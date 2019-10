Más allá de esta alienación, hay tres puntos críticos que hacen del transhumanismo una futurología en lugar de una realidad. El primero radica en un error conceptual, dado que una hibridación hombre-máquina o un cambio genético artificialmente provocado, son cambios culturales y no biológicos evolutivos. El segundo punto radica en la inexistencia de una inteligencia artificial, ya que ésta es sólo un conjunto de algoritmos, distinto a una persona. Porque no es posible escindir inteligencia de conciencia, dado que ésta como percepción responsable e individual de la propia existencia, estados y actos, es la realidad psíquica base de aquella. Y no pudiendo asemejarla a un algoritmo, el cual podrá traducir textos, jugar ajedrez o diagnosticar patologías, similar a un humano, pero no es sino un resultado de escanear millones de casos y calcular estadísticamente la mejor opción para cada circunstancia. En otras palabras, el pensamiento no migró de un soporte biológico a uno electrónico ni comportarse similarmente a una persona implica ser una. La llamada inteligencia artificial no es sino una big data, o diferentes formas de envasar el esfuerzo de millones de personas mediante algoritmos hechos por personas, pero no es algo en sí mismo. Y esto es cálculo, no es inteligencia y mucho menos pensamiento. Tal como demostró John Searle con su “habitación china”, en la cual se puede exitosamente manipular símbolos por cálculo, sin ser consiente ni saber de su significado, refutando así el test de Turing que pretendió hacer del pensamiento un algoritmo y que la semántica sea igual a la gramática. En tercer lugar, la singularidad no existe sino en la imaginación, ya que los procesos biológicos y culturales han sido graduales y constituidos por puntuales casos repentinos revolucionarios sintetizados con largos períodos de equilibrio estático en dichos cambios.