Estados Unidos

Estados Unidos busca romper su maldición mundialista: el cruce ante Bosnia y Herzegovina abre una puerta histórica

Por primera vez en la era de los 16avos de final, la selección estadounidense enfrenta una oportunidad única para dejar atrás décadas de eliminaciones y avanzar en su casa. Con la localía como impulso y un rival accesible en el papel

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Estados Unidos afronta una ronda inédita de dieciseisavos con la chance de dejar atrás su historial de frustraciones en fases de eliminación directa (IMAGN IMAGES via Reuters/Blake Dahlin)
Estados Unidos afronta una ronda inédita de dieciseisavos con la chance de dejar atrás su historial de frustraciones en fases de eliminación directa (IMAGN IMAGES via Reuters/Blake Dahlin)

La selección masculina de Estados Unidos enfrenta este miércoles a las 20 a Bosnia y Herzegovina en Santa Clara, California, en el marco de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Se trata de la primera vez que la Copa del Mundo adopta este formato ampliado, lo que agrega una instancia más a la tradicional fase de eliminación directa.

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Para el equipo norteamericano, este cruce representa una oportunidad clave para romper con el techo histórico de los partidosmata-mata” y avanzar de ronda en un contexto favorable.

El seleccionado balcánico llega a Santa Clara como uno de los equipos con menor ranking FIFA, pero con la ambición de dar el golpe y sorprender en la llave (IMAGN IMAGES via Reuters/Blake Dahlin)
El seleccionado balcánico llega a Santa Clara como uno de los equipos con menor ranking FIFA, pero con la ambición de dar el golpe y sorprender en la llave (IMAGN IMAGES via Reuters/Blake Dahlin)

Un solo triunfo en el historial de eliminaciones directas

La historia de la selección estadounidense en partidos de eliminación directa es limitada y, para quienes siguen al equipo, está llena de frustraciones.

The Sporting News repasó en detalle los encuentros. Desde el primer Mundial en 1930, Estados Unidos solo celebró una victoria en estas instancias: el 2-0 ante México en 2002 que lo depositó en los cuartos de final. El resto de los cruces en fases decisivas terminó en derrota:

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  • 1930: 6-1 frente a Argentina en semifinales.
  • 1934: 7-1 ante Italia.
  • 1994: 1-0 contra Brasil en Stanford, California.
  • 2002: victoria 2-0 ante México, derrota 1-0 ante Alemania en cuartos.
  • 2010: 2-1 en tiempo extra contra Ghana.
  • 2014: 2-1 en la prórroga frente a Bélgica.
  • 2022: 3-1 ante Países Bajos.

Estas caídas refuerzan la carga simbólica de cada presentación en la fase de eliminación directa. Como remarcó Orlando Sentinel, no existe mejor termómetro para evaluar la jerarquía de una selección que ganar partidos en este tipo de escenarios, los que suelen perdurar en la memoria.

(Foto: AP)
Aquel triunfo en Corea del Sur y Japón marcó la única vez que el equipo estadounidense logró avanzar en una instancia “mata-mata” del Mundial (AP/Archivo)

Favoritismo y contexto: la llave que se abre en casa

El formato ampliado del Mundial 2026 no solo presenta un recorrido más largo hacia el título, sino que le dio a Estados Unidos una llave accesible en estos dieciseisavos de final. El equipo parte como favorito ante Bosnia y Herzegovina, tanto por la diferencia en la clasificación FIFA (puesto 17 para Estados Unidos y 64 para Bosnia) como por el desarrollo del sorteo.

Orlando Sentinel detalló que, entre los posibles terceros puestos que podían cruzarse en esta ronda, Bosnia era el de menor rango. Otros rivales potenciales incluían a Ecuador (23), Suecia (38), Senegal (15) y Argelia (28).

