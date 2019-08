-Lo que pienso es que la palabra "enfermedad" ya se utiliza de un modo muy amplio. La gente cree que pienso que la definición del término "enfermedad" debería ser más amplio todavía e incluir aspectos del envejecimiento y en realidad pienso exactamente lo opuesto: que el término "enfermedad" no debería usarse para cosas como Alzheimer o Parkinson o lo que sea que llega con el envejecimiento. La palabra "enfermedad" sólo debería usarse para daños en la salud que ocurren durante la juventud, todo lo demás es parte del envejecimiento y si decidimos usar "enfermedad" para referirnos a algunas partes del envejecimiento y no para otras partes generamos confusión y se gasta dinero en sectores incorrectos, así que no, creo que las enfermedades propias del envejecimiento no debería llamarse "enfermedad".