El retiro de las plumas de insulina Novo pone en riesgo el acceso a los medicamentos para niños con diabetes

Novo Nordisk retira plumas de insulina, afectando a niños con diabetes. (REUTERS/Tom Little/File Photo)

La decisión de Novo Nordisk A/S de dejar de fabricar plumas de insulina limitará las opciones de tratamiento para niños con diabetes a menos que fabricantes de medicamentos no patentados como Biocon Ltd. intervengan para llenar el vacío en un mercado de 34 mil millones de dólares.

La empresa farmacéutica danesa ha comenzado a eliminar gradualmente las plumas de insulina fáciles de usar en algunos países, incluida India, lo que obliga a los jóvenes a cambiar a opciones menos fáciles de usar, como viales y jeringas, según un informe de Access to Medicine Foundation, una organización respaldada por la Fundación Gates y que rastrea la inequidad mundial en la atención médica.

Parte de esta brecha podría ser cubierta por fabricantes de plumas de insulina biosimilares como Biocon, según la directora de investigación de la fundación, Claudia Martínez. La empresa india es uno de los mayores fabricantes de medicamentos biosimilares, o imitaciones, y también suministra estas variantes más económicas a países de ingresos bajos y medios.

Novo Nordisk, Eli Lilly & Co. y Sanofi dominan el mercado mundial de productos de insulina, mientras que Biocon, mucho más pequeña, es un actor clave en el segmento de imitaciones. Se proyecta que el mercado mundial de plumas de insulina crezca a 41,000 millones de dólares para 2030, desde aproximadamente 34,000 millones de dólares en 2025, según la firma de investigación de mercado Mordor Intelligence.

La eliminación de plumas de insulina impacta a países con atención médica limitada. (REUTERS/Tom Little/File Photo)

La Fundación Acceso a Medicamentos evaluó a estos tres importantes fabricantes de medicamentos, junto con Biocon, por su enfoque en los jóvenes con diabetes tipo 1, considerados entre la población más vulnerable que vive con esta enfermedad.

En 2021, había aproximadamente 8,75 millones de personas con diabetes tipo 1 en todo el mundo, según un estudio publicado en The Lancet en octubre de 2022. De ellas, aproximadamente 1,5 millones eran menores de 20 años y una quinta parte residía en países de ingresos bajos y medianos-bajos, según el estudio. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune que impide que el páncreas produzca insulina, una hormona clave que regula la cantidad de azúcar en la sangre.

“Sin un acceso sostenible a la atención de la diabetes, no pueden controlar esta enfermedad crónica, lo que da lugar a consecuencias graves que son totalmente prevenibles”, señala el informe.

El plan de Novo de descontinuar las plumas de insulina —consideradas una opción más asequible, portátil y duradera para el manejo de la enfermedad en personas más jóvenes— podría interrumpir el suministro y dificultar el acceso en países de Sudamérica, África y Asia donde la atención diabética es limitada o costosa. Las plumas de insulina permiten una dosificación precisa, además de ofrecer una mejor protección contra la luz y el calor.

Plumas de insulina ofrecen dosificación precisa y protección contra el calor. (REUTERS/Tom Little/File Photo)

La decisión de Novo ha creado una oportunidad significativa para que los fabricantes de medicamentos biosimilares aumenten la oferta de productos más asequibles, dijo Martínez.

Biocon, con sede en Bengaluru, está duplicando su capacidad de insulina en su fábrica de Malasia e impulsando asociaciones de fabricación a nivel mundial esperando un aumento en la demanda, dijo el presidente Kiran Mazumdar Shaw a Bloomberg TV el lunes.

“Recientemente ha habido un aumento inesperado en la demanda de insulina”, dijo Mazumdar Shaw, y agregó que la compañía espera un gran aumento en las ventas en los próximos años.

(c) 2025, Bloomberg