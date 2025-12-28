Una investigación revela que China amplía su capacidad de fabricación de ojivas nucleares

Vehículos militares que transportan misiles balísticos intercontinentales DF-41 pasan por la plaza de Tiananmen durante el desfile militar que conmemora el 70.º aniversario de la fundación de la República Popular China (REUTERS/Jason Lee)

China está renovando rápidamente una red de instalaciones secretas utilizadas para fabricar componentes de ojivas mientras expande su arsenal nuclear más rápido que cualquier otro país, según un análisis de imágenes satelitales.

Estos cambios están ocurriendo al tiempo que Pekín intensifica sus esfuerzos para poder responder con mayor rapidez ante un ataque, de acuerdo con evaluaciones de expertos basadas en publicaciones oficiales, aumentando drásticamente los riesgos de cualquier enfrentamiento nuclear.

“Los niveles de cambios que estamos viendo desde aproximadamente 2019 hasta hoy son probablemente más extensos que cualquier cosa que hayamos visto”, dijo Renny Babiarz, quien dirigió el análisis de media docena de sitios clave para un proyecto de Open Nuclear Network (ONN), con sede en Viena, y el Verification Research, Training and Information Centre (VERTIC), con sede en Londres.

La rápida expansión por parte de China de instalaciones de producción de armas continúa, incluso cuando un informe del Pentágono la semana pasada muestra que la producción de ojivas nucleares se ha desacelerado desde 2024, con un total en los 600 bajos, aunque se prevé que supere las 1.000 al final de la década.

El presidente Donald Trump declaró recientemente, al hablar sobre los planes para reanudar las pruebas de armas nucleares estadounidenses, que China podría alcanzar las capacidades nucleares de EE.UU. en un plazo de cinco años.

Los analistas dicen que es poco probable que China pueda igualar las aproximadamente 3.700 ojivas estimadas en el arsenal de EE.UU. en un futuro previsible. Pero los cambios drásticos que Pekín ha realizado en casi todas las partes de su programa de armas nucleares sugieren que el Ejército Popular de Liberación se está preparando para una carrera armamentista total, añadieron, incluso mientras afirman no buscar una.

Las imágenes satelitales y el análisis de expertos del ONN/VERTIC, compartidos en exclusiva con The Washington Post, muestran que Pekín ha acelerado notablemente la actividad en sitios clave involucrados en la producción de ojivas nucleares, una ráfaga de expansión desde 2021 que podría impulsar las ambiciones nucleares de China.

Xi Jinping encabezó el desfile militar anual e Beijing, donde exhibió el poderío militar del régimen chino (REUTERS/Tingshu Wang)

La construcción incluye importantes mejoras en instalaciones que se cree diseñan y fabrican núcleos de plutonio —los corazones de las ojivas nucleares— así como plantas que producen los explosivos de alta potencia utilizados para detonar reacciones nucleares.

Libros de texto militares chinos, publicaciones internas y artículos de académicos vinculados a los militares sugieren además que las brigadas nucleares están siendo situadas en niveles de alerta más altos y podrían estar cambiando hacia una postura de lanzamiento bajo advertencia, lo que significa que China estaría preparada para responder tan pronto como se detecte un ataque con misiles. Esto representa una desviación significativa de la estrategia de Pekín de priorizar la capacidad de represalia después de un ataque, señalaron los analistas.

En conjunto, estos cambios muestran cómo Pekín está desarrollando municiones y tácticas más versátiles que le otorgan opciones para amenazar a EE.UU. y sus aliados, incluso si no puede igualar el tamaño del arsenal de ojivas nucleares de EE.UU.

Auge de la infraestructura

El arsenal de rápido crecimiento de China sigue siendo uno de los más opacos del mundo: los vistazos detallados a cómo Pekín se posiciona como una potencia nuclear dominante son poco frecuentes.

La atención se ha centrado en gran medida en los cientos de campos de silos de misiles excavados en sus desiertos del norte desde 2021. Pero imágenes satelitales de instalaciones menos analizadas vinculadas a la producción de ojivas indican que China realizó importantes mejoras en toda su cadena de suministro de armas nucleares mientras construía los silos.

Los analistas rastrean estos sitios comparando informes, incluidos documentos gubernamentales desclasificados y artículos académicos, con lugares que presentan estructuras específicas, como cámaras de explosión y almacenes químicos especializados, y comparándolos con instalaciones similares en otros lugares del mundo. También revisan patrones de movimiento de vehículos militares en los sitios chinos.

