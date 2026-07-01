América Latina

Policía ecuatoriana descubrió una red de explosivos vinculada a Los Lobos

El seguimiento policial terminó con siete detenidos, el decomiso de granadas, armas y drogas

Guardar
Google icon
Los detenidos tras el operativo policial. (Policía Nacional)
Los detenidos tras el operativo policial. (Policía Nacional)

La persecución policial de dos sospechosos en las inmediaciones de la Terminal Terrestre La Ofelia, en el norte de Quito, terminó destapando una presunta red dedicada al almacenamiento y manejo de explosivos vinculada al grupo armado organizado Los Lobos, según informó la Policía Nacional. El operativo, que comenzó como un procedimiento preventivo de rutina, derivó en la captura de siete personas, la incautación de granadas, un arma de fuego, municiones, drogas y motocicletas, además de la ejecución de varios allanamientos en distintos sectores de la capital ecuatoriana.

Los hechos ocurrieron la tarde del 29 de junio, cuando agentes que realizaban patrullajes preventivos detectaron a dos hombres que se desplazaban en una motocicleta y adoptaron una actitud sospechosa al advertir la presencia policial. Los uniformados intentaron detenerlos para un control, pero los ocupantes emprendieron la huida, lo que dio inicio a una persecución por varias calles del norte de Quito.

PUBLICIDAD

Durante la fuga, de acuerdo con el reporte oficial, uno de los sospechosos lanzó un objeto hacia un costado de la vía. Los policías aseguraron el área y solicitaron la intervención del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), cuyos especialistas verificaron que se trataba de un artefacto explosivo con características similares a una granada. Como parte del protocolo de seguridad, el sector fue acordonado mientras el equipo especializado realizó una detonación controlada para neutralizar el riesgo, sin que se registraran personas heridas ni daños mayores.

Imagen JKALH755UZDSVEEUUG6FWURUGM

Los dos sospechosos fueron aprehendidos poco después. Sin embargo, las primeras diligencias permitieron a los investigadores obtener nuevos indicios que apuntaban a la existencia de otros inmuebles relacionados con el almacenamiento de explosivos y otros elementos presuntamente utilizados por una organización criminal.

PUBLICIDAD

Con esa información, unidades investigativas de la Policía ejecutaron varios allanamientos en los sectores de Carcelén, La Comuna y Pomasqui, también ubicados en el norte de Quito. En esos operativos fueron detenidas otras cinco personas, con lo que el número total de aprehendidos ascendió a siete.

Las autoridades identificaron entre los detenidos a Carlos R., Rosa C., David C., Richard C. y John R., además de los dos primeros sospechosos capturados durante la persecución. Según la Policía, entre los involucrados se encuentran ciudadanos ecuatorianos y una persona de nacionalidad venezolana nacionalizada ecuatoriana.

Durante los registros realizados en los inmuebles intervenidos, los agentes decomisaron tres granadas, un arma de fuego, una alimentadora, diez cartuchos calibre 9 milímetros, siete teléfonos celulares, sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, una balanza digital y dos motocicletas que habrían sido utilizadas por los sospechosos.

Ecuador policía
ARCHIVO. Quito ha experimentado atentados con explosivos esta semana (Foto de Rodrigo BUENDÍA / AFP)

La Policía Nacional informó que las investigaciones preliminares permitieron establecer una presunta vinculación de los detenidos con el grupo armado organizado Los Lobos, una de las estructuras criminales que operan en Ecuador y que ha sido señalada por las autoridades como responsable de delitos relacionados con narcotráfico, extorsión, sicariato y otros hechos de violencia.

De acuerdo con la institución, la hipótesis inicial apunta a que los explosivos almacenados por la organización habrían sido destinados a la ejecución de acciones violentas e intimidatorias dentro del Distrito Metropolitano de Quito. No obstante, esa línea de investigación continúa en desarrollo y deberá ser sustentada con los elementos que recopile la Fiscalía durante el proceso penal correspondiente.

Las evidencias incautadas fueron ingresadas bajo cadena de custodia para la práctica de pericias balísticas, químicas y de criminalística, mientras que los teléfonos celulares serán sometidos a análisis forenses con el objetivo de establecer posibles contactos, comunicaciones y vínculos con otras personas u organizaciones investigadas.

