La Champions League tendrá su propio servicio de streaming directo a partir de 2027

La UEFA lanzará en 2027 un servicio de streaming exclusivo para ver todos los partidos de la Champions League en directo (REUTERS/Pierre Albouy/File Photo)

La UEFA revolucionará el consumo de la Champions League: a partir del ciclo de 2027 a 2031, los hinchas podrán ver los partidos directamente a través de un servicio de streaming impulsado por el organismo europeo, sin la mediación de canales tradicionales. El proyecto, que involucra a la Asociación de Clubes Europeos y al Real Madrid, marca un giro en la relación con los aficionados tras el cierre definitivo de la Superliga.

Se prevé que la organización implemente una plataforma propia, permitiendo a los seguidores acceder a los partidos donde y cuando quieran. El servicio se pondrá a prueba en un mercado asiático estratégico —India o Indonesia están en evaluación— para medir la viabilidad antes de expandirse globalmente. El enfoque toma la iniciativa de la Premier League, que en paralelo desarrolla una aplicación de streaming en Singapur. De avanzar, la propuesta conectará a millones de fanáticos con el torneo de manera directa y más flexible.

El objetivo es claro: lanzar la plataforma durante el ciclo de derechos de 2027 a 2031 y dejar en el pasado el debate sobre la Superliga. La alianza entre la UEFA, la Asociación de Clubes Europeos y el Real Madrid cierra definitivamente aquella intención separatista y reafirma la apuesta por una experiencia digital de vanguardia para la competencia más codiciada del continente.

Nueva plataforma de streaming para la Champions League

El acuerdo alcanzado entre la UEFA y los clubes elimina el foco de la Superliga y redirige los esfuerzos a potenciar la Champions League. El desarrollo de la nueva plataforma responde tanto a la demanda de acceso directo como a la tendencia global de las organizaciones deportivas de fortalecer el contacto digital con su audiencia.

En este contexto, la UEFA considera llevar los partidos directamente a los dispositivos de los aficionados, poniendo fin a la intermediación habitual de las cadenas de televisión. El impulso de la empresa promotora A22, que recientemente propuso sin éxito una plataforma gratuita para transmitir todos los partidos de la Superliga, evidencia este nuevo rumbo digital. El objetivo, según fuentes del sector, es “garantizar mayor flexibilidad y un vínculo estrecho entre la organización y los aficionados”.

La experiencia tecnológica que prepara la UEFA se perfila como una respuesta concreta a las transformaciones que vive la industria del deporte y su público, en la que las principales ligas buscan adaptar sus estrategias para mantener su relevancia global.

La UE, la Asociación de Clubes Europeos y el Real Madrid ya dejaron atrás el proyecto de la Superliga. Ahora, sus esfuerzos apuntan al crecimiento de la Champions League. El entendimiento alcanzado descarta la separación y orienta los recursos hacia una gestión centrada en la conectividad y en el fortalecimiento del espectáculo continental.

La nueva plataforma permitirá a los aficionados seguir la Champions League desde cualquier dispositivo, sin depender de la televisión tradicional (REUTERS/Claudia Greco)

Debate sobre la protección por país

Mientras avanza esta modernización digital, la UEFA sostiene vigente el debate sobre la “protección por país”, una regla que impide que equipos de la misma nación se enfrenten en la fase de grupos de la Champions League. Diversas instituciones afirman que esta política beneficia especialmente a la Premier League, cuya representación ha llegado a seis equipos en algunas temporadas.

Determinados clubes han sugerido ampliar la protección hasta las rondas eliminatorias. No obstante, la UEFA determinó que la norma seguirá aplicándose solo en la etapa de grupos, aunque no se descartan excepciones en caso de exceso de equipos de un mismo país en el sorteo. Este debate podría resurgir si el dominio inglés persiste en las fases iniciales de la competición.

El trasfondo de esta reglamentación está en la búsqueda de un equilibrio competitivo y en las críticas a la percepción de que ciertos campeonatos nacionales tienen ventajas proporcionalmente mayores en el acceso a las fases decisivas de la Champions League.

La discusión incluye posturas encontradas entre clubes de distintas ligas y países, y el desenlace de esta cuestión puede tener un impacto directo en el diseño futuro de la competencia.

El futuro del VAR en las competiciones europeas

Otro tema central es la revisión del uso del árbitro asistente de video (VAR), tecnología adoptada en la Champions League y cuestionada por su aplicación intensiva. Roberto Rosetti, director arbitral de la UEFA, advirtió en febrero que la utilización del VAR está siendo “demasiado exhaustiva”.

Está previsto que la UEFA convoque a las principales ligas europeas después del Mundial para buscar mayor coherencia en las decisiones arbitrales. Las críticas y propuestas de reforma han sido escuchadas, pero la organización no tiene intención de reducir o eliminar el sistema: su plan es “consolidar” la integración tecnológica en las competiciones.