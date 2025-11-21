Una delegación de Ucrania se reúne con el Papa León XIV para hablar sobre los niños detenidos en Rusia

El papa se reunió con la delegación ucraniana y le dieron obsequios (Reuters)

El papa León XIV se reunió el viernes con una delegación que incluía a funcionarios ucranianos, víctimas de la guerra de Rusia y un senador estadounidense, mientras el gobierno de Kiev buscaba aprovechar los llamados a la paz del nuevo pontífice para persuadir al Vaticano de desempeñar un papel más importante en los esfuerzos por liberar a prisioneros, civiles y niños detenidos por Rusia.

Ucrania solicitó por primera vez la intervención del Vaticano poco después de la invasión rusa a gran escala en 2022. Diplomáticos de la Santa Sede abrieron canales informales en Kiev y Moscú para recibir y compartir listas de personas desaparecidas que se presumían en manos rusas.

Ahora, los ucranianos buscan formalizar este esfuerzo y establecer directrices para el intercambio y la divulgación de información, utilizando al Vaticano como interlocutor, según Iryna Vereshchuk, jefa adjunta de la oficina del presidente Volodimir Zelensky.

Según ella, se envió una carta de Zelensky en la que se afirmaba esto antes de la llegada de la delegación.

“Le pedimos a la Santa Sede que cumpla una misión muy importante: convertirse en una plataforma donde podamos establecer comunicación con la otra parte, con nuestro enemigo, para que podamos hablar del regreso de nuestros hijos, del regreso de los civiles y del regreso de los prisioneros de guerra que se encuentran en instalaciones rusas”, dijo Vereshchuk.

La visita al Vaticano se produjo en un momento en que la administración Trump busca presionar a Kiev para que acepte un plan de alto el fuego que favorezca ampliamente a Rusia.

El impulso actual para cooperar con la Santa Sede difiere de los esfuerzos realizados a principios de año por el presidente Donald Trump y la primera ministra italiana Giorgia Meloni para utilizar el Vaticano como foro para las conversaciones de paz que pusieran fin a la guerra. Esa idea fue rechazada por los rusos en mayo.

En una entrevista publicada en septiembre, el papa León XIV añadió que no era “realista” que el Vaticano actuara como mediador.

“Yo haría una distinción en cuanto a la voz de la Santa Sede en defensa de la paz y su papel como mediadora, que creo que es muy diferente y no tan realista como la primera”, dijo León XIV a la periodista estadounidense Elise Ann Allen.

Pero el Vaticano busca ayudar en la liberación de los detenidos y los niños desaparecidos.

Según un funcionario diplomático familiarizado con las conversaciones, que no estaba autorizado a hablar con la prensa, el esfuerzo actual se centra cada vez más en la liberación o el intercambio de civiles adultos.

A principios de este mes, Ucrania entregó al Vaticano una lista oficial con unos 250 nombres de civiles, la cual luego pasó a los rusos.

Hace varias semanas se facilitó una lista adicional de unos cientos de niños desaparecidos, según indicó el funcionario, pero los rusos han solicitado más información, como por ejemplo quién en Ucrania está intentando localizarlos.

El Vaticano está considerando intensificar su participación, incluyendo la posibilidad de entablar un diálogo más firme con Rusia.

Ambas partes han expresado su confianza en el cardenal Matteo Zuppi, enviado del Vaticano a Ucrania, como interlocutor fiable. El Vaticano, junto con Qatar y Estados Unidos, ha contribuido a asegurar el regreso de algunos niños, aunque aún se desconoce cuántos.

“Obviamente, en materia humanitaria, la Santa Sede está, sencillamente, muy dispuesta a ayudar”, declaró el padre Visvaldas Kulbokas, nuncio apostólico, o embajador del Vaticano, en Kiev.

“Por eso se realiza esta visita ahora… pero habrá que analizar cuestiones técnicas. En principio, Ucrania ha solicitado mucha ayuda al respecto, y la Santa Sede ha mostrado una gran disposición"

Durante la reunión del viernes, León XIV se reunió con funcionarios ucranianos, así como con varios padres y niños que sufrieron penurias como consecuencia de la guerra de Rusia. También participó la senadora estadounidense Amy Klobuchar (demócrata por Minnesota), defensora de la causa de los niños ucranianos.

León XIV escuchó las historias personales de los supervivientes, quienes describieron el trauma de la separación, las condiciones de su cautiverio y el costo emocional de sus duras experiencias.

En una entrevista con The Washington Post, Klobuchar declaró que había solicitado unirse a la delegación para dirigirse al Papa tras una llamada bipartidista entre varios senadores y Zelensky. Describió a León XIV como empático durante la reunión con la difícil situación de los niños ucranianos.

