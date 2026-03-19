Así quedaron los grupos de la Copa Sudamericana: los rivales de River Plate, San Lorenzo y Racing

El trofeo de la Copa Sudamericana, en Luque (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

La Copa Sudamericana 2026 ya tiene definida su fase de grupos. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), en su sede de Luque, Paraguay, realizó el sorteo y quedaron diagramadas las zonas con los 32 equipos clasificados, que comenzarán su camino en busca de alzar el trofeo de la segunda competencia en importancia del continente.

La edición de 2026 se perfila como una de las más competitivas del torneo, con la presencia destacada de River Plate, que regresa tras quedarse fuera de la Libertadores después de 12 años. El Millonario, que obtuvo el certamen en 2014 de la mano de Marcelo Gallardo, ahora lo disputará con Eduardo Coudet como director técnico y aparece como cabeza de serie del Grupo H, con rivales de la talla de Red Bull Bragantino, Blooming y Carabobo.

Además, Racing, bajo la conducción de Gustavo Costas, se suma como otro de los favoritos. La Academia es parte del Grupo E junto a Caracas, Independiente de Bolivia y Botafogo, con el que reeditará la final de la Recopa Sudamericana 2024.

San Lorenzo, por su parte, se medirá con el Santos de Neymar, Recoleta de Paraguay y Deportivo Cuenca de Ecuador, en el Grupo E. En Tanto, Tigre será parte del Grupo A junto a América de Cali, Macará y Alianza Atlético.

Por otro lado, Deportivo Riestra y Barracas Central serán parte del Grupo F y G, respectivamente. Ambos equipos tendrán su estreno en competencias internacionales. Vale recordar que la Conmebol implementó como norma central que dos clubes del mismo país no pueden compartir grupo.

Lanús fue el último campeón de la Copa Sudamericana (REUTERS/Cesar Olmedo)

Además, es preciso mencionar que el torneo sufrió un cambio sustancial en la Primera Fase. Allí, tras una serie de enfrentamientos decididos a partido único entre equipos del mismo país y definidos -en caso de empate- desde el punto penal, se establecieron los 16 equipos que se integraron a la siguiente instancia, por lo que fueron los primeros clubes en acceder a esta instancia sin el formato de ida y vuelta.

Al término de la primera instancia del torneo, los equipos clasificados a la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2026 fueron: Montevideo City Torque, Boston River, Independiente Petrolero, Blooming, Academia Puerto Cabello, Caracas, Alianza Atlético, Cienciano, Audax Italiano, Palestino, Millonarios, América de Cali, Olimpia, Recoleta, Deportivo Cuenca y Macará.

River obtuvo el certamen en 2014

Con el sorteo ya concluido, un total de 32 equipos quedaron divididos en 8 grupos de cuatro clubes cada uno. La fase iniciará en la semana del 7 de abril y se extenderá hasta el 28 de mayo, con el calendario comprimido por la realización del Mundial. Serán seis jornadas donde los clubes clasificados disputarán su pase: los líderes de cada grupo accederán directamente a los octavos de final, mientras que los segundos deberán buscar su lugar en un repetido.

El reinicio está previsto para el 11 de agosto con el inicio de los octavos de final. Se mantiene el formato de final única en sede neutral, cuya sede será el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, el 21 de noviembre. En la última edición, Lanús se consagró campeón tras vencer por penales a Atlético Mineiro en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay.

Desde 2019, con la implementación de la final a partido único, solo tres países han tenido campeones: Argentina (Defensa y Justicia 2020, Racing 2024, Lanús 2025), Ecuador (Independiente del Valle 2019 y 2022, Liga de Quito 2023) y Brasil (Atlético Paranaense 2021).

ASÍ QUEDARON LOS GRUPOS DE LA COPA SUDAMERICANA 2026

GRUPO A: América de Cali (Colombia), Tigre (Argentina), Macará (Ecuador), Alianza Atlético (Perú).

GRUPO B: Atlético Mineiro (Brasil), Cienciano (Perú), Academia Puerto Cabello (Venezuela), Juventud (Uruguay).

GRUPO C: San Pablo (Brasil), Millonarios (Colombia), Boston River (Uruguay), O´Higgins (Chile).

GRUPO D: Santos (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Deportivo Cuenca (Ecuador), Recoleta (Paraguay).

GRUPO E: Racing (Argentina), Caracas (Venezuela), Independiente (Bolivia), Botafogo (Brasil).

GRUPO F: Gremio (Brasil), Palestino (Chile), Montevideo City Torque (Uruguay), Deportivo Riestra (Argentina).

GRUPO G: Olimpia (Paraguay), Vasco Da Gama (Brasil), Audax Italiano (Chile), Barracas Central (Argentina).

GRUPO H: River Plate (Argentina), Red Bull Bragantino (Brasil), Blooming (Bolivia), Carabobo (Venezuela).

Copa Sudamericana: así son los grupos A, B, C y D

Copa Sudamericana: así son los grupos E, F, G Y H

TODOS LOS CAMPEONES DE LA COPA SUDAMERICANA

2025 - Lanús

2024 - Racing

2023 - Liga Deportiva Universitaria de Quito

2022 - Independiente del Valle

2021 - Athletico Paranaense

2020 - Defensa y Justicia

2019 - Independiente del Valle

2018 - Athletico Paranaense

2017 - Independiente

2016 - Chapecoense

2015 - Santa Fe

2014 - River Plate

2013 - Lanús

2012 - São Paulo

2011 - Universidad de Chile

2010 - Independiente

2009 - LDU Quito

2008 - Internacional

2007 - Arsenal de Sarandí

2006 - Pachuca

2005 - Boca Juniors

2004 - Boca Juniors

2003 - Cienciano

2002 - San Lorenzo