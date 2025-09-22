Qué sonidos emiten los peces y por qué los registros subacuáticos pueden transformar la conservación marina

Un río brillante con peces dorados, rodeado de luces navideñas y un cielo estrellado, inspirado en el villancico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vaca muge. El pato grazna. El perro guau. Y el pez... ¿qué, exactamente? Los niños pequeños no son los únicos que se hacen esta pregunta. Los científicos están escuchando a escondidas a los peces para investigar y registrar los extraños y sutiles sonidos que emiten bajo el agua.

Hasta ahora, han capturado una cacofonía de golpes, graznidos, eructos y gruñidos. Y esperan que descifrar estos sonidos no solo mejore nuestra comprensión de estas criaturas acuáticas, sino que también proporcione los datos necesarios para monitorear y proteger la salud de los arrecifes de coral y otros ecosistemas marinos.

Los sonidos de los peces son “menos elaborados que el canto de las aves, no tan encantadores como el de las ballenas jorobadas”, afirmó Aaron Rice, biólogo marino de Cornell que ha contribuido a la creación de una de las colecciones de sonidos naturales de peces más grandes del mundo. “Son acústicamente menos sofisticados, pero significativamente más diversos”.

Los informes sobre sonidos de peces son antiguos. En el siglo IV a. C., Aristóteles reconoció que los peces emiten “sonidos inarticulados y chillidos” a pesar de carecer de tráquea. Durante la Guerra Fría, los biólogos de la Marina de los Estados Unidos catalogaron los chasquidos, crujidos y croares que emiten los peces para distinguirlos de los submarinos enemigos.

Pero la caída de los costos y los avances tecnológicos en micrófonos y cámaras de video subacuáticas permiten ahora a los científicos grabar más sonidos de peces que nunca. “Este campo ha experimentado un auge exponencial en los últimos años”, afirmó Audrey Looby, ecóloga de peces de la Universidad de Victoria, especializada en sonidos de peces.

Cuando un observador de aves oye un trino, es bastante fácil identificar qué ave está cantando. Basta con encontrar la que abre el pico e infla el pecho. Pero los peces tienden a emitir sonidos suaves y discretos. Y bajo el agua, es mucho más difícil detectar la dirección de donde proviene cualquier sonido.

“Cuando estás en un arrecife, no solo no puedes oír, sino que incluso si estás en silencio y puedes oír, no puedes localizar”, dijo Marc Dantzker, bioacústico que fundó FishEye Collaborative, una organización sin fines de lucro que busca utilizar el monitoreo acústico pasivo para mejorar la conservación marina. Rice es el asesor científico principal de la organización.

Durante los últimos tres años, Dantzker y Rice han instalado cámaras de 360 ​​grados en arrecifes frente a las costas de la Isla Grande de Hawái y la isla caribeña holandesa de Curazao. Las cámaras no requieren supervisión para no molestar a los peces. Y están emparejados con cuatro micrófonos, que captan ligeras variaciones que ayudan a determinar el origen de un sonido.

La mayoría de los vertebrados terrestres, incluyendo aves, ranas y personas, expulsan aire de sus pulmones para vocalizar y comunicarse. Los peces, sin el lujo del aire, han desarrollado una gran variedad de técnicas para armar alboroto.

Se ha reportado que los peces ballesta, como los que viven cerca de Hawái, golpean sus aletas pectorales contra escamas y membranas especializadas.

En el Caribe, los pargos cristalinos hacen sonar sus vejigas natatorias, órganos llenos de gas que los peces utilizan para cambiar su flotabilidad. Los golpes de estos parlanchines peces nocturnos podrían ser una forma de interacción social.

Los peces soldado de barra negra utilizan músculos sónicos especiales que se extienden desde la parte posterior de la cabeza hasta las costillas, y que pulsan para hacer vibrar las costillas y las vejigas natatorias subyacentes. Estos peces solitarios y nocturnos se esconden en grietas durante el día y ahuyentan a los peces soldado que invaden sus escondites.

Los peces emiten sonidos por las mismas razones que los animales terrestres: para encontrar y conservar pareja y recursos. “Las aves hacen lo mismo”, afirmó Rice. “Los humanos, en última instancia, hacemos lo mismo”.

El equipo de Rice y Dantzker analizó horas de grabaciones submarinas para identificar los singulares parloteos, trinos y chirridos de 46 especies en Curazao y otras 31 en Hawái. Los resultados de Curazao se publicaron el miércoles último en la revista Methods in Ecology and Evolution.

Looby, quien no participó en el estudio, afirmó que la técnica de grabación es “la más avanzada” en este campo. “Son los que más han avanzado en el desarrollo de la capacidad de grabar sonidos de peces en la naturaleza”.

Aún queda trabajo por hacer para mejorar el proceso. Dantzker y Rice comentaron que se necesitaron dos días frente a una computadora para anotar una hora de grabación. Esperan que la inteligencia artificial pueda realizar este tedioso trabajo con mayor rapidez, pero aún no es posible. Las asociaciones manuales que su equipo está creando entre las imágenes y los sonidos de los peces servirán como datos de entrenamiento para un futuro programa de IA.

La pareja continúa grabando, con planes de ir a Indonesia y regresar a Curazao, y han desarrollado un dispositivo de grabación de segunda generación, con 10 cámaras y 20 hidrófonos.

“Para mí, es uno de esos puntos de inflexión en mi carrera”, dijo Rice, quien ha trabajado con aves y ballenas. “De ahora en adelante, no quiero hacer nada más”.

Muchos de los métodos existentes para evaluar la biodiversidad oceánica son destructivos (arrastrar redes o pasar electricidad por el agua para incapacitar y contabilizar animales) o laboriosos (bucear y contabilizar la vida marina a lo largo de una extensión determinada del fondo marino).

Dantzker y Rice esperan que, con una biblioteca de sonidos de peces lo suficientemente grande, los conservacionistas puedan desplegar monitores acústicos submarinos para controlar las especies raras, rastrear la propagación de plagas acuáticas invasoras y saber cuándo se aparean los peces para ayudar a decidir cuándo abrir las temporadas de pesca; todo ello de forma más económica y no invasiva que los métodos tradicionales.

“Simplemente lo colocamos en el fondo marino y nos vamos, los peces pueden hacer lo suyo y, con ese simple acto de grabar, podemos obtener imágenes nunca antes vistas”, afirmó Rice.

La combinación de la cámara de 360 ​​grados y los micrófonos submarinos es “una forma revolucionaria de identificar qué peces producen los sonidos que grabamos en los arrecifes de coral”, afirmó Miles Parsons, investigador principal del Instituto Australiano de Ciencias Marinas. No participó en el estudio, pero afirmó estar “muy interesado en utilizar esta técnica en los arrecifes de coral de Australia”.

Los conservacionistas buscan toda la ayuda posible para proteger los ecosistemas coralinos, de los que millones de personas dependen para proteger las costas de las tormentas y proporcionar pescado para obtener proteínas. La gran mayoría de los arrecifes de coral corren el riesgo de desaparecer definitivamente debido al aumento de las temperaturas y la creciente acidificación del océano, según científicos de la ONU.

“No podemos permitirnos el lujo de dedicarnos a la ciencia por el simple hecho de hacer ciencia”, afirmó Rice. “Existe una necesidad global y social de hacer todo lo posible para que la tecnología ayude a resolver los problemas de conservación de los océanos”.