El Vaticano es “una voz moral y una fuerza imparable que realmente intenta que los rusos se sienten a la mesa de negociaciones con los ucranianos”, dijo Klobuchar. “En este caso, sobre todo desde el punto de vista humanitario, se trata de lo que los rusos deben hacer… Espero que, mientras se desarrollan estas negociaciones de paz, puedan desempeñar un papel, incluso más allá de los niños, con los prisioneros de guerra y también con los prisioneros civiles”.

Ucrania exige que en cualquier acuerdo de paz se incluya un recuento completo de los niños procedentes de las zonas ocupadas que han estado bajo custodia rusa, así como su repatriación.

El Observatorio de Conflictos, que forma parte del Laboratorio de Investigación Humanitaria de la Universidad de Yale, ha verificado la identidad de al menos 19.500 de estos niños, algunos de los cuales han sido enviados a campos de reeducación o adoptados por familias rusas.

Altos funcionarios ucranianos afirman que la cifra real probablemente sea mucho mayor, pero que no se puede confirmar sin la ayuda de Rusia.

A principios de noviembre, Ucrania afirmó haber identificado unos 400 lugares en Rusia donde se retiene a niños tras ser separados de sus padres en puestos de control o trasladados desde internados, orfanatos u otros centros de acogida. Zelensky declaró que localizarlos es una tarea muy compleja y añadió que solo se ha logrado el regreso de unos 1600 niños en los casi cuatro años de la invasión a gran escala.

El Kremlin afirma que traslada a los niños a zonas más profundas de Rusia para “salvarlos” del combate, pero su traslado ilegal provocó en 2023 acusaciones de crímenes de guerra contra el presidente Vladimir Putin y su adjunta, la comisionada para los Derechos del Niño Maria Lvova-Belova, por parte de la Corte Penal Internacional de La Haya.

Otros 1,6 millones de niños ucranianos permanecen en territorios controlados por Rusia, dijo Mykola Kuleba, ex defensor del pueblo infantil de Ucrania y director de la organización sin fines de lucro Save Ukraine, que ayuda a las personas a escapar de la ocupación.

“Sabiendo lo que sabemos, Putin jamás aceptará voluntariamente devolver a los niños”, dijo Kuleba. “Por eso seguimos rescatando niños por nuestra cuenta, sacándolos uno a uno de las situaciones más peligrosas”.

Dijo que tenía la esperanza de que el Papa pudiera tener algún efecto porque “su voz importa”.

El Vaticano ha sido utilizado durante mucho tiempo como mediador en las conversaciones diplomáticas, especialmente en América Latina. Ni Ucrania ni Rusia son países de mayoría católica, pero ambas partes han visto al Vaticano como un actor imparcial sin intereses estratégicos.

Una mayor implicación del Vaticano encajaría con uno de los temas principales del primer pontificado de León: la paz.

León XIV ha mostrado un ferviente apoyo a Ucrania. Mientras ejercía como obispo en Perú en 2022, criticó abiertamente la agresión rusa, describiendo la guerra en un video como una “invasión imperial”. Ha mencionado con frecuencia al país en sus oraciones públicas. En mayo, su primera conversación telefónica con un líder mundial tras convertirse en papa fue con Zelensky.

“Llevo en mi corazón el sufrimiento del amado pueblo ucraniano”, dijo León XIV durante su primera bendición dominical en la Plaza de San Pedro. “Que se haga todo lo posible para alcanzar una paz auténtica, justa y duradera, cuanto antes. Que todos los presos sean liberados y que los niños regresen con sus familias”.

El Vaticano tradicionalmente se mantiene neutral en los conflictos globales, y los ucranianos a veces tenían sentimientos encontrados sobre la respuesta del Papa Francisco, predecesor de León.

Francisco condenó la guerra. Sin embargo, también expresó comprensión hacia la postura de Moscú, afirmando que la presión de la OTAN sobre Rusia podría haber provocado la invasión.

En agosto de 2023, el Vaticano intentó minimizar el daño causado después de que Francisco pareciera glorificar el pasado imperial de Rusia.

Entre quienes se reunieron con León XIV el viernes estaba Veronika Vlasova, de 16 años, quien dijo que fue llevada a Rusia después de que sus fuerzas ocuparan la aldea del este de Ucrania, donde se alojaba en 2022.

Dijo que la llevaron en autobús a Rusia y la alojaron en diferentes instalaciones durante 14 meses, con cuatro personas por habitación. La obligaron a hablar ruso, a escribir cartas de apoyo a soldados rusos y le repetían constantemente que Ucrania ya no “existía”. Tras lograr comunicarse con su madre en Ucrania, su familia consiguió su liberación con la ayuda de la Cruz Roja.

Antes de su reunión con León XIV, dijo que su intención era contarle “a él y al mundo entero… lo que Rusia está haciendo con los niños ucranianos y lograr que nos ayuden a salvar a miles de otros niños que aún permanecen en Rusia”.

© 2025, The Washington Post.