La Unión Europea, China, Canadá y México: así reaccionaron los países a los aranceles anunciados por Donald Trump

Así reaccionaron los países a los aranceles anunciados por Donald Trump (REUTERS)

El aluvión de aranceles que el presidente Donald Trump impuso esta semana, y que conmocionó a los mercados mundiales, provocó promesas de represalias por parte de los principales socios comerciales de Estados Unidos, aunque pocas medidas inmediatas para intensificar la guerra comercial mundial que la Casa Blanca parece ansiosa por mantener.

China fue el primero en responder con nuevas medidas, anunciando un arancel del 34% sobre los productos estadounidenses, igualando los gravámenes de Trump sobre su país.

Se esperan más represalias, sin embargo.

Se espera que las represalias comiencen a ejecutarse con el correr de las semanas (REUTERS)

Mientras Europa sopesa sus opciones de negociación, otros de los cerca de 60 países incluidos en las últimas sanciones estadounidenses se preparan para hacer lo mismo.

Canadá y México, los dos mayores socios comerciales de Estados Unidos, quedaron exentos del despliegue arancelario del miércoles, pero siguen atrapados en su propio ciclo anterior de aranceles y contramedidas.

A continuación, una lista de los principales socios comerciales que han impuesto aranceles a productos estadounidenses en respuesta a las medidas de Trump, junto con sus déficits comerciales existentes con Estados Unidos, que la Casa Blanca dice que los aranceles deberían eliminar.

China

Déficit comercial con Estados Unidos en 2024: -295.400 millones de dólares

Aranceles sobre productos estadounidenses antes del segundo mandato de Trump: A través de las importaciones, los aranceles promediaron el 4,9 por ciento, con la tasa ajustada en función del volumen comercial, según la Organización Mundial del Comercio.

Aranceles de represalia bajo Trump: China se convirtió el 4 de abril en el primer país en responder a los aranceles globales que Trump emitió a principios de semana, imponiendo una tasa del 34 por ciento a los bienes estadounidenses.

China se convirtió el 4 de abril en el primer país en responder a los aranceles globales que Trump emitió a principios de semana, imponiendo una tasa del 34 por ciento a los bienes estadounidenses (REUTERS)

Previamente, en febrero, Beijing había impuesto gravámenes del 15% a las importaciones de carbón y gas natural licuado estadounidenses y del 10% al petróleo crudo, la maquinaria agrícola y los automóviles de gran cilindrada importados de Estados Unidos, en respuesta a una orden ejecutiva de Trump que imponía un arancel adicional del 10% a China.

Para el 18 de marzo, el gigante asiático había abofeteado con aranceles de entre el 10 y el 15 por ciento a 21.000 millones de dólares de productos estadounidenses, incluyendo carne de cerdo, pollo, soja y otros bienes agrícolas, en represalia por los aranceles adicionales estadounidenses a todo lo que China exporta a Estados Unidos. Estos gravámenes chinos se aplican a bienes producidos predominantemente en zonas de Estados Unidos que votaron a los republicanos en las últimas elecciones, como Iowa, Carolina del Norte y Misuri.

Canadá

Déficit comercial con Estados Unidos en 2024: -63.300 millones de dólares

Aranceles sobre bienes estadounidenses antes del segundo mandato de Trump: A través de las importaciones, los aranceles promediaron 3,9 por ciento, con la tasa ajustada en función del volumen comercial, según la Organización Mundial del Comercio.

Una cantidad significativa del comercio entre Estados Unidos y Canadá estaba libre de aranceles debido al Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC), que los tres países negociaron durante el primer mandato de Trump para reemplazar los acuerdos de libre comercio que habían estado vigentes durante décadas.

Carney informó que Canadá igualará los aranceles automotores del 25% de Trump con un impuesto sobre algunos vehículos fabricados e importados desde Estados Unidos (REUTERS)

Aranceles de represalia bajo Trump: Canadá igualará los aranceles automotores del 25% de Trump con un impuesto sobre algunos vehículos fabricados e importados desde Estados Unidos, dijo el jueves el primer ministro canadiense, Mark Carney. La medida, en realidad, responde a medidas anteriores, no a las tasas estadounidenses a gran escala anunciadas el miércoles, de las cuales Ottawa quedó excluida.

El 4 de marzo, Canadá impuso aranceles del 25% a productos estadounidenses por valor de unos 21.000 millones de dólares. Luego, el 12 de marzo, sumó un nuevo impuesto del 25% sobre bienes de Washington, por valor de 20.700 millones de dólares, en respuesta a la decisión de la Casa Blanca de aumentar al mismo porcentaje las tasas sobre todas las importaciones de acero y aluminio.

Las medidas de Carney afectan a productos de acero por valor de unos 8.700 millones de dólares, productos de aluminio por valor de 2.080 millones de dólares y otros productos por valor de 9.850 millones de dólares.

Unión Europea

Déficit comercial con Estados Unidos en 2024: -235.600 millones de dólares

Aranceles sobre productos estadounidenses antes del segundo mandato de Trump: A través de las importaciones, los aranceles promediaron 1,7 por ciento, con la tasa ajustada en función del volumen comercial, según la Organización Mundial del Comercio.

La UE prepara contramedidas escalonadas a los aranceles de esta semana, pero se mantiene abierta a conversaciones comerciales (REUTERS)

Aranceles de represalia bajo Trump: El 12 de marzo, la Unión Europea anunció que sus represalias alcanzarían a unos 28 mil millones de dólares en exportaciones estadounidenses, tras la decisión de Estados Unidos de elevar los aranceles a las importaciones de acero y aluminio al 25 por ciento. La Comisión Europea publicó una lista de 99 páginas de productos estadounidenses que podrían verse afectados, entre ellos chicles, soja, electrodomésticos, carne vacuna, aves de corral y bebidas alcohólicas.

Algunos aranceles podrían afectar a los estados de origen de los líderes republicanos, como Luisiana, representado por el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. Los diplomáticos europeos están preparando contramedidas escalonadas a los aranceles de esta semana, pero dijeron que esperaban conversaciones comerciales.

México

Déficit comercial con Estados Unidos en 2024: -171.800 millones de dólares

Aranceles sobre bienes estadounidenses antes del segundo mandato de Trump: A través de las importaciones, los aranceles promediaron 5.7 por ciento, con la tasa ajustada en función del volumen comercial, según la Organización Mundial del Comercio.

Una cantidad significativa del comercio entre Estados Unidos y Canadá estaba libre de aranceles debido al T-MEC.

México no fue golpeado por la oleada de aranceles del miércoles, aunque sí se ve afectado por otras tasas previas (AP)

Aranceles de represalia bajo Trump: México no fue golpeado por la oleada de aranceles del miércoles, aunque sí se ve afectado por los del acero y aluminio informados en marzo, así como los del 25% a las autopartes no fabricadas en Estados Unidos y los del 25% a los bienes que no cumplen con el T-MEC, que Trump firmó en su primer mandato.

“México ha sido respetado, por Estados Unidos y por el mundo entero”, dijo el jueves la presidente mexicana, Claudia Sheinbaum.

Sobre esta historia: Los datos sobre el déficit comercial entre Estados Unidos y otros países proceden de la Oficina del Censo de Estados Unidos; los del déficit comercial de la Unión Europea, de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos; y de la Organización Mundial del Comercio los de los aranceles aplicados a los productos estadounidenses antes del 20 de enero.

© 2025, The Washington Post