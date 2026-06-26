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A medida que se acerca el cumpleaños de Estados Unidos, su patio delantero es zona de construcción

Senderos cerrados, accesos restringidos y renovaciones alteran las postales clásicas cerca del Monumento a Washington y la Casa Blanca, mientras se preparan actos oficiales y un festival de varios días

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Vista aérea del National Mall con el Capitolio de Estados Unidos, edificios, árboles, áreas verdes, un escenario y una noria
Una noria de 33,5 metros llamada "Freedom 250", ubicada cerca del Capitolio de los Estados Unidos, es una de las atracciones del National Mall durante los preparativos finales para la Gran Feria Estatal Americana (Al Drago/Para The Washington Post)

Esta semana, bajo la tenue sombra del Monumento a Washington, los senderos se transformaron en un laberinto de altas vallas negras, creando callejones sin salida y frustración para algunos turistas. Un trabajador custodiaba una puerta al oeste del monumento, permitiendo el paso únicamente a quienes portaban casco y distintivos.

“No creo que ninguno de estos senderos esté abierto en unos minutos”, le dijo a un ciclista molesto, señalando las pasarelas curvas. Poco después, se les informó a los excursionistas que debían abandonar las laderas cubiertas de hierba del monumento, para evitar ser capturados tras la valla.

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A menos de dos semanas de la gran celebración del aniversario de la nación, su capital estaba siendo sometida a una costosa y problemática remodelación. El tramo más emblemático de Estados Unidos, el National Mall, se preparaba para su próximo 250 centenario y, con ese fin, se realizaban trabajos de excavación, drenaje y perforación mientras se gestaba una tormenta eléctrica en un día de 32 grados centígrados en Washington.

Joyce Warren, de visita desde Frisco, Texas, se mostró menos molesta que otros por el alboroto. “Venimos de una ciudad en crecimiento, y esto es así en todas partes”, comentó.

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En cada farola colgaban tres banderas: una de Estados Unidos, una de Washington D.C. y otra de Freedom 250, la asociación público-privada creada por orden ejecutiva del presidente Donald Trump para celebrar, en un despliegue patriótico que tuvo lugar principalmente en el National Mall, el 250 aniversario de la nación.

Hombre con camiseta naranja y gorra negra sobre estructura metálica de andamios; detrás, se eleva el Monumento a Washington bajo un cielo nublado
Las obras en el National Mall se desarrollan a la vista del Monumento a Washington (Al Drago/Para The Washington Post)

La zona se estaba dividiendo en secciones antes de la celebración del 4 de julio de “Salute to America, Freedom 250”, que contará con lo que Trump calificó como el “mayor espectáculo de fuegos artificiales de la historia”, con más de 800.000 proyectiles.

Los organizadores de Freedom 250 advirtieron a las personas con problemas respiratorios que tomaran precauciones. “La visibilidad puede verse comprometida durante un gran espectáculo de fuegos artificiales; los visitantes deben prever posibles repercusiones en el tránsito peatonal, la gestión de multitudes, las operaciones de respuesta a emergencias y la orientación”, advierte su sitio web.

A diferencia de las celebraciones del Día de la Independencia de años anteriores, los asistentes estarán sujetos a controles de seguridad; la valla servirá para establecer puestos de control. Detrás de la valla, el zumbido de las herramientas eléctricas hacía vibrar las altas gradas, transformándolas de listones metálicos en asientos. Las lonas de las carpas blancas y puntiagudas ondeaban bajo un cielo que se oscurecía.

Una rueda de la fortuna blanca, un arco conmemorativo blanco con tres esculturas doradas, vehículos, personas, vallas y el cielo con nubes
Maqueta de un arco frente a la noria (Al Drago/Para The Washington Post)

Mientras tanto, al este del monumento, una noria de 24 cabinas permanecía vacía. Formará parte de la programación de la Gran Feria Estatal Americana, un festival de varios días que, según los organizadores, es una “Feria Mundial moderna” y que comenzará el miércoles. Unos operarios estaban construyendo un arco de madera contrachapada, una maqueta del futuro “arco triunfal de Estados Unidos” de Trump.

La feria estatal dará comienzo en el National Mall con el “Mitin para acabar con todos los mítines” de Trump, que anunció a principios de junio en Truth Social después de que varios artistas cancelaran su participación en una serie de conciertos. “No queremos cantantes sin talento, pero con honorarios exorbitantes que los aburran; les hemos dicho a todos que se queden en casa. ¡Lo único que queremos somos ustedes, yo, unos cuantos oradores y la mejor música jamás interpretada, la misma música que han escuchado durante años!”, escribió.

