Política

Designación y marcha atrás: un ministro de Kicillof echó a un ex concejal involucrado en un escándalo por alcoholemia

El titular de la cartera de Seguridad, Javier Alonso, despidió a Jonatan Arce, quien renunció como edil de Bahía Blanca el año pasado tras evitar un control de tránsito. Había sido nombrado ayer como funcionario del gabinete ministerial. Le reprocharon que ocultó el incidente

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Jonatan Arce, otra vez fuera
Jonatan Arce, otra vez fuera de un cargo público por su incidente por infringir una norma de tránsito

Jonatan Arce, el ex concejal de Bahía Blanca que renunció a su cargo por evadir un control de alcoholemia a fines del año pasado, estaba listo para cumplir su penitencia. Ayer fue designado formalmente como funcionario del gobierno bonaerense, pero el nombramiento duró poco. Luego de que varios medios provinciales replicaran la noticia de su designación, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, decidió echarlo.

Así lo confirmaron desde la cartera bonaerense a Infobae. Al parecer, el revuelo con Arce por su inconducta vial había pasado debajo del radar del ministro de Axel Kicillof, quien había firmado su nombramiento. La novedad salió a la luz al publicarse ayer esa decisión oficial en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires.

La resolución 453/2026 reflejaba que la incorporación corría a partir del 11 de marzo, pero con vigencia con carácter retroactivo desde el 26 de diciembre de 2025. Es decir, empezó a trabajar en la cartera de Seguridad apenas un mes después del incidente vial que tuvo en Bahía Blanca.

Sin embargo, el fichaje finalizó de manera abrupta. Luego que medios locales difundieron la incorporación del ex concejal al equipo de gobierno kicillofista en La Plata, Alonso lo desplazó del cargo. “Apenas se enteró, lo cesó en las funciones inmediatamente”, señalaron a este medio desde el entorno del ministro.

Fuentes de esa oficina ministerial argumentaron que el problema estuvo en que el ex funcionario de 38 años “no contó de su falta ética grave” en Bahía Blanca, si bien fue una noticia de conocimiento público. Es decir, se ocultó aquel incidente durante el proceso burocrático de incorporación al gabinete.

La documentación que presentó Arce estaba en regla y carecía de antecedentes penales a nivel nacional y en la Provincia. Su CV tampoco reflejaba inconveniente alguno, según pudo corroborar este medio. “En la carpeta que él presenta (por Arce), solo menciona que fue concejal entre 2023 y 2025. No menciona nada de esto ni de cómo fue su renuncia, que nos excede, y él lo oculta. Pero desde un punto de vista legal, no tenía nada”, señalaron desde la oficina ministerial.

El ex concejal había asumido como director de Coordinación Municipal y Control Rural Región Interior. Hasta ayer, trabajaba bajo las órdenes de Federico Sebastián Montero, subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Interior, un funcionario considerado por el intendente Federico Susbielles como uno de los “mejores hombres” y referentes del municipio. Montero es bahiense e integró la gestión del jefe comunal.

A pesar del traspié político, lo cierto es que el revuelo con Arce era conocido públicamente. Arce renunció el año pasado a su banca en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca, tras el revuelo que generó haberse negado a realizar un test de alcoholemia durante un control vial el 21 de noviembre de 2025.

El ex edil no pudo hacer frente a la presión social tras conocerse el escándalo. La infracción se viralizó, luego que el referente de Estrellas Amarillas de Argentina, Santiago Saccoccia, pidió en ese momento la renuncia de Arce, ante la “presunción por negarse a prueba de alcoholemia”, una conducta que, según establece la normativa vigente, es equivalente al haber dado positivo al test. Saccoccia es padre de Facundo, un joven de 17 años fallecido en 2018 tras ser atropellado por un conductor alcoholizado.

La carta pública que difundió
La carta pública que difundió Arce tras el incidente de tránsito con el control de alcoholemia

La sanción que recayó sobre Arce entonces fue por partida doble. Tuvo que dejar el cargo de concejal y debió afrontar una multa de $1.412.800, de acuerdo a lo definido por el Tribunal de Faltas bonaerense, que divulgó Saccoccia. Por esas vueltas irónicas del destino, el entonces edil integraba la comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante local.

Ante lo ocurrido, el exconcejal reconoció que “actuó de manera incorrecta” y difundió una carta pública de arrepentimiento. “Quienes ocupamos funciones públicas debemos actuar con responsabilidad”, decía el mensaje, al explicar su renuncia. Durante el procedimiento no accedí al test de alcoholemia. Fue una decisión equivocada, asumo la responsabilidad y pido disculpas. Entregué toda la documentación solicitada, se labró el acta correspondiente y acepté la sanción establecida por la normativa, como corresponde a cualquier ciudadano” Y concluyó: “La coherencia debe estar siempre por encima de los cargos, y los cargos nunca por encima de los valores”.

Arce solo tiene experiencia laboral en el Estado y en el trabajo territorial. Fue empleado de PAMI entre 2010 y 2023, con cargos de subgerente y gerente entre 2012 y 2015. Cuenta con una Tecnicatura en Relaciones Públicas y una diplomatura en políticas públicas de la UTN. En un nuevo capítulo de esta saga de tropiezos, la infracción de tránsito lo volvió a dejar afuera de otro puesto político.

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