Policía ecuatoriana descubrió una red de explosivos vinculada a Los Lobos

Los detenidos tras el operativo policial. (Policía Nacional)

La persecución policial de dos sospechosos en las inmediaciones de la Terminal Terrestre La Ofelia, en el norte de Quito, terminó destapando una presunta red dedicada al almacenamiento y manejo de explosivos vinculada al grupo armado organizado Los Lobos, según informó la Policía Nacional. El operativo, que comenzó como un procedimiento preventivo de rutina, derivó en la captura de siete personas, la incautación de granadas, un arma de fuego, municiones, drogas y motocicletas, además de la ejecución de varios allanamientos en distintos sectores de la capital ecuatoriana.

Los hechos ocurrieron la tarde del 29 de junio, cuando agentes que realizaban patrullajes preventivos detectaron a dos hombres que se desplazaban en una motocicleta y adoptaron una actitud sospechosa al advertir la presencia policial. Los uniformados intentaron detenerlos para un control, pero los ocupantes emprendieron la huida, lo que dio inicio a una persecución por varias calles del norte de Quito.

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Durante la fuga, de acuerdo con el reporte oficial, uno de los sospechosos lanzó un objeto hacia un costado de la vía. Los policías aseguraron el área y solicitaron la intervención del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), cuyos especialistas verificaron que se trataba de un artefacto explosivo con características similares a una granada. Como parte del protocolo de seguridad, el sector fue acordonado mientras el equipo especializado realizó una detonación controlada para neutralizar el riesgo, sin que se registraran personas heridas ni daños mayores.

Los dos sospechosos fueron aprehendidos poco después. Sin embargo, las primeras diligencias permitieron a los investigadores obtener nuevos indicios que apuntaban a la existencia de otros inmuebles relacionados con el almacenamiento de explosivos y otros elementos presuntamente utilizados por una organización criminal.

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Con esa información, unidades investigativas de la Policía ejecutaron varios allanamientos en los sectores de Carcelén, La Comuna y Pomasqui, también ubicados en el norte de Quito. En esos operativos fueron detenidas otras cinco personas, con lo que el número total de aprehendidos ascendió a siete.

Las autoridades identificaron entre los detenidos a Carlos R., Rosa C., David C., Richard C. y John R., además de los dos primeros sospechosos capturados durante la persecución. Según la Policía, entre los involucrados se encuentran ciudadanos ecuatorianos y una persona de nacionalidad venezolana nacionalizada ecuatoriana.

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Durante los registros realizados en los inmuebles intervenidos, los agentes decomisaron tres granadas, un arma de fuego, una alimentadora, diez cartuchos calibre 9 milímetros, siete teléfonos celulares, sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, una balanza digital y dos motocicletas que habrían sido utilizadas por los sospechosos.

ARCHIVO. Quito ha experimentado atentados con explosivos esta semana (Foto de Rodrigo BUENDÍA / AFP)

La Policía Nacional informó que las investigaciones preliminares permitieron establecer una presunta vinculación de los detenidos con el grupo armado organizado Los Lobos, una de las estructuras criminales que operan en Ecuador y que ha sido señalada por las autoridades como responsable de delitos relacionados con narcotráfico, extorsión, sicariato y otros hechos de violencia.

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De acuerdo con la institución, la hipótesis inicial apunta a que los explosivos almacenados por la organización habrían sido destinados a la ejecución de acciones violentas e intimidatorias dentro del Distrito Metropolitano de Quito. No obstante, esa línea de investigación continúa en desarrollo y deberá ser sustentada con los elementos que recopile la Fiscalía durante el proceso penal correspondiente.

Las evidencias incautadas fueron ingresadas bajo cadena de custodia para la práctica de pericias balísticas, químicas y de criminalística, mientras que los teléfonos celulares serán sometidos a análisis forenses con el objetivo de establecer posibles contactos, comunicaciones y vínculos con otras personas u organizaciones investigadas.

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Los siete detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad judicial competente para la audiencia de formulación de cargos, en la que la Fiscalía presentará los elementos recopilados durante los operativos y solicitará las medidas cautelares correspondientes.