Actualmente, el uso de un embrión diseñado genéticamente para que crezca en un embarazo sería ilegal en gran parte de Europa y está prohibido en Estados Unidos. También está prohibido en China por unos estatutos de 2003 para las clínicas de fertilización in vitro. No está claro si He obtuvo un permiso especial, o si ignoró los estatutos, que podrían no tener fuerza de ley.