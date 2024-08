Tu foto de pasaporte “atractiva” podría ser un problema en el aeropuerto

Influencer Alisha Marie advierte en TikTok sobre usar maquillaje glamoroso en fotos de pasaporte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fotos de pasaporte son glamorosas - algunos podrían decir que aspiracionales - y creadas con un proceso de múltiples pasos y múltiples productos. También podrían ser una advertencia.

“Esta es la razón por la que nunca debes hacer fotos atractivas para tu pasaporte”, advirtió la influencer Alisha Marie en un TikTok viral el año pasado, vestida con una sudadera con capucha negra y una gorra de béisbol, con la cara sin maquillaje pesado. Dijo que casi la habían detenido de abordar un vuelo porque no se parecía a su foto de pasaporte elegante y completamente maquillada.

“Nunca he sido TAN HUMILLADA EN MI VIDA”, escribió.

En las redes sociales, los aficionados al maquillaje de varios países han lamentado las fotos no reconocibles en sus documentos de viaje, después de que los oficiales notaron que se veían diferentes en la vida real, los escaneos faciales fallaron o se sintieron fatigados por las pestañas postizas.

“Por qué me arrepiento de maquillarme para el pasaporte”, dice el pie de foto en un video. Otro TikTok comienza con una mujer opinando sobre su mayor arrepentimiento: “Mi foto de pasaporte”.

En algunos casos, las fotos fueron inspiradas por una tendencia de maquillaje que se volvió viral hace dos años e involucraba corrector, contorno, labios excesivamente delineados, un look de “ojos de zorro” y cejas moldeadas con pegamento para estilizar. Kim Kardashian también fue noticia cuando compartió su foto de pasaporte arreglada en Instagram hace 10 años.

Independientemente de la inspiración, los expertos dicen que los viajeros deben ser cautelosos con el maquillaje - o arriesgarse a enfrentar problemas en la frontera o retrasos en el aeropuerto.

La postura del gobierno sobre el maquillaje para pasaportes

El uso de maquillaje está permitido para las fotos de pasaporte, dijo el Departamento de Estado en una declaración a The Washington Post. “Sin embargo, si planeas usar maquillaje en tu foto de pasaporte, te alentamos a que te mantengas en un estilo de maquillaje que sea consistente con tu estilo de maquillaje regular”.

Las fotos de pasaporte deben ser una “semejanza precisa” del viajero, de acuerdo con las regulaciones federales y la Organización de Aviación Civil Internacional. Las reglas para los pasaportes, que tienden a ser más estrictas que para las licencias de conducir, requieren una expresión neutral, una imagen clara, sin filtros y un fondo blanco o de un color ligeramente blanco.

El Departamento de Estado dijo que había “visto informes de viajeros experimentando retrasos debido a que los agentes de control fronterizo tuvieron dificultades para confirmar su identidad” y animó a las personas a evitar estilos de maquillaje que “alteren significativamente” la forma en que sus rostros se ven. La entrada a otros países puede retrasarse, dijo, si los oficiales no están seguros de que la foto representa al viajero que tienen enfrente.

“Es importante facilitar el viaje y garantizar medidas de seguridad para que los agentes de control fronterizo puedan reconocer fácilmente a la persona de la foto de pasaporte”, escribió el Departamento de Estado. “Si típicamente no usas maquillaje mientras viajas, podrías considerar no usar maquillaje en tu foto de pasaporte - o ceñirte a un look de maquillaje muy natural”.

Lo opuesto a glamoroso: ‘Parecer un fantasma’

Denise Ambrusko-Maida, que es dueña de la agencia de viajes Travel Brilliant, reaccionó a la tendencia en su propio video de TikTok con un “recordatorio de NO hacer un maquillaje atractivo para tus fotos de pasaporte”.