El régimen chino acelera sus capacidades nucleares (REUTERS/Tingshu Wang/File Photo)

Las ojivas nucleares que se cree están en construcción en China contienen un núcleo de material fisible —generalmente plutonio apto para armas— fabricado en forma esférica, conocido como “pit” o núcleo, y rodeado de explosivos convencionales de alta potencia. Cuando detonan esos explosivos, comprimen el núcleo fisible y desencadenan una reacción en cadena que libera una enorme cantidad de energía en una explosión nuclear.

La producción de núcleos y componentes de alto explosivo probablemente se separa en múltiples instalaciones, las cuales se han expandido en paralelo a sitios de pruebas y campos de silos de misiles desde alrededor de 2020.

En una zona montañosa de la provincia de Sichuan, cerca de la ciudad de Pingtong, una instalación destinada a la producción de núcleos de material fisible ha experimentado vastos cambios en los últimos cinco años, según el análisis de Babiarz. Una nueva valla de seguridad ha más que duplicado la superficie asegurada del sitio, junto con mejoras en los edificios y construcción en al menos 10 ubicaciones, incluido el área cercana a la instalación central donde se cree que se producen los núcleos, según muestran las imágenes.

Pingtong es la única planta identificada públicamente vinculada a la producción de núcleos de plutonio en China.

En una investigación publicada en la revista Journal of Indo-Pacific Affairs, afiliada a la Fuerza Aérea de EE.UU., un analista describe el sitio como similar a la planta Pantex en Texas, que ensambla y mantiene las ojivas nucleares estadounidenses, pero la instalación china cuenta con capacidades adicionales para la producción de núcleos de plutonio.

Una instalación aparte en la cadena de suministro —que, según los analistas y anteriores evaluaciones del gobierno estadounidense, probablemente es el principal sitio para la producción de componentes explosivos de alta potencia empleados en la detonación de núcleos nucleares— también ha experimentado rápidos cambios. Ubicada en una zona remota del condado de Zitong, en la provincia de Sichuan, la instalación se ha expandido significativamente desde 2019, de acuerdo con el análisis de imágenes satelitales de Babiarz.

Hay cambios de gran magnitud en todo el complejo, que abarca múltiples sitios. En una zona, Babiarz identificó un extenso muro de seguridad en construcción desde aproximadamente 2021, una posible nueva área de almacenamiento y grandes parcelas recientemente despejadas para instalaciones adicionales, probablemente iniciadas en 2023. La construcción se concentra cerca de sitios que parecen estar diseñados para pruebas de explosivos, incluidas cámaras de ensayos de alto explosivo de forma abovedada y un área de pruebas con tubo de choque: un tubo de aproximadamente 610 metros (2.000 pies) de longitud utilizado para simular detonaciones y evaluar vulnerabilidades en nuevas configuraciones de ojivas nucleares.

En Zitong, el equipo de Babiarz identificó una instalación de 39.948 metros cuadrados (430.000 pies cuadrados), completada el año pasado, que consideran podría usarse para ensamblar, manipular y preparar componentes de ojivas, posiblemente para su traslado a otros puntos de China para almacenamiento y ensamblaje.

Soldados chinos hacen el saludo militar (REUTERS/David Gray/File Photo)

“Con base en todos los cambios que vemos y que muestran una inversión enorme en estos lugares, todo indica una capacidad mejorada para fabricar ojivas nucleares para el programa nuclear,” dijo Babiarz. Si bien el aumento de la capacidad de producción en las instalaciones podría significar más ojivas, agregó que también podría ser que Pekín esté mejorando y modernizando las ojivas existentes.

El principal sitio de pruebas nucleares de China, Lop Nur, en el extremo occidental de Xinjiang, también se ha expandido en los últimos años, con nuevos túneles subterráneos y grandes pozos que podrían ser preparativos para la reanudación de pruebas nucleares.

Pekín realizó solo 46 pruebas de 1964 a 1996 —año en que firmó, pero nunca ratificó, el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares—, muchas menos que las 1.000 llevadas a cabo por EE.UU. y Rusia.

Las pruebas iniciales de China probablemente otorgaron una capacidad mucho mayor de construir una variedad de ojivas —incluidas bombas más pequeñas y ligeras— de la que se reconocía previamente, según un nuevo libro de Hui Zhang, investigador principal en el Proyecto sobre Manejo del Átomo de la Universidad de Harvard, basado en relatos poco conocidos de científicos nucleares chinos.

Respuesta más rápida

Al mismo tiempo que se modernizaron estas instalaciones, Pekín ha señalado gradualmente sus ambiciones de desplegar una fuerza nuclear mucho más diversa y en niveles de alerta más elevados, brindándole más herramientas para presionar a EE.UU. en un enfrentamiento escalonado.

