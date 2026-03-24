Estados Unidos

California analiza limitar el uso de redes sociales a menores de 16 años, generando un amplio debate

El nuevo proyecto de ley impulsa una discusión entre autoridades, tecnológicas y grupos civiles sobre posibles restricciones de acceso de adolescentes a plataformas digitales y los efectos sobre el bienestar

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El proyecto de ley en
El proyecto de ley en California busca prohibir el acceso a redes sociales para menores de 16 años por preocupaciones sobre salud mental juvenil (Imagen Ilustrativa Infobae)

California enfrenta un debate intenso tras la introducción de un proyecto de ley bipartidista que restringiría el acceso a redes sociales para menores de 16 años, una medida respaldada por el gobernador Gavin Newsom y diseñada para enfrentar la creciente preocupación sobre la salud mental juvenil vinculada a plataformas digitales y el uso cada vez mayor de inteligencia artificial.

En el país que alberga a gigantes como Meta, Google y Snapchat, la discusión impacta tanto en la agenda política local como en los protocolos globales de protección a la infancia, según informaron Los Angeles Times y Bloomberg.

En Australia, el gobierno implementó en 2023 una medida similar que prohíbe a menores de 16 años tener cuentas en redes sociales, lo que generó un precedente concreto fuera de Estados Unidos.

El proyecto californiano, presentado por el asambleísta Josh Lowenthal, propone impedir la creación y mantenimiento de cuentas por parte de jóvenes menores de esa edad, acercándose así a algunas de las regulaciones más estrictas del mundo.

La propuesta llega mientras plataformas como Instagram —propiedad de Meta— y YouTube enfrentan un juicio de alto perfil en Los Ángeles, donde se examina la adicción que generan estas plataformas y su responsabilidad legal en los daños a menores, explicó Bloomberg.

En Australia, una ley similar
En Australia, una ley similar ya prohíbe a menores de 16 años abrir cuentas en redes sociales, marcando un precedente internacional para California (Freepik)

La normativa ha recibido apoyo explícito de al menos tres posibles candidatos a la gobernación: el propio Newsom, el millonario progresista Tom Steyer y el alcalde de San José, Matt Mahan, cuyos posicionamientos cruzan tanto el espectro político local como la relación de Silicon Valley con las redes sociales.

“El hecho de que tanto los candidatos más moderados como los más progresistas respalden retrasar el acceso a las redes sociales demuestra que esta política no es ideológica”, declaró Lowenthal al medio Bloomberg. El asambleísta definió la propuesta como “un sentido común largamente postergado”.

Datos sobre salud mental y volumen de apoyo social

Alrededor del 81% de los adultos en Estados Unidos apoya que las empresas obtengan consentimiento parental antes de permitir que los menores creen cuentas en redes sociales, según un informe del Centro de Investigaciones Pew de 2023 citado por Bloomberg.

El gobernador Newsom argumentó en conferencia de prensa: “Tenemos una generación que nunca ha estado más ansiosa, menos libre, más estresada. Debemos abordar este problema”.

La iniciativa bipartidista cuenta con
La iniciativa bipartidista cuenta con el apoyo del gobernador Gavin Newsom y de destacadas figuras políticas, destacando el consenso frente al riesgo digital (REUTERS/Carlos Barria)

Lowenthal, al presentar el proyecto de ley, enumeró los riesgos de las redes sociales para los adolescentes: “exposición a contenido dañino, patrones de uso compulsivo, explotación y efectos adversos en la salud mental y el bienestar”, citó Los Angeles Times.

Reacciones con posturas de la industria tecnológica

Las principales compañías tecnológicas han mostrado cautela. Meta no comentó la iniciativa alegando falta de detalles. Mientras que TechNet, que agrupa a empresas como Meta y Google, expuso en un comunicado que no ha adoptado una postura sobre el proyecto y duda que una prohibición sea efectiva para lograr los objetivos planteados por la Legislatura de California.

“Apoyamos soluciones equilibradas y basadas en pruebas que refuercen la protección de los jóvenes, proporcionen a los padres herramientas útiles y aseguren la rendición de cuentas en todas las plataformas”, afirmó Robert Boykin, director ejecutivo regional de TechNet.

Los ejecutivos del sector, como Bill Ready, director general de Pinterest, han sugerido incluso que, si las compañías tecnológicas no priorizan la seguridad, el gobierno debería imitar el modelo de Australia.

“Las redes sociales, tal como están configuradas hoy, no son seguras para menores de 16 años. En cambio, están diseñadas para maximizar el tiempo de visualización, manteniendo a los niños pegados a la pantalla sin preocuparse por su bienestar”, escribió Ready en un artículo de opinión publicado en TIME.

El CEO de Pinterest, Bill
El CEO de Pinterest, Bill Ready alertó que las redes sociales no son seguras para menores de 16 años (REUTERS/Eric Gaillard)

Riesgos legales y preocupaciones sobre la privacidad

Expertos legales y actores del sector advirtieron sobre la viabilidad judicial de la ley en el contexto estadounidense. Eric Goldman, profesor de derecho en la Universidad de Santa Clara, señaló a Bloomberg que “en Estados Unidos, restricciones así serían legalmente vulnerables por motivos de libertad de expresión”.

Los tribunales han bloqueado temporalmente iniciativas similares en Utah, Georgia y Virginia, mientras que Florida aplica una prohibición para menores de 14 en medio de litigios activos.

Organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y la Electronic Frontier Foundation alertaron que exigir mayor verificación de edad implica pedir información personal que incrementa los riesgos de filtraciones de datos y amenaza la capacidad de mantener el anonimato en línea.

Por su parte, Zach Lilly, director de asuntos gubernamentales del grupo NetChoice, que representa a Meta, TikTok y Google, planteó en Bloomberg que los estados deberían centrarse en informar y educar a padres sobre controles y hábitos de uso más saludables, en vez de impulsar leyes de verificación de edad que calificó como “caricaturescamente inconstitucionales”.

El debate se intensifica en
El debate se intensifica en la capital tecnológica de Silicon Valley, donde empresas como Meta, Google y Snapchat concentran sus operaciones (REUTERS/Hollie Adams)

Debate internacional con respuesta política en expansión

El proyecto de ley californiano replica tendencias internacionales observadas en Australia y Europa, donde se ha comenzado a restringir de forma más estricta el acceso de menores de edad a las plataformas sociales por los riesgos asociados a la adicción.

Tom Steyer propuso en su comunicado que tales restricciones se amplíen para cubrir tanto redes sociales como inteligencia artificial: “Protegeré a los niños y a las familias al exigir que las grandes tecnológicas hagan lo correcto esta vez”.

En Estados Unidos, la posibilidad de implementar regulaciones estatales con injerencia sobre grandes empresas tecnológicas —situadas muchas de ellas en el propio California— subraya el conflicto entre la protección a menores, la privacidad, la libertad de expresión y el papel de la industria tecnológica en la vida cotidiana de millones de familias.

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