“Yo tomo mi foto de pasaporte de manera que parezca un roedor de pantano a propósito”, dijo. En una entrevista, Ambrusko-Maida dijo que se sorprendió de que las fotos tipo glamur sean aprobadas. Su consejo es pensar cómo te verías “después de haber estado en un vuelo de 15 horas durante la noche en un asiento del medio” y tomar una foto que se vea como esa situación.

“Si eres el tipo de persona que se va a poner maquillaje completo para ese vuelo, bien - me encanta eso para ti. No estoy tratando de decirte que no lo hagas”, dijo Ambrusko-Maida, quien está radicada en Buffalo. “Habiendo volado por todo el mundo suficientes veces, sé que eso no será la mayoría de las personas”.

Varias personas comentaron en su video para compartir sus propias estéticas personales de pasaporte, incluyendo “enfermo”, “como un fugitivo en fuga”, “fantasma” y “realmente lo peor que he hecho”.

Potencial para retrasos en el aeropuerto

La agencia de viajes en línea con sede en el Reino Unido, Travel Republic, advirtió sobre la tendencia de maquillaje a principios de este mes, señalando que una “mejora de foto” podría causar contratiempos en el aeropuerto.

“La mayoría de las personas se sienten avergonzadas de sus imágenes de identificación, sin embargo, son una medida de seguridad para ayudar a prevenir el fraude, mantener las fronteras seguras y asegurar el reconocimiento fácil de la identidad de los viajeros”, dijo Gemma Brown, jefa de producto de la compañía, en un comunicado de prensa. “Por lo tanto, si mejoras demasiado tu apariencia al tomar la foto, en realidad puedes ralentizar el proceso de verificaciones en el aeropuerto porque te ves muy diferente en persona de la foto que tienes.”

Erik Learned-Miller, profesor en el Manning College of Information and Computer Sciences en la Universidad de Massachusetts en Amherst, escribió en un correo electrónico a The Post que el impacto del maquillaje en la línea de seguridad depende del tipo de sistema de reconocimiento facial en cuestión.

Pero dijo que hay dos escenarios “igualmente problemáticos” para la tecnología de reconocimiento facial: una persona que no usa maquillaje y tiene una foto de pasaporte con mucho maquillaje, o alguien maquillado en el aeropuerto con una foto sin maquillaje.

“Así que, el problema no es exactamente tener maquillaje en la foto de pasaporte”, escribió Learned-Miller. “Es realmente tener una apariencia diferente en dos fotos diferentes. Puede ir en ambos sentidos.”

Cuando el brillo falla

La diseñadora de interiores e ilustradora Phoebe Kut, radicada en Vancouver, ni siquiera estaba siguiendo una tendencia cuando se tomó una foto de pasaporte este verano - simplemente estaba siguiendo su rutina regular de maquillaje.

Aún así, dijo en un video en TikTok, su foto fue rechazada porque sus labios eran demasiado brillosos.

“Realmente me gustaba esa foto de mí misma”, dijo Kut en una entrevista. Se había tomado la foto con un mes de antelación, dijo, y no llevaba maquillaje cuando fue a la oficina de pasaportes. Tuvo que correr para conseguir una nueva foto después del rechazo relacionado con el brillo.

“No obtuve la misma foto, pero está bien, lo que sea”, dijo Kut.

Bruce Hallstrom, propietario del servicio internacional de fotos de pasaporte Passport Photo Now, dijo que el maquillaje ha sido “un problema desde siempre”, no solo en la era de los influencers de TikTok. Él les dice a los clientes cuando una foto que le envían probablemente será rechazada por demasiado maquillaje, uso de un filtro que mejora la piel u otras razones.

“Sé que hay una imperfección en tu cara en algún lugar”, dijo. “Sé que hay arrugas en algún lugar”.

Su empresa, que verifica que las fotos cumplan con las reglas de los países y las imprime, enumera consejos y advertencias sobre el maquillaje y dice que “este no es el momento de ser creativo o de probar esa nueva sombra de ojos verde eléctrico”.

“Cuanto más te parezcas a tu foto”, dice el consejo final, “menos problemas tendrás”.

