Su madre no llegó a ver el Doctor Who producido por Davies, murió demasiado pronto. Pero en 1999 se sentó frente al televisor a ver Queer as Folk, sin importarle que la gente comentaba que el programa era "pura pornografía". Cuando cumplió 70 años muchos de sus amigos no asistieron a la fiesta porque no querían ver a su hijo, ofendidos ante las imágenes que mostraba Queer as Folk. A esa madre nunca le importó el qué dirán, estaba orgullosa de su hijo. Tanto que le relataba cada escena subida de tono de la serie a su marido, quien estaba ciego. Davies, sonrojado, no salía del asombro de que su madre le contara al padre con lujo de detalles de qué manera un personaje tocaba a otro. Esa comprensión y apoyo tan humano lo volcaría en muchas de sus futuras series, también en Years and Years.