Pero un par de días antes de su aparición en el National Mall, los turistas no pudieron disfrutar de la vista tradicional de su residencia. La fachada de la Casa Blanca no era visible más allá de las obras de renovación valladas en la Elipse, por lo que los turistas se dirigieron a contemplar la parte trasera desde la Avenida Constitución. Desde el otro lado de la calle, pudieron distinguir los restos del evento de artes marciales mixtas que el presidente había organizado en el césped la semana anterior; el escenario del Ultimate Fighting Championship se había reducido a un arco metálico, y el césped amarillento estaba plagado de miniexcavadoras y plataformas elevadoras. Decenas de baños portátiles abarrotaban las zonas aledañas.

Cody Barker, de 56 años, y su hijo Colby, de 19, estaban en la ciudad para celebrar la graduación de este último de la escuela secundaria con su primer viaje a Washington D.C. Dijeron que estaban decepcionados por haberse perdido la clásica visita a la Casa Blanca.

Una cerca de malla ciclónica en primer plano. Detrás, un espejo de agua. Personas civiles y militares caminan por la orilla. Hay árboles y césped
Miembros de la Guardia Nacional patrullan cerca de la valla que rodea el perímetro del Estanque Reflectante (Tyler M. Andrews/The Washington Post)

“Hay algunas cosas que nos hacen pensar: ‘¡Caramba!’, porque fuimos a la Casa Blanca a tomarnos una foto, pero claro, lo más cerca que puedes estar es aquí”, dijo. “Lo entiendo, todo lo que pasó con el asunto de la UFC y las próximas dos semanas, pero es como, uf”.

Los turistas que se encontraban junto al estanque reflectante resultaron menos perjudicados por las obras, aunque muchos fueron abordados por multitud de periodistas, que casi superaban en número a los curiosos, en busca de declaraciones sobre la renovación de 14 millones de dólares realizada por el presidente, que incluyó pintar el monumento de “azul bandera estadounidense” y que desde entonces ha llamado la atención por la pintura descascarada y los patos muertos.

En un extremo del monumento con un olor particularmente salobre, los camarógrafos se reunieron para seguir el crecimiento de algas que brotó desde que se volvió a llenar la piscina recién pintada. A lo largo de sus costados, tanques y tuberías bombeaban peróxido de hidrógeno y “tecnología de ozono de nanoburbujas de alta tecnología”, según el Departamento del Interior, en las aguas poco profundas para tratar la floración récord, dejando tras de sí nubes lechosas en expansión. En el extremo cercano al Monumento a Lincoln, los asistentes a la conferencia, vestidos con camisas azules idénticas, posaron mientras un miembro de la Guardia Nacional les tomaba una foto; uno de sus sombreros fue arrastrado por el viento y salió volando. Una marca de humedad dentro de la piscina indicaba que el nivel del agua había bajado.

Para el martes por la noche, se había erigido una valla de tela metálica en un amplio perímetro de césped alrededor de la mayor parte del Estanque Reflectante. Los huecos en la valla permitían que los turistas accedieran a los senderos que bordean el agua.

Lejos del bullicio, Tristan Monahan, un estudiante de 20 años de la Universidad George Washington, estaba sentado en un banco en los tranquilos Jardines de la Constitución. Comentó que las obras estaban interfiriendo con su rutina diaria.

“Ha sido muy molesto y se ve muy feo”, dijo. “Salgo a caminar todos los días y normalmente bajo desde Foggy Bottom y camino por el sendero que pasa junto al Monumento a Washington. Ahora está cerrado, así que tengo que caminar por las calles y las aceras abarrotadas”.

Pero muchos turistas, el último grupo que quedaba en la ciudad antes de que comenzara por completo la programación del cincuentenario, comprendieron todo el revuelo.

“Recuerdo el Bicentenario de 1976”, dijo Warren. “Fue un acontecimiento importantísimo donde crecí, en la zona rural de Texas. Coleccionábamos las monedas conmemorativas del Bicentenario y hablábamos de él en la escuela y de su significado. Aquí, a menos que estemos al tanto, la gente no se emociona. No lo entiendo. Seguimos siendo estadounidenses”.

© 2026, The Washington Post

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