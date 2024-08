Irán busca la ayuda de China para sus satélites de vigilancia

Irán busca la ayuda de China para mejorar su capacidad de satélites de vigilancia (Europa Press/Contacto/Iranian Defence Ministry)

Irán está buscando asociaciones con dos compañías chinas de satélites, dicen funcionarios de seguridad occidentales, ya que busca expandir su capacidad de vigilancia remota y recopilación de inteligencia, incluyendo potencialmente imágenes de alta resolución de objetivos militares en Israel y en todo el Medio Oriente.

El acercamiento ha incluido múltiples intercambios de delegaciones en los últimos meses entre el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y las compañías chinas, ambas fabricantes y operadoras de satélites de teledetección con cámaras sofisticadas, según funcionarios estadounidenses, europeos y del Medio Oriente con acceso a informes de inteligencia que describen las reuniones.

El cortejo de Irán a las dos compañías está siendo observado de cerca en medio de preocupaciones de que cualquier acuerdo que surja podría permitir a Irán mejorar dramáticamente su capacidad para espiar instalaciones militares estadounidenses e israelíes, así como las de rivales árabes en el Golfo Pérsico, dijeron los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir inteligencia sensible. Las dos compañías ofrecen una línea de satélites con equipos ópticos que son al menos dos veces más sensibles que los satélites más avanzados operados por Irán.

Las visitas están ocurriendo en un contexto de lazos más estrechos entre Beijing y Teherán tras la firma de un pacto de cooperación política y económica de 25 años por los ministros de relaciones exteriores de ambos países hace tres años. Anteriormente, Irán había buscado ayuda de Rusia para desarrollar una red de satélites de vigilancia controlados por Irán, asistencia que se ha expandido a medida que Rusia se ha vuelto dependiente de Irán como proveedor de drones de ataque utilizados en su guerra contra Ucrania.

Una evaluación confidencial vista por The Washington Post advierte que un acuerdo con China podría proporcionar a Irán una capacidad mejorada de detección para su arsenal de misiles balísticos, así como sistemas de alerta temprana para detectar ataques inminentes. Irán podría entonces estar en posición de suministrar inteligencia derivada de satélites a aliados como los rebeldes hutíes de Yemen, que han lanzado ataques con misiles contra barcos comerciales en el Mar Rojo, o a milicias sirias e iraquíes responsables de ataques con drones y cohetes contra bases militares estadounidenses en la región. Anteriormente, Irán ha proporcionado a tales grupos imágenes de satélite compradas a China, dijo el documento.

Si bien no hay informes de un acuerdo formal aún, la evaluación describió una floreciente relación entre Teherán y una de las compañías, Chang Guang Satellite Technology Co., con varios intercambios de delegaciones y largas estancias de operativos y funcionarios de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) en China. Chang Guang, con sede en Changchun, en la provincia de Jilin, en el noreste de China, fabrica pequeños satélites de bajo costo “cubesat” con equipos ópticos aún capaces de producir imágenes con una resolución tan fina como de 30 centímetros, una capacidad comparable con la de las empresas de satélites comerciales más sofisticadas de EEUU y Europa. El satélite Khayyam de Irán produce imágenes con una resolución de aproximadamente 1 metro.

Los funcionarios iraníes también estaban buscando un acuerdo comercial con la empresa MinoSpace Technology Co., con sede en Beijing, que fabrica los satélites de teledetección de la serie Taijing, y participaron en un intercambio de delegaciones con esta, señala la evaluación.

Ninguna de las compañías chinas está bajo sanciones económicas de EEUU o internacionales. La Fuerza Quds del IRGC, una unidad de élite que realiza operaciones en el extranjero, enfrenta múltiples sanciones de EEUU por presunto apoyo a operaciones terroristas.

Chang Guang y MinoSpace no respondieron a correos electrónicos solicitando comentarios. La misión de Irán ante las Naciones Unidas en Nueva York no respondió a una solicitud de información sobre los contactos reportados con las firmas chinas.

Chang Guang se vio envuelto en controversia el año pasado tras informes de que suministró servicios e imágenes satelitales al grupo de mercenarios ruso Wagner. Los informes vincularon a la compañía con un acuerdo de 30 millones de dólares firmado por funcionarios de Wagner en noviembre de 2022, nueve meses después del inicio de la invasión militar a gran escala de Rusia a Ucrania.

China, uno de los socios militares más importantes de Irán históricamente, suspendió la mayoría de sus ventas de armas a Teherán alrededor de 2005, ya que los países occidentales estaban endureciendo las sanciones sobre el expandido programa nuclear de Irán. Las relaciones con Beijing mejoraron gradualmente en la última década, comenzando con un acuerdo chino de 2015 para suministrar a Irán tecnología de navegación por satélite que permitió a Teherán mejorar la precisión de sus misiles y drones.

Muchos componentes electrónicos para aviones iraníes se originan en China. Bajo el acuerdo de 2021, los dos países se han comprometido a ejercicios de entrenamiento y al desarrollo conjunto futuro de aviones de ala fija y helicópteros.

China es ahora el mayor cliente de productos petroleros de Irán, y el comercio entre los dos países ha florecido, llegando a 32 mil millones de dólares el año pasado. Pero esa cifra es pequeña en comparación con el comercio de China con los mayores rivales del golfo de Irán: Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

Si bien Beijing ha avanzado hacia la mejora de su alianza con Teherán, los funcionarios chinos se han mantenido cautelosos sobre proporcionar el tipo de ayuda militar que podría inflamar las tensiones con los vecinos de Irán o desencadenar sanciones internacionales contra las compañías chinas. China también ha parecido cautelosa de contribuir a una escalada en el Medio Oriente que podría cerrar las vitales rutas marinas del golfo para los petroleros.

Desde el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre, China ha criticado repetidamente a EEUU por su papel en la región mientras hace un llamado a todas las partes para que pongan fin a la violencia. No ha condenado públicamente a Hamas, un grupo fuertemente apoyado por Irán.

Analistas dijeron que China podría creer que tiene una cobertura civil legítima para asistir el programa espacial de Irán, ya que los satélites de vigilancia tienen muchos usos no militares, como la monitorización ambiental y la respuesta a desastres.

“Es ciertamente plausible que las compañías chinas estén trabajando con Irán en tecnología de vigilancia, ya que no es lo mismo que proporcionar armas desde el punto de vista chino”, dijo Gary Samore, un ex asesor principal sobre control de armas en las administraciones de Clinton y Obama, y que sirve como director del Centro Crown para Estudios de Medio Oriente en la Universidad de Brandeis. “Los chinos tratan de mantenerse al margen de la política. El Medio Oriente es una fuente de petróleo y gas, y no quieren comprometer sus relaciones con los saudíes y los emiratíes”.

Moscú, mientras tanto, sigue siendo el mayor impulsor del floreciente programa espacial de Irán. Rusia ha lanzado al menos dos satélites de vigilancia iraníes en órbita desde 2022, incluido el satélite de teledetección Pars-1, que fue enviado al espacio en febrero a bordo de un cohete Soyuz-2 ruso. Irán afirmó haber lanzado con éxito cuatro satélites en enero usando sus propios cohetes. Tres eran satélites de comunicaciones, y el cuarto era un orbitador de teledetección operado por el IRGC.

© 2024, The Washington Post