Los siete detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad judicial competente para la audiencia de formulación de cargos, en la que la Fiscalía presentará los elementos recopilados durante los operativos y solicitará las medidas cautelares correspondientes.

Temas Relacionados

Los LobosEcuadorSeguridad Ecuador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Panamá inicia distribución de mil toneladas de fertilizantes donados por el Reino de Marruecos

La entrega será para los productores dedicados a la agricultura familiar, en la categoría de subsistencia

Panamá inicia distribución de mil toneladas de fertilizantes donados por el Reino de Marruecos

Iberojet conectará El Salvador con Madrid y Barcelona con vuelos directos disponibles desde septiembre

La nueva ruta aérea fortalece la oferta internacional del país y busca duplicar el flujo de pasajeros entre Centroamérica y Europa, según anunciaron autoridades y ejecutivos del sector

Iberojet conectará El Salvador con Madrid y Barcelona con vuelos directos disponibles desde septiembre

Estados Unidos y El Salvador refuerzan la cooperación en seguridad y desarrollo económico

La encargada de Negocios, Naomi Fellows, afirmó en una entrevista televisiva que el trabajo bilateral incluye coordinación entre fuerzas armadas, policía y fiscalía, además de proyectos económicos e infraestructura para beneficios mutuos.

Estados Unidos y El Salvador refuerzan la cooperación en seguridad y desarrollo económico

Feminicidios en El Salvador suben 18% entre enero y mayo de 2026, según ORMUSA

La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz registró 13 casos en los primeros cinco meses del año, frente a 11 en el mismo periodo de 2025, con cinco hechos concentrados en mayo

Feminicidios en El Salvador suben 18% entre enero y mayo de 2026, según ORMUSA

Estados Unidos sancionó a dos ciudadanos brasileños y a empresas vinculadas a la banda criminal Primer Comando de la Capital

Victor de Oliveira Shimada, radicado en San Pablo, y su secretaria, Stella Nunes Henrique de Oliveira, enfrentan acusaciones de lavar decenas de millones de dólares

Estados Unidos sancionó a dos ciudadanos brasileños y a empresas vinculadas a la banda criminal Primer Comando de la Capital
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Así queda el pico y placa en Bogotá para julio del 2026: consulte qué días puede circular y evite multas

Así queda el pico y placa en Bogotá para julio del 2026: consulte qué días puede circular y evite multas

Una minera canadiense quiere ampliar su inversión en la Argentina: presentará un segundo RIGI por USD 1.500 millones

Capturaron en Bucaramanga a un joven requerido por homicidio agravado: lo señalan por el asesinato de un menor de edad

Además de Iván Cepeda, estos son otros políticos que se han declarado en desobediencia civil en Colombia

El expríncipe Andrés se salta su exilio y reaparece en un evento público junto a su hermano Eduardo: deja a un lado su polémica con Epstein por su cuñada

INFOBAE AMÉRICA

Honduras cierra Jornada Nacional de Vacunación sin alcanzar la meta y mantiene en riesgo a miles de personas

Honduras cierra Jornada Nacional de Vacunación sin alcanzar la meta y mantiene en riesgo a miles de personas

Guatemala amplía cooperación en salud con Taiwán en tecnologías sanitarias y refuerza vínculos comerciales con Corea del Sur

La Dirección General de Transportes de Guatemala inicia la emisión en línea de permisos temporales y exprés

Panamá inicia distribución de mil toneladas de fertilizantes donados por el Reino de Marruecos

Iberojet conectará El Salvador con Madrid y Barcelona con vuelos directos disponibles desde septiembre

ENTRETENIMIENTO

Robert de Niro, a los 82 años: cómo es su dieta y las claves de su entrenamiento

Robert de Niro, a los 82 años: cómo es su dieta y las claves de su entrenamiento

Josh Peck revela el momento más insólito que vivió con Ariana Grande

Danny Glover, estrella de ‘Arma Mortal’, reveló que padece de Alzheimer desde 2022: “A medida que avance, las cosas serán diferentes”

Matt Damon contó cómo Christopher Nolan llevó al límite al elenco de La Odisea: “El rodaje más duro de toda mi carrera”

Olivia Wilde: de crecer con corresponsales de guerra a convertirse en una de las directoras más reconocidas de Hollywood