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Torta de tres pisos y guiño futbolero: el nuevo video de Tini y los indicios sobre la boda con Rodrigo De Paul

En Dos Amantes, el feat de La Triple T con Ulises Bueno, participan Leo Messi, Susana Giménez y otras figuras además del volante de la Scaloneta. Y un detalle generó furor en los seguidores

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Así es el videoclip del nuevo single de Tini Stoessel y Ulises Bueno (Video: TINI, YouTube)

El lanzamiento del nuevo videoclip de Tini Stoessel junto a Ulises Bueno, titulado Dos Amantes, despertó una oleada de comentarios en redes y medios por un detalle visual que desató especulaciones sobre un posible casamiento entre la cantante y el futbolista Rodrigo De Paul. La escena final del video muestra una torta de tres pisos con estética de boda y dos muñecos que, según muchos seguidores, representan de manera inequívoca a la pareja. La elección de los elementos y la ambientación no pasó inadvertida: la figura masculina aparece con atuendo de futbolista, mientras la novia lo abraza de la cintura sobre una base que imita el césped de una cancha.

Tini y Rodrigo De Paul
Tini y Rodrigo De Paul en la cima de una torta de bodas, despertando curiosidad entre los seguidores

La imagen se convirtió en foco de atención y discusión. Para una parte del público, el videoclip no solo acompaña la canción, sino que funciona como un mensaje cifrado sobre la vida sentimental de Tini Stoessel. El detalle de la torta fue leído como una confirmación visual de los rumores que rodean a la artista y al mediocampista de la Selección Argentina, un tema que viene generando interés desde hace meses.

Sobre el final de Dos Amantes, se observa una torta blanca de tres pisos, decorada al estilo coquette y con cerezas rojas. En la parte superior, dos muñecos reproducen una escena inconfundible: El novio aparece vestido con camisa, saco y corbata, pero en la parte inferior lleva bermudas, medias largas y botines. Además, sostiene una pelota en su brazo derecho. Por su parte, la novia abraza la cintura del futbolista mientras él la sostiene con el brazo izquierdo, en una pose dinámica que simula una corrida. Toda la escena transcurre sobre una base verde que remite al césped de una cancha, para reforzar el concepto visual.

La pareja responde con humor
La pareja responde con humor y evasivas ante rumores de casamiento, lo que mantiene el interés mediático sobre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

La aparición de la torta con los muñecos generó múltiples interpretaciones entre los seguidores de la artista. En plataformas sociales, muchos usuarios señalaron que el detalle funciona como un guiño casi confirmatorio de los rumores que rodean a la pareja. La escena se ubica cerca del desenlace del videoclip, después de una secuencia festiva donde participan varias figuras reconocidas, entre ellas Lionel Messi y Susana Giménez.

El muñeco masculino de la
El muñeco masculino de la torta en el videoclip aparece vestido con bermudas y botines, detalles que refuerzan la referencia al fútbol y a Rodrigo De Paul
“Dos Amantes”, el videoclip musical
“Dos Amantes”, el videoclip musical de Tini Stoessel y Ulises Bueno

La interpretación del público se potenció porque la pareja nunca confirmó de manera explícita planes de casamiento. Al contrario, ante las consultas de la prensa y los seguidores, ambos respondieron en diversas ocasiones con humor o evasivas. Esta actitud ambigua alentó aún más la especulación, generando un clima de expectativa cada vez que surge un nuevo gesto o referencia pública vinculada a su relación.

La lectura de la escena como un mensaje oculto se apoya en la historia reciente de Tini y Rodrigo De Paul, quienes acostumbran a alimentar la curiosidad de sus fanáticos con acciones y apariciones públicas cargadas de simbolismo. El detalle de la torta en el videoclip se suma a otros gestos que marcaron la agenda mediática y consolidaron a la pareja como una de las más observadas del ambiente artístico y deportivo.

Cumbre de figuras en el videoclip de Tini

El video de Dos Amantes no se limita a la referencia matrimonial. Hacia el final, la cantante comparte una mesa con varias personalidades del espectáculo y el deporte argentino. Entre los presentes se encuentran Lionel Messi, Susana Giménez, Cacho Deicas, Beto Montenegro, Ulises Bueno y el propio Rodrigo De Paul. La escena transmite un clima festivo, donde la música y la celebración colectiva funcionan como eje de la narrativa visual.

“Dos Amantes”, el videoclip musical
“Dos Amantes”, el videoclip musical de Tini Stoessel, con la presencia de Cacho Deicas y Messi

La participación de figuras tan diversas refleja el alcance transversal de la propuesta artística de Tini Stoessel y Ulises Bueno. El videoclip se convierte así en un espacio de encuentro simbólico, donde confluyen referentes de distintos ámbitos y generaciones. El protagonismo de Rodrigo De Paul en la escena refuerza la conexión entre la ficción del video y la realidad de su vínculo con la cantante.

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Tini StoesselRodrigo de PaulDos amantescasamientoSusana GiménezCacho DeicasLionel Messi

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