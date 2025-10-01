Cómo funcionará el gobierno de EEUU mientras dure el shutdown

Oficiales de la Policía del Capitolio de EEUU se encuentran afuera de la cúpula del Capitolio mientras los senadores votan, horas antes de que entre en vigencia un cierre parcial del gobierno en el Capitolio en Washington, D.C., EE. UU., el 30 de septiembre de 2025. REUTERS/Jonathan Ernst

El gobierno cerró a las 00:01 del miércoles en medio de una encarnizada disputa partidista por la financiación, lo que provocó el cierre de numerosas oficinas y servicios federales, dejando a tres cuartos de millón de empleados en licencia y a otros trabajando sin sueldo indefinidamente.

A continuación, se detalla lo que está cerrado, incluyendo lo que está sucediendo en las agencias federales y con algunos trabajadores. La administración Trump también ha instado a los funcionarios a prepararse para despidos masivos mientras dure el cierre.

Porcentaje de empleados federales con licencia en agencias clave del Gabinete

Departamento de Educación: 87%

Departamento de Comercio: 81%

Departamento de Trabajo: 76%

Departamento de Estado: 62%

Departamento de Agricultura: 49%

Departamento de Defensa: 45%

Departamento de Salud y Servicios Humanos: 41%

Administración de Pequeñas Empresas: 24%

Departamento de Justicia: 11%

Agencia de Protección Ambiental: 8%

Departamento de Seguridad Nacional: 5%

Departamento de Asuntos de Veteranos: 3%

Departamento del Tesoro: 2%

Casi 750.000 empleados federales están en licencia, lo que diferirá una compensación estimada de 400 millones de dólares diarios, según una estimación publicada el martes por la Oficina de Presupuesto del Congreso, una entidad independiente.

Algunos servicios gubernamentales fundamentales deberían continuar sin cambios (se entregará el correo y se enviarán los cheques del Seguro Social) porque no se financian mediante leyes anuales aprobadas por el Congreso. Muchos empleados de las agencias que se encargan de estas tareas trabajarán sin remuneración. Esto incluye, por ejemplo, al 88% del personal de la Administración del Seguro Social, así como al 96% del Departamento de Asuntos de Veteranos.

El procesamiento de impuestos tampoco debería verse afectado, ya que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) cuenta con una fuente alternativa de financiamiento: la Ley de Reducción de la Inflación, promulgada bajo la presidencia de Joe Biden en 2022, que otorga al IRS fondos para seguir operando hasta 2031.

Los parques nacionales con áreas accesibles, como carreteras, senderos y monumentos al aire libre, generalmente permanecerán abiertos al público, mientras que cualquier lugar con una puerta o portón que pueda asegurarse cerrará, incluyendo edificios y estacionamientos, según un mensaje interno del Servicio de Parques Nacionales al personal, revisado por The Washington Post.

Esto significa que lugares como el interior del Monumento a Washington o los museos del Parque Histórico Nacional de Harpers Ferry probablemente cerrarán, mientras que parques importantes como Yellowstone en Wyoming o Zion en Utah seguirán siendo en gran medida accesibles. Los parques pueden utilizar los ingresos de las tarifas cobradas a los visitantes para mantener servicios mínimos como la recolección de basura, el funcionamiento de las zonas de acampada y la limpieza de baños que se ofrecerán en los sitios que permanezcan abiertos, según el mensaje enviado al personal por la directora interina del Servicio de Parques Nacionales, Jessica Bowron. (Los funcionarios del Departamento del Interior y del Servicio de Parques Nacionales no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios).

Casi el 90% del Departamento de Educación ha sido puesto en licencia, al igual que aproximadamente el 80% del Departamento de Comercio, tres cuartas partes del Departamento de Trabajo y dos tercios del Departamento de Estado, según los planes de la agencia publicados en línea. AI Icon Entre las víctimas de estas licencias a gran escala se encuentran las muy esperadas cifras de empleo de septiembre, que debían publicarse el viernes.

En cambio, la Oficina de Estadísticas Laborales decidió “suspender todas las operaciones”, según las notas de orientación del Departamento de Trabajo, y “los datos económicos que se publicarían durante el lapso no se publicarán”.

En contraste, solo el 5% del Departamento de Seguridad Nacional ha sido puesto en licencia. Sin embargo, dentro del DHS, una división dedicada a la ciberdefensa se enfrenta a serias dificultades: el 65% de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) ha sido puesto en licencia. “Esto dificultará enormemente la respuesta de CISA ante cualquier incidente y paralizará la mayor parte del resto del trabajo”, declaró el ex asesor de ciberseguridad de la Casa Blanca, Michael Daniel, justo cuando aumentan los ataques informáticos desde China y otros lugares.

Este cierre es el primero desde el que comenzó en diciembre de 2018, cuando un cierre parcial duró 34 días, el más largo en la historia de Estados Unidos.

© 2025, The Washington Post.