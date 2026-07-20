El Instituto Cervantes felicita a España por el Mundial y define a Argentina como “grande en la derrota”

La selección española de fútbol celebra la obtención del trofeo del Mundial 2026, acompañada por otras escenas de festejos deportivos.

“¡¡¡Campeones del mundo!!! Orgullo, talento y honor. Juntos somos más fuertes.” Así celebró el Instituto Cervantes, desde el corazón de Madrid, la consagración de España como campeona del mundo en la Copa Mundial de Fútbol 2026. Pero en una jornada teñida de emoción y unión hispana, la institución también extendió un saludo de grandeza a Argentina, subcampeona y rival fraternal en una final inolvidable.

La cuenta oficial del Instituto Cervantes en redes sociales enfatizó el carácter colectivo de la victoria nacional y remarcó lo realizado por la Selección Argentina, describiéndola como “grande en la derrota”. Fuentes del museo consultadas por Infobae ampliaron el alcance del mensaje al afirmar: “Queríamos daros la grandeza a vosotros también”, en señal de reconocimiento y aprecio hacia el fútbol latinoamericano y su comunidad de hablantes.

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No pasó inadvertido el hecho de que la gran final cruzó a dos países que comparten el idioma y una historia de profundas conexiones culturales.

El Instituto Cervantes, creado en 1991 y con presencia en más de 90 ciudades del mundo, es la principal entidad pública dedicada a la difusión y la enseñanza de la lengua española, así como a la proyección internacional de las culturas de España y los países hispanoamericanos. Su accionar abarca la gestión de centros culturales, bibliotecas, actividades académicas y la certificación internacional de dominio del idioma. Desde 2018, la dirección general está a cargo del poeta y ensayista Luis García Montero, quien ha reforzado la visión transversal e inclusiva del organismo, insistiendo en la importancia del mestizaje y el diálogo entre las diferentes comunidades hispanohablantes.

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García Montero destacó el valor social del fútbol como refugio frente al aislamiento y su conexión con la identidad y la cultura.

Como antecedente de esta postura integradora, el director de la institución, Luis García Montero se ha manifestado públicamente sobre la relación entre fútbol, identidad y cultura. En declaraciones previas, afirmó: “Tiene poco sentido convertir el fútbol en enemigo de la cultura”. Para él, “el fútbol tiene que ver con la identidad y los movimientos sentimentales en una época en la que se estaba perdiendo el sentimiento de pertenencia. El fútbol, al final del Siglo XIX y principios del XX, surge cuando en Inglaterra y en otros países la sociedad industrial estaba cambiando este sentido de pertenencia. No es lo mismo vivir en el anonimato de la gran ciudad, entre la multitud, que la vida tradicional de una aldea donde uno se sentía identificado con lo suyo”.

Preguntado sobre el fenómeno social del fútbol como refugio ante el aislamiento, García Montero sostuvo: “Para mí, el fútbol aparece contra ese fenómeno que aboca al individuo al aislamiento y a la soledad”.

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Consultado acerca del vínculo entre fútbol y literatura, en ese momento el director del Instituto Cervantes dijo: “Hay grandes escritores [latinoamericanos] que se han dedicado al fútbol. Imagínese, cuando empezaba un Mundial, Eduardo Galeano ponía un cartel en la puerta de su casa que decía ‘cerrado por fútbol’. Y se pasaba el día viendo partidos. En España quien contagió su narrativa con el fútbol fue Manuel Vázquez Montalbán. Muy desde el punto de vista del Barcelona. A los otros equipos les ha faltado crear la mitología del fútbol en la narrativa. La poesía, quizá, sí ha estado más presente…”.

El Instituto Cervantes celebró en Madrid el título mundial de España en la Copa Mundial de Fútbol 2026 y también reconoció la grandeza de Argentina como subcampeona.

Recordó además: “Hay algunos poemas memorables. Rafael Alberti era muy amigo de José María de Cossío, el filólogo y el estudioso, que tenía una casa cerca de Santander y que fue presidente del Racing. En 1928 estaba pasando unos días en Santander con Cossío y fue a ver la final de Copa entre el Barcelona y la Real. Hubieron de jugarse tres partidos para ver quién ganaba, y lo hizo el Barça con una actuación memorable de un portero húngaro, Platko. Y Rafael Alberti, al salir de aquello, del mismo modo que los poetas épicos medievales utilizaban las crónicas guerreras para hacer literatura, utilizó las crónicas deportivas y escribió un poema, Oda a Platko, que está en uno de sus libros importantes. Y unió la épica nueva de la ciudad vanguardista con el fútbol”.

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La final del Mundial 2026, disputada en Nueva Jersey, representó uno de los acontecimientos mediáticos más seguidos por los hablantes de español a nivel global.

El Instituto Cervantes complementó sus mensajes y celebraciones con una secuencia de imágenes difundidas a través de sus canales oficiales. En sus publicaciones se compartió una foto del equipo español posando con la copa del mundo, otra imagen que retrata al plantel en pleno festejo tras el histórico triunfo, y una tercera que muestra un emotivo abrazo entre Lionel Scaloni y Luis de la Fuente, entrenadores de Argentina y España respectivamente. Estas fotografías simbolizaron el espíritu de fraternidad, reconocimiento compartido y la importancia del fútbol como lenguaje universal entre las culturas hispanohablantes.

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