En el grupo de los ocho equipos provenientes de esa franja, solo Ghana (73) aparece por debajo de Bosnia en el ranking. También forman parte Paraguay (28) y la República Democrática del Congo (46). Aunque estos números respaldan el favoritismo, la experiencia en el deporte estadounidense enseña que las diferencias de ranking no garantizan nada.

El delantero Folarin Balogun hizo hincapié en el cambio emocional que implica disputar estos partidos. “Puedes pasar a otra marcha. Lo deseas más y no quieres que el recorrido termine”, afirmó el atacante, quien además subrayó el rol de los futbolistas decisivos: “Esta es la etapa donde los grandes cargan con la presión y hacen que las cosas ocurran”.

KTVU FOX 2 destacó la atmósfera especial que se vive en California, con entrenamientos a estadio lleno y una comunidad local involucrada en la previa del encuentro, además de recoger el mensaje de cautela del defensor Chris Richards sobre no subestimar a Bosnia y la presión de jugar en un formato de eliminación directa en casa.

El atacante nacido en Nueva York se convierte en una de las figuras que busca liderar el cambio de mentalidad en las instancias decisivas (AP Foto/Ted S. Warren)
El atacante nacido en Nueva York se convierte en una de las figuras que busca liderar el cambio de mentalidad en las instancias decisivas (AP Foto/Ted S. Warren)

El peso de la localía y los recuerdos de 1994

La última vez que Estados Unidos jugó un partido de eliminación directa como local fue en 1994. The Sporting News recordó aquel enfrentamiento ante Brasil en el viejo Stanford Stadium, el cual quedó grabado en la memoria por la derrota ajustada y el episodio de la expulsión del defensor brasileño Leonardo, sancionado por un codazo a Tab Ramos. El resultado fue 1-0 a favor de la selección sudamericana, que luego se consagraría campeona.

El duelo de este miércoles se disputará a pocos kilómetros de aquel estadio, en el hogar de los 49ers de la NFL, lo que agrega un componente simbólico especial.

La localía, con el impulso del público estadounidense, puede ser un factor, pero también suma presión para un equipo que busca dejar atrás una historia de eliminaciones tempranas.

Cancha de fútbol verde con líneas blancas. Un balón en el centro de la escena. Siete jugadores uniformados de dos equipos. Un portero y un jugador tendido en el suelo
Santa Clara revive la atmósfera de la última vez que la selección jugó una eliminación mundialista en casa, hace más de tres décadas (FIFA)

El proyecto y el contexto actual: construir un equipo protagonista

La responsabilidad de aprovechar este contexto cae tanto en el plantel como en el cuerpo técnico y la dirigencia. El entrenador Mauricio Pochettino fue incorporado, tal y como resaltó Orlando Sentinel, para encabezar este tipo de desafíos.

Para lograr su llegada, la federación recurrió incluso a multimillonarios de fondos de inversión, con el objetivo de garantizar un liderazgo internacional de primer nivel.

El entrenador argentino asumió el reto de llevar a Estados Unidos a un salto de calidad, respaldado por una fuerte apuesta dirigencial (REUTERS/Carlos Barria)
El entrenador argentino asumió el reto de llevar a Estados Unidos a un salto de calidad, respaldado por una fuerte apuesta dirigencial (REUTERS/Carlos Barria)

El avance del fútbol estadounidense es fruto de décadas de trabajo, con una base de jugadores cada vez más sólida y la incorporación de futbolistas con experiencia europea, como Balogun.

Sin embargo, tanto especialistas como el propio plantel admiten que el salto definitivo hacia el rango de candidato mundialista puede requerir más tiempo.

The Sporting News analizó cómo la ampliación del plantel y el proceso de formación local permitieron que Estados Unidos aspire a consolidarse entre las selecciones más competitivas, aunque la historia reciente de eliminaciones tempranas sigue siendo un desafío a superar.

Estados Unidos busca no solo avanzar de ronda, sino consolidarse como protagonista. “La mejor forma de romper la historia”, aseguró Balogun, “es enfocarse en lo que hay que hacer para seguir adelante: ganar el miércoles”.

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