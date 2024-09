El Departamento de Justicia acusó a tres iraníes por el hackeo a la campaña de Trump

Los hackers iraníes compartieron documentos de la campaña de Trump con periodistas estadounidenses. (REUTERS/Kevin Lamarque)

El Departamento de Justicia (DOJ) ha acusado a tres hombres de llevar a cabo el presunto ataque de hackeo y filtración de Irán contra la campaña presidencial de Donald Trump.

Desde junio, el FBI ha estado investigando actividades de hackeo dirigidas a las cuentas de correo electrónico del personal de la campaña de Trump y otras personas en el entorno del expresidente.

La investigación del FBI también se ha centrado en una persona en línea llamada “Robert” que contactó a periodistas estadounidenses. Esa persona compartió documentos de la campaña que falsamente afirmó haber obtenido mientras trabajaba con la campaña de Trump, según personas familiarizadas con la investigación que hablaron bajo condición de anonimato para describir la sensible investigación de seguridad nacional.

Masoud Jalili, Seyyed Ali Aghamiri e Yasar Balaghi “se prepararon para y participaron en una amplia campaña de hackeo” que tuvo como objetivo a funcionarios estadounidenses actuales y anteriores, campañas políticas, miembros de los medios de comunicación y otros, según la acusación. El Washington Post informó anteriormente que el Departamento de Justicia se estaba preparando para presentar cargos en el caso.

“Dicha actividad es parte de los continuos esfuerzos de Irán para fomentar la discordia, erosionar la confianza en el proceso electoral de EE. UU. y adquirir ilegalmente información” que podría ser utilizada para ayudar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, según la acusación.

Las autoridades estadounidenses han dicho que la persona, o las personas, que se hacían pasar por Robert actuaban en nombre del gobierno iraní y ofrecían a organizaciones de noticias archivos de datos robados de las cuentas de correo electrónico de los asesores de Trump.

Entre los objetivos del hackeo estaba la asesora Susie Wiles, una de las funcionarias más altas de la campaña del republicano. Otras personas en el equipo del exmandatario también fueron comprometidas, incluidos asesores de la campaña, dijeron personas familiarizadas con la investigación.

En la sede del DOJ el viernes, el Fiscal General Merrick Garland señaló a Irán, Rusia y China por sus esfuerzos para interferir con la política y las elecciones de EE. UU. a través de hackeos, desinformación y campañas de influencia subrepticias.

“Estos regímenes autoritarios, que violan los derechos humanos de sus propios ciudadanos, no tienen derecho a participar en el proceso democrático de nuestro país,” dijo Garland. “El pueblo estadounidense, y solo el pueblo estadounidense, decidirá el resultado” de las elecciones de este año.

Según la acusación, Irán buscaba erosionar la confianza en el proceso electoral de EE. UU. (REUTERS/David Dee Delgado)

Los cargos revelados el viernes no necesariamente significan que se traerá a los sospechosos a Estados Unidos para enfrentar juicio. Cuando naciones extranjeras realizan ciberataques contra figuras de EEUU, los perpetradores a menudo viven en países que no los extraditarán a territorio estadounidense.

Sin embargo, en la última década, las autoridades estadounidenses han lanzado campañas de “nombra y avergüenza” contra hackers en Rusia, China, Irán y Corea del Norte con la esperanza de disuadir tal conducta.

El FBI y las agencias de inteligencia de EE. UU. concluyeron el mes pasado que Irán fue responsable de los recientes intentos de hackeo en las campañas presidenciales de Trump y Biden-Harris. Personas familiarizadas con la investigación habían dicho previamente que no veían evidencia de que los esfuerzos para penetrar en las cuentas de correo electrónico de los asesores de Biden fueran exitosos, aunque continúan reuniendo pruebas.

La persona ofreció archivos a periodistas de The Washington Post y Politico y desde entonces ha ofrecido material a otros.

Las pruebas revisadas por los investigadores incluyen al menos algunos de los correos electrónicos de “Robert” con los periodistas, dijeron personas familiarizadas con la investigación. No estaba claro de inmediato cómo las autoridades pudieron obtener esos mensajes. Portavoces de las dos publicaciones dijeron que no cooperaron con la investigación del gobierno.

Como parte del plan, los miembros del personal de la campaña recibieron correos electrónicos de phishing que estaban diseñados para parecer legítimos pero que podían dar a un intruso acceso a las comunicaciones de los destinatarios, según ha informado The Post previamente, citando a personas familiarizadas con el tema que hablaron bajo condición de anonimato para describir una investigación sensible.

Merrick Garland advirtió sobre los esfuerzos de Irán, Rusia y China para interferir en elecciones de EE. UU. (REUTERS/Vincent Alban)

Matthew Olsen, jefe de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, advirtió en un reciente discurso que los esfuerzos de naciones extranjeras para interferir en las elecciones estadounidenses “representan un peligro claro y presente para nuestra democracia”.

Olsen dijo que Irán “está haciendo un mayor esfuerzo para influir en las elecciones de este año que en ciclos electorales anteriores.”

“La actividad iraní se está volviendo cada vez más agresiva a medida que se acercan estas elecciones,” dijo. “Irán percibe que las elecciones de este año son particularmente importantes para los intereses de seguridad nacional de Irán, lo que aumenta la inclinación de Teherán a intentar moldear el resultado.”

Sus comentarios reflejan las advertencias emitidas por el FBI a principios de este verano de que “los iraníes han buscado a través de ingeniería social y otros esfuerzos el acceso a individuos con acceso directo a las campañas presidenciales de ambos partidos políticos.”

Tales tácticas no son nuevas. Los funcionarios de inteligencia de EE. UU. han dicho que los esfuerzos de Irán para fomentar la discordia social en Estados Unidos y socavar la campaña de Trump para recuperar la Casa Blanca son una repetición de los esfuerzos del país en 2020. Rusia también ha llevado a cabo ciberataques similares.

“Irán y Rusia han empleado estas tácticas no solo en los Estados Unidos durante este y anteriores ciclos electorales federales sino también en otros países alrededor del mundo,” dijeron el FBI y las agencias de inteligencia de EE. UU. en una declaración conjunta este verano.

El FBI comenzó su investigación sobre el presunto hackeo iraní dirigido a las campañas presidenciales de los EE. UU. en junio, antes de que el presidente Joe Biden se retirara de la carrera y apoyara a la vicepresidenta Kamala Harris como la nominada demócrata.

Los agentes del FBI trabajaron con Google y Microsoft, dos proveedores principales de servicios de correo electrónico, para examinar lo que parecía ser un esfuerzo de phishing dirigido a personas asociadas con las campañas presidenciales, dijeron personas familiarizadas con la investigación anteriormente a The Post.

Agentes del FBI y expertos en seguridad informática privada han dicho que Irán estaba detrás de correos electrónicos de spear-phishing enviados en junio a Roger Stone, un antiguo asesor informal de Trump.

El engaño fue exitoso, y los hackers pudieron tomar control de la cuenta de correo de Stone y enviar mensajes con enlaces de spear-phishing a otros, dijeron personas familiarizadas con la investigación. Stone ha reconocido haber sido contactado por el FBI y notificado de que sus correos electrónicos fueron hackeados.

(*) The Washington Post

(*) Devlin Barrett escribe sobre el FBI y el Departamento de Justicia, y es el autor de “October Surprise: How the FBI Tried to Save Itself and Crashed an Election”. Formó parte de equipos de reportajes que ganaron premios Pulitzer en 2018 y 2022. En 2017 fue cofinalista del Pulitzer de redacción de artículos y del Pulitzer de periodismo internacional.