Janson enfatizó: "Estamos llamando a una moratoria obligatoria e internacional, ya que consideramos que si no se hace de esa manera habrá países que permitirán que nazcan bebés por edición genética. Si no se hace un acuerdo global, se generará un turismo de bebés editados genéticamente, como ocurrió con laboratorios de células madre embrionarias que fueron un anzuelo para la gente. El doctor He no entiende que tiene una obligación de por vida de hacer que las bebas que él produjo permanezcan sanas. No queremos una proliferación de esos doctores charlatanes. Los líderes de la cumbre en Hong Kong hicieron un llamado para que se haga una revisión independiente del trabajo del doctor He, pero no se dice quién y cómo debería hacerse. Esas preguntas deben ser contestadas a través de un tratado internacional".