El informe del Pentágono de la semana pasada señala que Pekín ha hecho avances importantes en el desarrollo de capacidades de contraataque rápido similares al sistema estadounidense de Lanzamiento bajo Advertencia (LOW, por sus siglas en inglés), que puede detectar misiles balísticos a miles de kilómetros (millas) de distancia y lanzar un contraataque antes de que detonen. También afirma que China probablemente ha cargado más de 100 misiles balísticos intercontinentales (ICBM) de combustible sólido en silos para respaldar el sistema, y ha perfeccionado la capacidad de lanzar múltiples misiles simultáneamente después de pruebas a finales de 2024.

Publicaciones militares chinas que cubren el periodo de acumulación hasta el año pasado, recientemente descubiertas por analistas occidentales, sugieren que China está preparando sus brigadas nucleares para responder tan pronto como se detecte un ataque entrante.

China ya ha desarrollado infraestructura y estructuras de mando para respaldar una postura de lanzamiento bajo advertencia, aunque algunas de sus capacidades siguen siendo rudimentarias, según un análisis de la evolución de la arquitectura de alerta temprana de China, publicado el mes pasado por la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa del Pentágono.

“Este es uno de los aspectos más significativos y pasados por alto de los cambios actuales en las fuerzas nucleares de China”, dijo David Logan, profesor asistente en la Universidad de Tufts y uno de los autores del análisis. “Lo que los estados hacen con sus armas y la forma en que las posicionan a menudo importa mucho más que… cuántas despliegan.”

La Fuerza de Cohetes del EPL ha “ajustado sus prácticas de almacenamiento, manejo y entrenamiento de ojivas nucleares para respaldar un estatus regular de alta alerta” y ahora ha estandarizado el “servicio de preparación para el combate” para las brigadas, según artículos del Rocket Force News, una publicación interna, vista por Logan y Phillip Saunders, experto en el ejército chino en la Universidad Nacional de Defensa.

No está claro en qué consiste este servicio, pero podría significar que China cuenta con más ojivas acopladas a misiles en tiempos de paz, en lugar de la práctica tradicional de mantener la mayoría de las ojivas en almacenamiento. Este cambio sería “un gran acontecimiento porque representa una modificación importante respecto a cómo operó China fuerzas similares en el pasado”, afirmó Logan. “También es mucho más riesgoso.”

Pekín ahora dispone de suficientes satélites y radares de alerta temprana para detectar misiles entrantes, dijeron los analistas. Tiene una estructura de mando diseñada para difundir rápidamente las órdenes —por cables de fibra óptica, microondas, radios y satélites— para asegurar que los misiles balísticos intercontinentales armados con ojivas nucleares puedan ser lanzados en cuestión de minutos.

Estos cambios se producen mientras el líder chino, Xi Jinping, ha supervisado una purga masiva entre los altos mandos, incluidos directivos de la Fuerza de Cohetes, en un intento por asegurar la lealtad política y acelerar la modernización militar, incluyendo las fuerzas nucleares.

Recientes manuales militares chinos han descrito los sistemas de lanzamiento bajo advertencia como esenciales para la seguridad nacional tanto en tiempos de paz como de guerra, y para conflictos nucleares y convencionales.

Estas publicaciones suelen elogiar los avanzados sistemas de alerta temprana de Estados Unidos por haber reforzado la disuasión estadounidense y sostienen que China necesita capacidades similares para garantizar que Washington tome en serio sus fuerzas nucleares.

Xi Jinping encabeza un desfile militar con Putin y Kim Jong-un para desafiar a Occidente y consolidar su alianza autoritaria (AP)

“La alerta estratégica temprana es uno de los factores decisivos que reflejan la fortaleza militar de una nación”, afirma un libro de texto publicado el año pasado por la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa de China. El texto también advertía que los sistemas deben ser excepcionalmente precisos para evitar un lanzamiento accidental.

Otro libro de texto, publicado en 2023, describía los avanzados sistemas de alerta temprana como mecanismos que permiten a un país utilizar “armas estratégicas ofensivas para obtener la iniciativa en combate”, y añadía que un “sistema estratégico de alerta temprana poderoso, de respuesta rápida y con cobertura global puede crear un fuerte efecto disuasorio sobre el adversario”.

Pero esa capacidad para disuadir adversarios conlleva riesgos adicionales. Durante la Guerra Fría, las fallas técnicas y errores humanos en los sistemas de alerta temprana estadounidenses y soviéticos crearon múltiples falsas alarmas que casi terminaron en desastre.

“Que China abandone su política tradicional de represalia demorada y avance hacia una respuesta rápida podría aumentar significativamente el riesgo de malentendidos, sobrerreacción e incluso una guerra nuclear incidental”, dijo Tong Zhao, experto en el programa de armas nucleares de China en Carnegie Endowment of International Peace, un centro de estudios en Washington.

