacciones sociales y hay todo tipo de reacciones sociales. Desde los que quieren quitarla, se burlan o me preguntan qué es. Y ha habido situaciones donde me pidieron que me quite la antena pero eso no es posible porque está implantada en mi cráneo. Un caso fue cuando tuve que renovar el pasaporte, que me pidieron que me la sacara, pero al final tuvieron que aceptar la antena como si fuera un órgano.